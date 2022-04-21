«Барселона» сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля в Сан-Себастьяне, начало — в 22:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 55 очков.

Беспроигрышная серия «Реал Сосьедада» составляет уже пять матчей. На этом отрезке баски одержали три победы и дважды сыграли вничью (в обоих случаях 0:0).

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Барселона 1 3.35 X 3.55 2 2.12 Ставка

В прошлом туре команда Иманоля Альгуасиля поделила очки с «Бетисом». А перед этим клуб из Сан-Себастьяна выиграл у «Эспаньола» и «Эльче».

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«Реал Сосьедад» в семи предыдущих матчах на своем поле ни разу не проиграл (пять побед и две ничьи) и не пропустил ни одного мяча.

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на второй строчке, набрав в 31-м матче 60 очков. Просто напомним, что отставание от «Реала» составляет 15 очков.

В понедельник «Барса» неожиданно проиграла на своем поле «Кадису» (0:1), не сумев тем самым продлить беспроигрышную серию в Ла Лигу, которая составляла 15 матчей.

По всей видимости, команда Хави не успела прийти в себя после неприятного поражения от «Айнтрахта» (2:3) в четвертьфинале Лиги Европы. Вылет из турнира стал для каталонцев серьезным психологическим ударом.

Интересно, что «Барселона» впервые за 19 лет проиграла два матча подряд на своем поле.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Барселоны» — за 2.18.

«Барса» неудачно провела недавние матчи, у команды явно не получилась игра в атаке. Но дело не только в этом. Похоже, каталонцы устали, что абсолютно не удивляет, глядя на их график.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 3.54. Сейчас как раз тот момент, когда баски могут сполна воспользоваться проблемами и слабостями соперника.

Также можно рассмотреть ставку на гол «Реал Сосьедада» во втором тайме за 1.93.