«Барселона»
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 60 очков.
«Барса», как известно, добилась существенного прогресса с тех пор, как в команду пришел Хави, но недавние события снова заставили вспомнить, что проблем по-прежнему достаточно.
Коэффициенты матча Барселона — Кадис
В минувший четверг «Барселона» с треском проиграла на своем поле «Айнтрахту» (2:3) и вылетела из Лиги Европы, упустив последнюю возможность завершить сезон с трофеем.
Без сомнений, это был худший матч «Барсы» под руководством Хави. Интересно, что перед этим у каталонцев была серия из 15-ти матчей без поражений.
«Барселона» выиграла пять предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании с общим счетом 16:4.
«Кадис»
«Кадис» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 31-м матче 28 очков. Отставание от главных конкурентов по борьбе за выживание пока что составляет лишь одно очко.
«Кадис» начал апрель с гостевой ничьей с «Валенсией» (0:0). Отличный результат для выездного матча, но уже через неделю команда Серхио Сориано уступила на своем поле «Бетису» (1:2).
Но в любом случае «Кадис» сложно назвать безнадежным аутсайдером. В десяти предыдущих матчах у него лишь три поражения.
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А в шести предыдущих матчах на своем поле у «Кадиса» и вовсе лишь один проигрыш. В марте здесь не устоял «Вильярреал», выбивший на днях «Баварию» из Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Кадиса» — за 14.25.
Сложно сомневаться в победе «Барсы» после неприятного фиаско в игре с «Айнтрахтом», но при этом вполне вероятно, что каталонцы снова пропустят.
Оборона по-прежнему остается самым слабым местом «Барселоны». И особенно в тех случаях, когда на поле выходит центральный защитник Эрик Гарсия.
Ставка — победа «Барселоны» + обе команды забьют за 3.20.