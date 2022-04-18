Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в рамках 32 тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле примет «Кадис».

До матча

Победная серия каталонцев в Ла Лиге насчитывает 7 матчей. Подопечные Хави уже вторые в турнирной таблице и сохраняют теоретические шансы в погоне за мадридским «Реалом».

Сегодня в соперниках «Барселоны» один из аутсайдеров Ла Лиги — «Кадис», который занимает 18 место из 20 возможных. Удивительно, но последние 3 встречи между этими соперниками за преимуществом «Кадиса» — победа и две ничьи. Посмотрим, как будет на этот раз.

Начало матча — в 22:00 по московскому времени, прогноз экспертов сайта — тут.