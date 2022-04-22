22 апреля в 30-м туре нидерландской Эредивизии «Твенте» на своем поле примет роттердамскую «Спарту». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Твенте» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Твенте»

За пять туров до завершения нидерландского первенства «Твенте» с 58 зачетными пунктами идет на четвертой строке, отставая на три очка от третьей позиции.

Последний раз в чемпионате клуб из Энсхеде проигрывал в середине февраля, уступив тогда в гостях 0:5 «Аяксу». После того он не знает горечи поражений на протяжении семи игр.

Коэффициенты матча Твенте — Спарта Роттердам 1 1.60 X 4.00 2 5.80 Ставка

В этот период коллектив два поединка свел вничью и смог добыть пять победных результатов. Одна из викторий состоялась в минувшем туре, когда он в гостях переиграл «Неймеген» со счетом 2:0.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в рамках чемпионата страны «Твенте» не проигрывает на протяжении последних девяти встреч, выиграв за это время шесть матчей при трех мировых исходах.

«Спарта» Роттердам

С 25 набранными очками «Спарта» разместилась в зоне переходных матчей. Прямой вылет она опережает на два пункта, а от безопасной строки отстает всего лишь на балл.

Коллектив из Роттердама в своей последней проведенной игре смог на выезде нанести поражение «Витессу», победив со счетом 1:0. Перед этим же он имел 4-матчевую серию без выигрышей.

В этот период команда сперва дважды подряд сыграла вничью, а последующие две встречи она проиграла, причем оба раза в гостях, и среди них было почетное фиаско от «Аякса» 1:2.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Спарта» разжилась только двумя викториями за 14 игр, восемь раз еще она уступала и четыре поединка закончила миром.

За последние пять очных матчей этих клубов они по два раза обыграли друг друга и один поединок свели вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Твенте» предлагают — 1.62.

На викторию «Спарты» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.10.

Стоит отметить, что в последнее время эти команды не отличаются высокой результативностью, забивая в среднем по голу за игру. Да и к тому же поединок будет иметь очень большое турнирное значение для обеих команд. Поэтому от данного противостоянии ждем оборонительной игры с небольшим количеством забитых мячей.