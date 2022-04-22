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    Встреча не получится результативной?

    «Твенте» — «Спарта» Роттердам. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Спарта» Роттердам
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    «Твенте» — «Спарта»
    22 апреля в 30-м туре нидерландской Эредивизии «Твенте» на своем поле примет роттердамскую «Спарту». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Твенте» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Апреля 2022 года
    Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Твенте 21:00 Спарта Роттердам Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Твенте»

    За пять туров до завершения нидерландского первенства «Твенте» с 58 зачетными пунктами идет на четвертой строке, отставая на три очка от третьей позиции.

    Последний раз в чемпионате клуб из Энсхеде проигрывал в середине февраля, уступив тогда в гостях 0:5 «Аяксу». После того он не знает горечи поражений на протяжении семи игр.

    Коэффициенты матча Твенте — Спарта Роттердам

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
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    В этот период коллектив два поединка свел вничью и смог добыть пять победных результатов. Одна из викторий состоялась в минувшем туре, когда он в гостях переиграл «Неймеген» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в рамках чемпионата страны «Твенте» не проигрывает на протяжении последних девяти встреч, выиграв за это время шесть матчей при трех мировых исходах.

    «Спарта» Роттердам

    С 25 набранными очками «Спарта» разместилась в зоне переходных матчей. Прямой вылет она опережает на два пункта, а от безопасной строки отстает всего лишь на балл.

    Коллектив из Роттердама в своей последней проведенной игре смог на выезде нанести поражение «Витессу», победив со счетом 1:0. Перед этим же он имел 4-матчевую серию без выигрышей.

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    • В этот период команда сперва дважды подряд сыграла вничью, а последующие две встречи она проиграла, причем оба раза в гостях, и среди них было почетное фиаско от «Аякса» 1:2.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Спарта» разжилась только двумя викториями за 14 игр, восемь раз еще она уступала и четыре поединка закончила миром.

    За последние пять очных матчей этих клубов они по два раза обыграли друг друга и один поединок свели вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Твенте» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Спарты» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.10.

    Стоит отметить, что в последнее время эти команды не отличаются высокой результативностью, забивая в среднем по голу за игру. Да и к тому же поединок будет иметь очень большое турнирное значение для обеих команд. Поэтому от данного противостоянии ждем оборонительной игры с небольшим количеством забитых мячей.

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    «Твенте» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. Встреча не получится результативной?
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