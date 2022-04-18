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    Барселона — Кадис. Онлайн

    Онлай-трансляция матча 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Кадис». Начало — 22:00 мск.

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    Хави
    Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в рамках 32 тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле примет «Кадис».

    До матча

    Победная серия каталонцев в Ла Лиге насчитывает 7 матчей. Подопечные Хави уже вторые в турнирной таблице и сохраняют теоретические шансы в погоне за мадридским «Реалом».

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  • 12/04/2022

    • Сегодня в соперниках «Барселоны» один из аутсайдеров Ла Лиги — «Кадис», который занимает 18 место из 20 возможных. Удивительно, но последние 3 встречи между этими соперниками за преимуществом «Кадиса» — победа и две ничьи. Посмотрим, как будет на этот раз.

    Начало матча — в 22:00 по московскому времени, прогноз экспертов сайта — тут.

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