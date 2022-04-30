«Аякс»
«Аякс» за 4 тура до окончания чемпионата имеет гандикап от ПСВ в 4 пункта. Стало быть, все зависит исключительно от блестящих амстердамцев.
Себастьен Аллер настрелял уже 20 мячей, добавив к ним еще 11 в Лиге чемпионов. Ивуариец наверняка мотивирован стать лучшим бомбардиром Эредивизии.
Коэффициенты матча Аякс — ПЕК Зволле
В предыдущем туре чемпионата «Аякс» добыл три очка. На выезде команда с трудом дожала «Неймеген» (0:1).
Матчи против «ПЕК Зволле» складываются для команды весьма успешно. Последний раз «Аякс» не обыгрывал оппонента еще в 2015 году.
«ПЕК Зволле»
Эта команда ведет отчаянную борьбу за выживание. Сейчас «ПЕК Зволле» осел на 16 позиции, имея столько же очков, сколько и идущий в зоне прямого вылета «Виллем II».
«ПЕК Зволле» в последних матчах вынужденно прибавил. Два своих последних матча команда выиграла.
В предыдущем туре «ПЕК Зволле» добыл сверхважные три пункта. На выезде был обыгран «Валвейк» (0:2).
К слову, «ПЕК Зволле» не забивает в ворота амстердамцев с ноября 2019 года. И даже в нынешней своей ситуации, когда нужно срочно набирать очки, вряд ли у команды есть шанс на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.14, на ничью за 9.10, а на «ПЕК Зволле» — за 18.00.
«Аякс» не имеет права на потерю очков в свете продолжающейся чемпионской гонки.
«ПЕК Зволле»
Фактор своего поля и блестящая линия атаки помогут «Аяксу» уверенно победить. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.02.