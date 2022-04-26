«Барселона» «Педризависима» и переживает кризис роста

«Барселона» потерпела три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах. Разбираемся, с чем связаны нынешние проблемы команды.

«Барселона» проиграла три последних матча дома

В минувшие выходные «Барселона» потерпела третье подряд домашнее поражение на «Камп Ноу» впервые за один сезон, при этом определенная часть внимания было приковано игроку, которого даже не было на поле.

Победа «Барселоны» над «Реалом» в гостях со счетом 4:0 уже кажется слишком давним событием. Это блестящее зрелище, которое свидетельствовало о том, что каталонцы превращаются в команду, способную на большие свершения, уступило место трем поражениям кряду на своем поле — беспрецедентная серия.

Первое положило конец надеждам «блауграна» на победу в Лиге Европы, а два других — оба против скромных соперников «Кадиса» и «Райо Вальекано» — внезапно поставили под сомнение возможность попадания в Лигу чемпионов.

До этого «Барселона» не проигрывала 15 матчей кряду

В трех матчах проявилась закономерность: «Барселона» пытается играть в хороший футбол, но пропускает из-за небрежности в обороне и страдает от плохого выступления ключевых исполнителей; затем производятся замены, поскольку команда переходят к более прямому плану игры и совершают подачи в штрафную, но после долгого компенсированного времени проигрывает.

Когда Хави возглавил коллектив, тот начал беспроигрышную серию из 15 поединков в Ла Лиге с декабря по апрель, в результате чего поднялся с седьмого места на второе.

Разочаровывающий результат воскресного матча против «Райо Вальекано» означает, что каталонцам еще есть над чем работать, чтобы обеспечить место в Лиге чемпионов. Но, возможно, последнее поражение «Барселоны» не должно было стать большим сюрпризом, особенно для тех, кто внимательно следил за результатами клуба с Педри и без него в текущей кампании.

«Барселона» зависима от Педри

19-летняя подрастающая звезда «блауграна» пропустил игру против «Пчел» вследствие травмы подколенного сухожилия, из-за которой его заменили в перерыве матча против «Айнтрахта». Понятно, что это стало серьезным ударом для команды, которая в этом сезоне в значительной степени зависела от своего потрясающего маэстро полузащиты, особенно в Ла Лиге, хотя Хави пытался преуменьшить его важность.

Тем не менее, похоже, что Педри стал чем-то вроде талисмана, учитывая, что «Барселона» абсолютно непобедима во всех 12 матчах Ла Лиги: 10 побед, ноль поражений и 22 ничьи, в которых он участвовал в сезоне 2021/22 и заметно хромает в тех поединках, которые он пропустил — восемь побед, шесть поражений и семь ничьих.

«Блауграна» также набирала в среднем 1,39 xG в последних трех матчах Ла Лиги, но в трех предыдущих играх (с Педри в составе) этот показатель составлял 2,12. И они создали 33 момента против 42 с Педри в составе команды за тот же период времени.

Без Педри «Барселоне» тяжело взламывать чужую оборону

Это явление даже породило термин «Педризависимость» в испанских футбольных кругах в связи с важностью полузащитника для «Барселоны» и ее кажущейся неспособностью сломить твердого соперника без того, чтобы он дергал за ниточки. Хавбек пропустил 33 матчах во всех турнирах с начала кампании 2021/2022, и в большинстве случаев причиной его отсутствия были различные мышечные травмы.

С момента своего дебюта за клуб в начале сезона 2020/21 он провел огромное количество поединков за клуб и сборную Испании, сыграв 74 матча во всех турнирах за «Барселону», а также 23 игры за различные сборные Испании.

Педри дорого обошелся насыщенный 2021 год

Это включает в себя печально известный переполненный международный график Педри летом 2021 года, который начался с того, что он сыграл 629 минут в шести встречах за Испанию на Евро-2020 — единственный «отдых», предоставленный ему, составил последние 60 секунд, которые он провел на скамейке запасных после замены на 119-й минуте четвертьфинальной победы «Ла Рохи» над Швейцарией.

Всего через 16 дней после континентального первенства, он присоединился к олимпийской сборной Испании до 23 лет и провел еще шесть матчей (559 минут) на Играх в Токио, где его команда вышла в финал.

Все это произошло после того, как он уже сыграл 52 поединка в своем прорывном сезоне за «Барселону» — в общей сложности 3526 минут на поле, за это время он стал самым молодым игроком, сыгравшим 50 матчей за клуб. К тому времени, когда затяжная кампания 2020/2021 закончилась, Педри провел на поле в общей сложности 4594 минуты — это примерно 0,04% всей его жизни на тот момент.

«Барселона» переживает процесс строительства команды

Неудивительно, что в этом году у него возникли проблемы с подколенными сухожилиями. В остальным же эта серия, похоже, объясняется лишь кризисом роста и тем, что коллектив еще нуждается в точечном усилении — особенно в обороне. Если грядущим летом «Барселона» решит эти проблемы, а Педри будет здоров — команду ожидают стабильные успехи.