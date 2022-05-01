В воскресенье, 1 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Бордо» дома сразится с «Ниццей». Игра начнется в 18:05 по мск. «Бордо» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» с 27 очками за четыре тура до конца чемпионата занимает предпоследнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют четыре балла.

Стоит отметить, что за 12 последних туров коллектив победил только один раз, а также потерпел семь поражений в данном отрезке и пять поединков завершил мировыми исходами.

Коэффициенты матча Бордо — Ницца 1 3.75 X 3.60 2 1.98 Ставка

В минувшем туре «жирондинцы» на выезде проиграли «Нанту» со счетом 3:5, ведя по ходу матча 2:0. Игровым днем ранее «Бордо» расписал домашнюю ничью с «Сент-Этьеном» 2:2, также выигрывая 2:0.

Календарь и таблица Лиги 1

В последних шести поединках в родных стенах «Бордо» соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировые по два раза.

«Ницца»

С 57 зачетными пунктами «Ницца» разместилась на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв от третьей строки, дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего два очка.

Финишный отрезок «орлята» проводят не лучшим образом, выиграв всего лишь два поединка из последних семи. Еще в этот период они дважды расписали мировые и три встречи проиграли.

В минувшем туре Лиги 1 коллектив на своем поле минимально одолел «Труа» 1:0, а игровым днем ранее «гимназисты» потерпели выездное фиаско с таким же счетом от «Монако».

«Ницца» в последнее время слабо играет вне родных стен, имея сейчас 6-матчевую безвыигрышную серию. В этот период он дважды сыграла вничью и потерпела четыре неудачи.

В пяти последних очных поединках этих клубов они по разу обыграли друг друга и три матча свели мировыми исходами.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ниццы» — 2.07, победа «Бордо» — 3.58, ничья — 3.78.

«Бордо» в двух предыдущих своих поединках неизменно забивал первым. Прогнозируем, что и на этот раз счет в матче откроют «жирондинцы».