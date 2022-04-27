Анти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг

В отличие от четырех своих непосредственных предшественников, Тен Хаг никогда не работал в клубах «Большой пятерки» европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция — прим. ред.).

Для некоторых это не проблема, но это проливает свет на тот факт, что Тен Хаг раньше не имел дела с обладающими огромным эго игроками и не сталкивался на еженедельной основе с лучшими специалистами по тактике .

Теперь все меняется. Если прагматичный голландец хочет обратить вспять упадок «Юнайтед», нужно много перемен.

Ключевые отличия «Аякса» от «Манчестер Юнайтед»

Уже слишком много написано о том, какой бардак представляют из себя структуры «Юнайтед», и кажется, что власть предержащие на «Олд Траффорд», пусть несколько неохотно, но осознали серьезность ситуации.

Тен Хаг должен будет научиться ползать, прежде чем он сможет ходить, не говоря уже о беге. Другими словами, ждите еще одного переходного этапа в «Театре мечты».

Тен Хаг может, по крайней мере, контролировать то, что происходит на поле, но тренер хорош настолько, насколько хороши его инструменты, и состав его первого состава «Юнайтед» будет определяться несколькими игроками основной команды, которые, как ожидается, покинут «МЮ» (например, Поль Погба). ) и большим летним трансферным окном, маячащим на горизонте.

Кто бы ни собирался играть под его началом, проницательное управление персоналом, которое он продемонстрировал в предыдущих клубах, будет ключом к тому, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь.

Разница в том, что Тен Хаг до сих пор имел дело с командой, возраст которой в основном был «немного за 20», а это означало, что его обязанности выходят далеко за рамки простой тренерской работы. Он не сторонник тоталитаризма, как Луи ван Гал или Жозе Моуринью, но и не боится щелкнуть кнутом.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Одно можно сказать наверняка, он вышел за пределы привычного для себя. В то время как давление по поводу достижений и успеха в «Аяксе» в некоторой степени сопоставимо, амстердамцы имеют статус «первых среди равных», которое в новом окружении Тен Хага в настоящее время зарезервированы либо за «Ливерпулем», либо за «Манчестер Сити».

У руля этих клубов два лучших тренера Европы, проверенные тимбилдеры и тактические волшебники, которых Тен Хаг должен превзойти, если «Юнайтед» снова станет чемпионом, и это даже без учета более реалистичных конкурентов в лице Томаса Тухеля или Антонио Конте, а также Микеля Артеты, который также может быть той еще занозой.

Календарь и таблица АПЛ

Судя по тому, что он уже показал во главе самого прославленного футбольного клуба Нидерландов, Тен Хаг, по крайней мере, тактически проницателен. Под его руководством «Божьи дети» оправдали свою гордую культурную историю. Они продемонстрировали современную интерпретацию «тотального футбола» (модифицированную Йоханом Кройффом и Луи ван Галом), которую Тен Хаг успешно повторно реализовал.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Плоды его труда привели к тому, что «Аякс» превратился в безжалостную машину для забивания голов, одновременно хвастаясь оборонительной статистикой, которой гордился бы Арриго Сакки. Группа C в Лиге чемпионов этого сезона убедилась в этом воочию. Еще одно доказательство того, что имея правильных игроков, которые верят в твои идеи, можно творить великие дела.

Тен Хаг больше похоже на Гвардиолу или Клоппа? Ключевые характеристики тактической философии голландца

1. Универсальность

Неудивительно, учитывая их предыдущие рабочие отношения в мюнхенской «Баварии», услышать, что Тен Хаг и Гвардиола — два сапога пара. На философию обоих повлияла уже вышеупомянутая школа Кройфа-Ван Гала.

Командная работа имеет основополагающее значение. Универсальность совершенно необходима. Игроки под их руководством должны чувствовать себя комфортно на нескольких позициях и ролях.

Смена позиций — неотъемлемая часть игры Тен Хаг. Как только область поля освобождается, партнер по команде отправляется туда, чтобы поддерживать атакующую схему (либо 3-1-4-2, либо 2-1-4-3).

Схема пасов «Аякса» в сезоне Эредивизии и Лиге чемпионов 2021/22 globallookpress.com

2. Владение

Еще одна концепция, которую ценят и Гвардиола, и Тен Хаг, — сохранение контроля над мячом. Игра в пас в данном случае используется не только как средство создания голевых моментов, но и как защитное оружие. Не имея мяча, противник не может причинить вам вреда.

Чтобы проиллюстрировать это, «Аякс», который номинально играет по схеме 4-3-3 с двумя опорниками, в этом сезоне выполнил почти на 2000 передач больше, чем любая другая команда Эредивизи, при точности паса 85%. Они также пропустили всего 15 голов в сезоне 2021/22, что почти в два раза меньше, чем у второго лучшего результата в обороне в этом сезоне Эредивизи.

Некоторые могут опасаться попасть в ловушку «владения ради владения». А в других тактических подходах, таких как «контрпрессинг», сопернику действительно иногда выгодно держать мяч в своей оборонительной трети поля.

Но для Тен Хага и Гвардиолы владение мячом — это все, и не только потому, что это единственный известный им способ играть в футбол. Более того, простая истина заключается в том, что без мяча «Аякс» Тен Хага не очень хорош.

Но еще одно часто упускаемое из виду преимущество владения мячом заключается в том, что оно сохраняет силы игроков. Подобно своим предшественникам, это воплощение «Аякса» редко проходит более десяти метров с мячом во время фазы подготовки атаки, позволяя мячу делать всю работу.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Каждый пас также должен быть точным во вполне определенном смысле. Он должен быть на метр вперед игрока, которому пасуют, и никогда не «в ноги». Таким образом поддерживается циркуляция мяча по полю.

Время, проведенное с Гвардиолой, когда Тен Хаг в качестве тренера резервной команды «Баварии» следил за работой каталонца, укрепило видение специалиста, которое он реализовал на полях в Нидерландах.

3. Прагматизм

Следующим местом работы Тен Хага после ухода из «Баварии» был «Утрехт», и в какой-то степени этот опыт подготовил его к работе в «Юнайтед», потому что «Утрехт» был середнячком , а по сравнению с командами верхней части таблицы, обнаруживалась настоящая пропасть в классе.

Специалист попадет в аналогичную ситуацию на «Олд Траффорд», возможно, даже более сложную (хотя у «Юнайтед» есть ресурсы, чтобы сократить отставание). Тренируя «Утрехт», Тен Хагу пришлось пойти на компромисс с некоторыми из своих принципов и идеалов, например, с использованием трех защитников и двух нападающих.

Однако, что никогда не менялось, так это то, что его команду было трудно сломить. И когда он будет проводить свой первый сезон в высшем дивизионе Англии этот подход должен вернуться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

4. Прессинг

Новый коллега Тен Хага Ральф Рангник («Крестный отец гегенпрессинга»), тем не менее, был бы впечатлен, наблюдая за его прессингом в «Аяксе» в те моменты, когда они теряют мяч: идеальное время для прессинга, потому что игрок соперника, только что выигравший мяч, находится в самой уязвимой позиции, потратив силы (а иногда и хладнокровие), чтобы завоевать его.

В «Аяксе» владение мячом нужно восстановить за три секунды, обычно формируя стену из трех игроков позади игрока, идущего в отбор. Если они не вернули мяч, вместо того, чтобы отступить и перегруппироваться, команды Тен Хага продвигаются вверх по полю, используя высокую линию защиты, образуя компактную стену из десяти человек.

После того, как они овладели мячом, задача состоит в том, чтобы удерживать его, контролируя ход игры, пока не появится разрыв в обороне (обычно из-за усталости соперника). В дальнейшем каждая атака терпеливо выстраивается, с желанием завершить ее размашистым прорывом.

