«Твенте»
За пять туров до завершения нидерландского первенства «Твенте» с 58 зачетными пунктами идет на четвертой строке, отставая на три очка от третьей позиции.
Последний раз в чемпионате клуб из Энсхеде проигрывал в середине февраля, уступив тогда в гостях 0:5 «Аяксу». После того он не знает горечи поражений на протяжении семи игр.
Коэффициенты матча Твенте — Спарта Роттердам
В этот период коллектив два поединка свел вничью и смог добыть пять победных результатов. Одна из викторий состоялась в минувшем туре, когда он в гостях переиграл «Неймеген» со счетом 2:0.
На своей территории в рамках чемпионата страны «Твенте» не проигрывает на протяжении последних девяти встреч, выиграв за это время шесть матчей при трех мировых исходах.
«Спарта» Роттердам
С 25 набранными очками «Спарта» разместилась в зоне переходных матчей. Прямой вылет она опережает на два пункта, а от безопасной строки отстает всего лишь на балл.
Коллектив из Роттердама в своей последней проведенной игре смог на выезде нанести поражение «Витессу», победив со счетом 1:0. Перед этим же он имел 4-матчевую серию без выигрышей.
В этот период команда сперва дважды подряд сыграла вничью, а последующие две встречи она проиграла, причем оба раза в гостях, и среди них было почетное фиаско от «Аякса» 1:2.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Спарта» разжилась только двумя викториями за 14 игр, восемь раз еще она уступала и четыре поединка закончила миром.
За последние пять очных матчей этих клубов они по два раза обыграли друг друга и один поединок свели вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Твенте» предлагают — 1.62.
На викторию «Спарты» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.10.
Стоит отметить, что в последнее время эти команды не отличаются высокой результативностью, забивая в среднем по голу за игру. Да и к тому же поединок будет иметь очень большое турнирное значение для обеих команд. Поэтому от данного противостоянии ждем оборонительной игры с небольшим количеством забитых мячей.