Игра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов

Для «мерсисайдцев» это оказалась легкая прогулка к успеху. «Вильярреал» по сути не доставил никаких проблем в «Ливерпулю».

Ход матча

1' «Ливерпуль» разыграл мяч с центра поля

3' Тьяго запустил мяч вперед на Луиса Диаса, но тот не смог его догнать

7' «Ливерпуль» планомерно закрепился на половине поля «Вильярреала»

Эндрю Робертсон globallookpress.com

9' Мяч после удара Салаха головой створ ворот не нашел

12' На грани офсайда оказался Садио Мане. Он пробил головой, но мяч прошел чуть правее створа ворот

15' Эндрю Робертсон пробил по воротам, но мяч попал в защиту соперника

18' Первый угловой в исполнении «Вильярреала» не дал результата

Садио Мане globallookpress.com

23' Тьяго бил из штрафной по воротам и попал в защитника

29' Трент Александр-Арнольд пробивал со штрафного и попал в стенку

32' Первая желтая карточка в матче. Ее получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк

34' Защитник гостей перевел мяч за лицевую после удара Мохаммеда Салаха

43' Тьяго Алькантара нанес хороший удар с линии штрафной и попал в перекладину

Мохаммед Салах и Джордан Хендерсон globallookpress.com

45+1' Арбитр добавил одну минуту к первому тайму, после которой отправил всех на перерыв

47' Эступиньян привез штрафной за фол на Салахе. Защитник «желтых» потянул египтянина за руку, за что получил желтую карточку

50' Фабиньо отправляет мяч в сетку ворот, но гол не засчитали из-за офсайда

Фрагмент матча Twitter Лиги чемпионов

53' Джордан Хендерсон вошел в штрафную после паса Салаха и сделал навес. Мяч задел ногу защитника Эступиньяна, от которого снаряд угодил в сетку ворот.

Фрагмент матча globallookpress.com

56' «Ливерпуль» быстро уходит в отрыв. Мохаммед Салах отдал рассчитанную передачу между защитниками на Садио Мане, который выдержал офсайдную линию, и ворвавшись в штрафную, опередил вратаря «Вильярреала». Сенегалец прокинул мяч мимо голкипера и удвоил счет

57' Первая замена в матче. Вместо травмированного Коклена вышел Педраса

61' Мохаммед Салах упал в штрафной «Вильярреала» после контакта с соперником, но судья пенальти не поставил

Второй гол Twitter Лиги чемпионов

64' Ло Чельсо получил желтую карточку за фол у своей штрафной

64' «Ливерпуль» разыграл штрафной. Трент сделал хороший навес на Эндрю Робертсона. Тот забил, но был зафиксирован офсайд

68' Луис Диас с хорошей позиции нанес скрытый удар, но задел ногу защитника. Будет угловой

Луис Диас globallookpress.com

70' Два угловых «Ливерпуля» подряд не дали результатов

72' Сразу три замены у гостей — Орье вместо Парехо, Ману меняет Эступиньяна, а Диа Булайе заменил Чуквезе

72' Тем временем Юрген Клопп решил поменять Наби Кейна на Джордана Хендерсона

73' Минутой позже на поле вышел Диогу Жота, который поменял Садио Мане

74' Навес Данжумы с углового нейтрализовали защитники «Ливерпуля»

Фрагмент матча globallookpress.com

81' Джо Гомес и Дивок Ориги появились на поле у хозяев. Луис Диас и Александр-Арнольд ушли отдыхать

82' Боковой зафиксировал у Данжумы офсайд

86' Эмери поменял Данжуму на Пако Алькасера

88' Удар Диа в падении не дал результата. Алисон забрал мяч в руки без проблем

90' Арбитр добавил к основному времени 2 минуты

Луис Диас globallookpress.com

90+2' У «Ливерпуля» штрафной, которым команда Клоппа неправильно распорядилась

90+3' Навес от Ло Чельсо защита не дал результата — защитники выбили мяч

90+3' Почти сразу прозвучал финальный свисток

Тьяго Алькантара Twitter Лиги чемпионов

Тьяго Алькантара был выбран лучшим игроком матча . «Он показал, что отлично видит поле и отлично играет в пас. Он прекрасно уходил от опекунов и сделал несколько важных отборов мяча. Все 90 минут футбольное поле было похоже на его собственную игровую площадку», — написали на сайте УЕФА.

Следующие матчи

«Ливерпуль» довольно легко выиграл 2:0 и заложил хороший фундамент для ответной встречи, которая состоится 3 мая на стадионе «Керамика»

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Перед этим «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии, а «Вильярреал» — с «Алавесом» в чемпионате Испании.

Прямая речь

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон

— Это очень организованная команда, и мы знали, что она усложнит до предела нашу задачу. Важно было только идти до конца и верить, что пробьем ее стену в конце концов.

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес

— Осталось ощущение, что нас наказывали только за наши собственные ошибки. В первом тайме мы успешно справлялись, а во втором немного уступали. В своем плане на игру мы исходили из того, что ливерпульцы могут пойти вперед большими силами, но план этот был не совсем похож на мюнхенский — чувствовать себя комфортно, владеть собой. И все же в ответ на наши ошибки действительно последовало наказание.

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон

— У нас было несколько голевых моментов в первом тайме — мы пытались их использовать. Первый гол придал нам небольшой импульс, а шум трибун был невероятным. Что и привело ко второму. Хотелось забить еще, но и два гола всухую не оспоришь.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

— Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый.

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери

— В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую — в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На «Ла-Керамике» все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще.