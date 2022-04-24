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    Встреча получится результативной

    «Нант» — «Бордо». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Чемпионат Франции, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Бордо»
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    «Нант»
    В воскресенье, 24 апреля, в рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Нант» дома сразится с «Бордо». Игра начнется в 16:00 по мск. «Нант» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2022 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 16:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    «Нант»

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «Нант» идет на десятом месте с 47 набранными очками. И в лучшем случае команда может подняться на пару строк выше.

    Несколько дней тому назад «канарейки» потерпели гостевое поражение от «Марселя» со счетом 2:3. И данное фиаско стало для них первым за последние четыре поединка в рамках чемпионата.

    Коэффициенты матча Нант — Бордо

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
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    Выиграть же коллектив смог всего в одном из шести последних матчей первенства, одолев в гостях «Клермон» 3:2. Еще в этот период он расписал две мировые и трижды уступал.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле «Нант» выиграл пять из восьми последних поединков в рамках Лиги 1, еще в этот период он потерпел одно поражение и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Бордо»

    «Бордо» с 27 очками за пять туров до конца чемпионата занимает предпоследнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют четыре балла.

    Накануне «жирондинцы» расписали домашнюю мировую с занимающим 18-е место «Сент-Этьеном», ведя 2:0, на закончив 2:2. Туром ранее они были разгромлены в гостях «Лионом» со счетом 1:6.

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    • За 11 последних туров коллектив победил только один раз, а также потерпел шесть поражений и пять поединков завершил мировыми исходами.

    Вне родных стен «Бордо» не побеждает уже семь поединков подряд, проиграв пять из них. Причем в каждом проигранном матче он пропускал как минимум по три гола.

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    В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «Нант» в играх с «Бордо» набрал четыре очка, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Нант» — «Бордо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нанта» — 1.83, победа «Бордо» — 4.48, ничья — 3.88.

    «Бордо» необходимо выигрывать, учитывая его турнирную ситуацию, а в то же время и «канарейки» вряд ли будут отсиживаться в обороне. Так что от данного поединка вполне можно ждать верхов.

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    «Нант» — «Бордо»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Встреча получится результативной
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