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    «Барса» снова проиграет?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз (к. 3.54) и ставки на чемпионат Испании 21 апреля 2022 года

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    «Барселона» впервые за 19 лет проиграла два матча подряд на своем поле
    «Барселона» сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля в Сан-Себастьяне, начало — в 22:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 55 очков.

    Беспроигрышная серия «Реал Сосьедада» составляет уже пять матчей. На этом отрезке баски одержали три победы и дважды сыграли вничью (в обоих случаях 0:0).

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Барселона

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.12
  • Ставка
    •

    В прошлом туре команда Иманоля Альгуасиля поделила очки с «Бетисом». А перед этим клуб из Сан-Себастьяна выиграл у «Эспаньола» и «Эльче».

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    «Реал Сосьедад» в семи предыдущих матчах на своем поле ни разу не проиграл (пять побед и две ничьи) и не пропустил ни одного мяча.

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем находится на второй строчке, набрав в 31-м матче 60 очков. Просто напомним, что отставание от «Реала» составляет 15 очков.

    В понедельник «Барса» неожиданно проиграла на своем поле «Кадису» (0:1), не сумев тем самым продлить беспроигрышную серию в Ла Лигу, которая составляла 15 матчей.

  • Барселона — Кадис. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Кадис». Начало — 22:00 мск.
  • 18/04/2022

    • По всей видимости, команда Хави не успела прийти в себя после неприятного поражения от «Айнтрахта» (2:3) в четвертьфинале Лиги Европы. Вылет из турнира стал для каталонцев серьезным психологическим ударом.

    Интересно, что «Барселона» впервые за 19 лет проиграла два матча подряд на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Барселоны» — за 2.18.

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    «Барса» неудачно провела недавние матчи, у команды явно не получилась игра в атаке. Но дело не только в этом. Похоже, каталонцы устали, что абсолютно не удивляет, глядя на их график.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 3.54. Сейчас как раз тот момент, когда баски могут сполна воспользоваться проблемами и слабостями соперника.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Реал Сосьедада» во втором тайме за 1.93.

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    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» снова проиграет?
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