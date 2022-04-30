ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 20:24
    • СМИ: Рангник готов возглавить сборную Австрии
  • 19:37
    • Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 19:23
    • Канада проиграла Финляндии в четвертьфинале юниорского ЧМ, Чехия победила Швейцарию
    Все новости спорта

    Молодые краснодарцы дадут бой «Торпедо»

    «Торпедо» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, ФНЛ, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Краснодар-2 Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Краснодар-2»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Торпедовцы рискуют потерять вожделенное 2 место. Отрыв от «Факела» улетучился, словно снег в марте, и теперь измеряется лишь дополнительными показателями.

    Предыдущий тур для «Торпедо» вновь вышел неудачным. На выезде команда не сумела одолеть «КамАЗ» (0:0).

    Зато оборона москвичей в последних матчах выглядит монолитно. Сухая серия торпедовцев выросла до четырех матчей к ряду.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Краснодаром-2» для команды складываются весьма продуктивно. Из четырех очных битв «Торпедо» выиграл трижды при одной мировой.

    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» окопался на экваторе таблицы. Молодая кубанская поросль выдает неплохой сезон, и никому за просто так не сдается.

    «Краснодар-2» лишь в минувшем туре прервал свою трехматчевую победную серию. Да и вообще, не проигрывают кубанцы без малого месяц.

  • Анти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг
  • Тактический профайл нового тренера «Манчестер Юнайтед»
  • 27/04/2022

    • Минувший тур принес команде один балл. Дома краснодарцы не сумели справиться с «Велесом» (0:0).

    Наверняка в этой встрече кубанцы будут действовать вторым номером. Тем паче, подобная тактика не раз приносила команде результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.29, на ничью за 5.30, а на «Краснодар-2» — за 11.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Торпедо» не имеет права терять очки в свете борьбы за выход в РПЛ.

    «Краснодар-2» весной выглядит весьма прилично.

    Краснодарцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Фора «Краснодар-2» +1.25 с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Универсидад Католика — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Молодые краснодарцы дадут бой «Торпедо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры