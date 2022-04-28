Игра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов

Ход матча
1' «Ливерпуль» разыграл мяч с центра поля
3' Тьяго запустил мяч вперед на Луиса Диаса, но тот не смог его догнать
7' «Ливерпуль» планомерно закрепился на половине поля «Вильярреала»
9' Мяч после удара Салаха головой створ ворот не нашел
12' На грани офсайда оказался Садио Мане. Он пробил головой, но мяч прошел чуть правее створа ворот
15' Эндрю Робертсон пробил по воротам, но мяч попал в защиту соперника
18' Первый угловой в исполнении «Вильярреала» не дал результата
23' Тьяго бил из штрафной по воротам и попал в защитника
29' Трент Александр-Арнольд пробивал со штрафного и попал в стенку
32' Первая желтая карточка в матче. Ее получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк
34' Защитник гостей перевел мяч за лицевую после удара Мохаммеда Салаха
43' Тьяго Алькантара нанес хороший удар с линии штрафной и попал в перекладину
45+1' Арбитр добавил одну минуту к первому тайму, после которой отправил всех на перерыв
47' Эступиньян привез штрафной за фол на Салахе. Защитник «желтых» потянул египтянина за руку, за что получил желтую карточку
50' Фабиньо отправляет мяч в сетку ворот, но гол не засчитали из-за офсайда
53' Джордан Хендерсон вошел в штрафную после паса Салаха и сделал навес. Мяч задел ногу защитника Эступиньяна, от которого снаряд угодил в сетку ворот.
56' «Ливерпуль» быстро уходит в отрыв. Мохаммед Салах отдал рассчитанную передачу между защитниками на Садио Мане, который выдержал офсайдную линию, и ворвавшись в штрафную, опередил вратаря «Вильярреала». Сенегалец прокинул мяч мимо голкипера и удвоил счет
57' Первая замена в матче. Вместо травмированного Коклена вышел Педраса
61' Мохаммед Салах упал в штрафной «Вильярреала» после контакта с соперником, но судья пенальти не поставил
64' Ло Чельсо получил желтую карточку за фол у своей штрафной
64' «Ливерпуль» разыграл штрафной. Трент сделал хороший навес на Эндрю Робертсона. Тот забил, но был зафиксирован офсайд
68' Луис Диас с хорошей позиции нанес скрытый удар, но задел ногу защитника. Будет угловой
70' Два угловых «Ливерпуля» подряд не дали результатов
72' Сразу три замены у гостей — Орье вместо Парехо, Ману меняет Эступиньяна, а Диа Булайе заменил Чуквезе
72' Тем временем Юрген Клопп решил поменять Наби Кейна на Джордана Хендерсона
73' Минутой позже на поле вышел Диогу Жота, который поменял Садио Мане
74' Навес Данжумы с углового нейтрализовали защитники «Ливерпуля»
81' Джо Гомес и Дивок Ориги появились на поле у хозяев. Луис Диас и Александр-Арнольд ушли отдыхать
82' Боковой зафиксировал у Данжумы офсайд
86' Эмери поменял Данжуму на Пако Алькасера
88' Удар Диа в падении не дал результата. Алисон забрал мяч в руки без проблем
90' Арбитр добавил к основному времени 2 минуты
90+2' У «Ливерпуля» штрафной, которым команда Клоппа неправильно распорядилась
90+3' Навес от Ло Чельсо защита не дал результата — защитники выбили мяч
90+3' Почти сразу прозвучал финальный свисток
Тьяго Алькантара был выбран
Следующие матчи
«Ливерпуль» довольно легко выиграл 2:0 и заложил хороший фундамент для ответной встречи, которая состоится 3 мая на стадионе «Керамика»
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Перед этим «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии, а «Вильярреал» — с «Алавесом» в чемпионате Испании.
Прямая речь
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон
— Это очень организованная команда, и мы знали, что она усложнит до предела нашу задачу. Важно было только идти до конца и верить, что пробьем ее стену в конце концов.
Защитник «Вильяреала» Пау Торрес
— Осталось ощущение, что нас наказывали только за наши собственные ошибки. В первом тайме мы успешно справлялись, а во втором немного уступали. В своем плане на игру мы исходили из того, что ливерпульцы могут пойти вперед большими силами, но план этот был не совсем похож на мюнхенский — чувствовать себя комфортно, владеть собой. И все же в ответ на наши ошибки действительно последовало наказание.
Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон
— У нас было несколько голевых моментов в первом тайме — мы пытались их использовать. Первый гол придал нам небольшой импульс, а шум трибун был невероятным. Что и привело ко второму. Хотелось забить еще, но и два гола всухую не оспоришь.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
— Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый.
Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери
— В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую — в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На «Ла-Керамике» все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще.