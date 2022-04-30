«Торпедо» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы рискуют потерять вожделенное 2 место. Отрыв от «Факела» улетучился, словно снег в марте, и теперь измеряется лишь дополнительными показателями.

Предыдущий тур для «Торпедо» вновь вышел неудачным. На выезде команда не сумела одолеть «КамАЗ» (0:0).

Зато оборона москвичей в последних матчах выглядит монолитно. Сухая серия торпедовцев выросла до четырех матчей к ряду.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Краснодаром-2» для команды складываются весьма продуктивно. Из четырех очных битв «Торпедо» выиграл трижды при одной мировой.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» окопался на экваторе таблицы. Молодая кубанская поросль выдает неплохой сезон, и никому за просто так не сдается.

«Краснодар-2» лишь в минувшем туре прервал свою трехматчевую победную серию. Да и вообще, не проигрывают кубанцы без малого месяц.

Минувший тур принес команде один балл. Дома краснодарцы не сумели справиться с «Велесом» (0:0).

Наверняка в этой встрече кубанцы будут действовать вторым номером. Тем паче, подобная тактика не раз приносила команде результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.29, на ничью за 5.30, а на «Краснодар-2» — за 11.00.

«Торпедо» не имеет права терять очки в свете борьбы за выход в РПЛ.

«Краснодар-2» весной выглядит весьма прилично .

Краснодарцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Наши прогноз и ставка — Фора «Краснодар-2» +1.25 с коэффициентом 2.17.