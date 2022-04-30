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    «Аякс» устроит разгром аутсайдеру

    «Аякс» — «ПЕК Зволле». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Эредивизия, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «ПЕК Зволле»
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    Дэви Классен
    «Аякс» сыграет на своем поле с «ПЕК Зволле» в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:45 мск. «Аякс» — «ПЕК Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 30 Апреля 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 19:45 ПЕК Зволле ПЕК Зволле
  • Зволле
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    «Аякс»

    «Аякс» за 4 тура до окончания чемпионата имеет гандикап от ПСВ в 4 пункта. Стало быть, все зависит исключительно от блестящих амстердамцев.

    Себастьен Аллер настрелял уже 20 мячей, добавив к ним еще 11 в Лиге чемпионов. Ивуариец наверняка мотивирован стать лучшим бомбардиром Эредивизии.

    Коэффициенты матча Аякс — ПЕК Зволле

  • 1
  • 1.13
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Аякс» добыл три очка. На выезде команда с трудом дожала «Неймеген» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «ПЕК Зволле» складываются для команды весьма успешно. Последний раз «Аякс» не обыгрывал оппонента еще в 2015 году.

    «ПЕК Зволле»

    Эта команда ведет отчаянную борьбу за выживание. Сейчас «ПЕК Зволле» осел на 16 позиции, имея столько же очков, сколько и идущий в зоне прямого вылета «Виллем II».

    «ПЕК Зволле» в последних матчах вынужденно прибавил. Два своих последних матча команда выиграла.

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    • В предыдущем туре «ПЕК Зволле» добыл сверхважные три пункта. На выезде был обыгран «Валвейк» (0:2).

    К слову, «ПЕК Зволле» не забивает в ворота амстердамцев с ноября 2019 года. И даже в нынешней своей ситуации, когда нужно срочно набирать очки, вряд ли у команды есть шанс на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.14, на ничью за 9.10, а на «ПЕК Зволле» — за 18.00.

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    «Аякс» не имеет права на потерю очков в свете продолжающейся чемпионской гонки.

    «ПЕК Зволле» крайне неудачно противостоит амстердамцам.

    Фактор своего поля и блестящая линия атаки помогут «Аяксу» уверенно победить. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Аякс» — «ПЕК Зволле»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» устроит разгром аутсайдеру
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