Это домашний стиль «Аякса», который Тен Хаг освоил в совершенстве и теперь называет своим.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

5. Единый клубный дух

Тен Хаг наслаждался роскошью работы в клубе с богатыми традициями, со своей собственной уникальной культурой, самобытностью, академией, выпускающей игроков мирового класса. Клубе, где на ключевых направлениях работают люди, мыслящие по-футбольному.

Гвардиола и его соратники показали, что такой подход можно перенести в клуб, где начинаешь с чистого листа, но нельзя ставить телегу впереди лошади. Или, если быть точным, должна быть симбиотическая связь между академией «Юнайтед», Тен Хагом и теми, перед кем он отчитывается.

Могут ли «антимоуриньювские» идеи Тен Хага вызвать трения с фан-базой «Манчестер Юнайтед»?

Настаивать на своих принципах и идеалах, как бы похвально это ни было, может привести к оплошности, которую Тен Хаг частенько допускал, в том числе в своем прощальном сезоне в «Аяксе».

Другая часть его философии заключается в том, что Тен Хаг фактически предоставляет своим игрокам решать их собственные проблемы во время матча. «Игроки должны работать не только ногами, но и головой», — как однажды сказал Гус Хиддинк.

Индивидуальное обучение (или «модель Ринуса Михелса») включено в учебную программу «Аякса», и это очень помогает. Но такой подход может вызвать разочарование тем, как Тен Хаг руководит командой по ходу матча.

Подобно Гвардиоле, он не блещет, когда дела идут не по плану. Частенько ему в вину можно поставить то, что он игнорировал свою скамейку запасных, делая поздние замены, которые могли либо спасти игру, либо выиграть ее.

Никто не ожидает, что он будет как «Моуринью на пике формы», но эта неспособность читать игру и чувствовать ее траекторию, особенно если его команда теряет нити управления, является слабостью, за которую он будет безжалостно наказан в гораздо более суровой лиге.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Игровая философия, которой он живет, была разработана для того, чтобы взламывать насыщенную оборону. Большинство команд, с которыми «Аякс» сталкивается дома, играют в компактной схеме 6-3-1: общая идея состоит в том, чтобы сделать поле маленьким, задушить креативных игроков соперника и поймать его на контратаке. Чтобы противостоять этому, центральные защитники должны играть ключевую роль в построении обороны.

В четырех примечательных случаях во время последнего сезона Тен Хага в «Аяксе» он спотыкался на этом. Каждое из трех поражений «Аякса» в Эредивизии (два из которых были домашними) были с разницей в один гол, и эти команды (тогда занимавшие 5-е, 8-е и 14-е места) обеспечили свои победы, глубоко защищаясь.

Тен Хаг либо слишком долго ждал, чтобы сделать замены, либо оставил все как есть. «Аякс», естественно, доминировал на больших участках матча, но не смог создать каких-либо значимых острых моментов. Их вылет из Лиги чемпионов в противостоянии с «Бенфикой» также прошел по этому сценарию.

Обычное поведение Тен Хага, когда ему приходится отыгрываться — замена защитника нападающим, после чего он меняет схему, но, тем не менее, сохраняет игру «Аякса», основанную на владении мячом.

Эти моменты, учитывая доминирование «Аякса», случались редко, но они дают нам представление о его подходе, когда дела идут наперекосяк. Когда все идет своим чередом, он может быть безжалостной силой, и именно на это «Юнайтед» делает ставку с этим назначением.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Опытные и титулованные тренеры приходили и уходили. Тен Хаг покидает «Аякс», восстановив уважение к нему в Европе, и теперь гонится за третьим чемпионством подряд в качестве прощального подарка. Теперь он выгодное приобретение для «Юнайтед».

Они приглашают блестящего тренера, который доказал свою способность изменить судьбу клуба, но руководство «красных дьяволов» должно идти с ним в ногу и иметь ангельское терпение. Только тогда их будущее может быть радужным.