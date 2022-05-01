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    «Жирондинцы» снова откроют счет в матче?

    «Бордо» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Франции, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Ницца»
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    «Бордо»
    В воскресенье, 1 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Бордо» дома сразится с «Ниццей». Игра начнется в 18:05 по мск. «Бордо» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Мая 2022 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 18:05 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Бордо»

    «Бордо» с 27 очками за четыре тура до конца чемпионата занимает предпоследнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют четыре балла.

    Стоит отметить, что за 12 последних туров коллектив победил только один раз, а также потерпел семь поражений в данном отрезке и пять поединков завершил мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Бордо — Ницца

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.98
  • Ставка
    •

    В минувшем туре «жирондинцы» на выезде проиграли «Нанту» со счетом 3:5, ведя по ходу матча 2:0. Игровым днем ранее «Бордо» расписал домашнюю ничью с «Сент-Этьеном» 2:2, также выигрывая 2:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В последних шести поединках в родных стенах «Бордо» соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировые по два раза.

    «Ницца»

    С 57 зачетными пунктами «Ницца» разместилась на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв от третьей строки, дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего два очка.

    Финишный отрезок «орлята» проводят не лучшим образом, выиграв всего лишь два поединка из последних семи. Еще в этот период они дважды расписали мировые и три встречи проиграли.

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    • В минувшем туре Лиги 1 коллектив на своем поле минимально одолел «Труа» 1:0, а игровым днем ранее «гимназисты» потерпели выездное фиаско с таким же счетом от «Монако».

    «Ницца» в последнее время слабо играет вне родных стен, имея сейчас 6-матчевую безвыигрышную серию. В этот период он дважды сыграла вничью и потерпела четыре неудачи.

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    В пяти последних очных поединках этих клубов они по разу обыграли друг друга и три матча свели мировыми исходами.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ниццы» — 2.07, победа «Бордо» — 3.58, ничья — 3.78.

    «Бордо» в двух предыдущих своих поединках неизменно забивал первым. Прогнозируем, что и на этот раз счет в матче откроют «жирондинцы».

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    «Бордо» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Жирондинцы» снова откроют счет в матче?
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