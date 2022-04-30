«Аякс» сыграет на своем поле с «ПЕК Зволле» в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:45 мск. «Аякс» — «ПЕК Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» за 4 тура до окончания чемпионата имеет гандикап от ПСВ в 4 пункта. Стало быть, все зависит исключительно от блестящих амстердамцев.

Себастьен Аллер настрелял уже 20 мячей, добавив к ним еще 11 в Лиге чемпионов. Ивуариец наверняка мотивирован стать лучшим бомбардиром Эредивизии.

Коэффициенты матча Аякс — ПЕК Зволле 1 1.13 X 9.00 2 19.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Аякс» добыл три очка. На выезде команда с трудом дожала «Неймеген» (0:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «ПЕК Зволле» складываются для команды весьма успешно. Последний раз «Аякс» не обыгрывал оппонента еще в 2015 году.

«ПЕК Зволле»

Эта команда ведет отчаянную борьбу за выживание. Сейчас «ПЕК Зволле» осел на 16 позиции, имея столько же очков, сколько и идущий в зоне прямого вылета «Виллем II».

«ПЕК Зволле» в последних матчах вынужденно прибавил. Два своих последних матча команда выиграла.

В предыдущем туре «ПЕК Зволле» добыл сверхважные три пункта. На выезде был обыгран «Валвейк» (0:2).

К слову, «ПЕК Зволле» не забивает в ворота амстердамцев с ноября 2019 года. И даже в нынешней своей ситуации, когда нужно срочно набирать очки, вряд ли у команды есть шанс на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.14, на ничью за 9.10, а на «ПЕК Зволле» — за 18.00.

«Аякс» не имеет права на потерю очков в свете продолжающейся чемпионской гонки.

«ПЕК Зволле» крайне неудачно противостоит амстердамцам .

Фактор своего поля и блестящая линия атаки помогут «Аяксу» уверенно победить. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.02.