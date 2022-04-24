В воскресенье, 24 апреля, в рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Нант» дома сразится с «Бордо». Игра начнется в 16:00 по мск. «Нант» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Нант» идет на десятом месте с 47 набранными очками. И в лучшем случае команда может подняться на пару строк выше.

Несколько дней тому назад «канарейки» потерпели гостевое поражение от «Марселя» со счетом 2:3. И данное фиаско стало для них первым за последние четыре поединка в рамках чемпионата.

Коэффициенты матча Нант — Бордо 1 1.80 X 3.70 2 4.50 Ставка

Выиграть же коллектив смог всего в одном из шести последних матчей первенства, одолев в гостях «Клермон» 3:2. Еще в этот период он расписал две мировые и трижды уступал.

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле «Нант» выиграл пять из восьми последних поединков в рамках Лиги 1, еще в этот период он потерпел одно поражение и дважды делил очки со своими оппонентами.

«Бордо»

«Бордо» с 27 очками за пять туров до конца чемпионата занимает предпоследнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют четыре балла.

Накануне «жирондинцы» расписали домашнюю мировую с занимающим 18-е место «Сент-Этьеном», ведя 2:0, на закончив 2:2. Туром ранее они были разгромлены в гостях «Лионом» со счетом 1:6.

За 11 последних туров коллектив победил только один раз, а также потерпел шесть поражений и пять поединков завершил мировыми исходами.

Вне родных стен «Бордо» не побеждает уже семь поединков подряд, проиграв пять из них. Причем в каждом проигранном матче он пропускал как минимум по три гола.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «Нант» в играх с «Бордо» набрал четыре очка, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Нант» — «Бордо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нанта» — 1.83, победа «Бордо» — 4.48, ничья — 3.88.

«Бордо» необходимо выигрывать, учитывая его турнирную ситуацию, а в то же время и «канарейки» вряд ли будут отсиживаться в обороне. Так что от данного поединка вполне можно ждать верхов.