ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барса» пропустит, но все равно выиграет?

    «Барселона» — «Кадис». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Испании 18 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Кадис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» выиграла пять предыдущих матчей на своем поле в рамках Ла Лиги с общим счетом 16:4
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Кадиса» в 32-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •

    «Барселона»

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 60 очков.

    «Барса», как известно, добилась существенного прогресса с тех пор, как в команду пришел Хави, но недавние события снова заставили вспомнить, что проблем по-прежнему достаточно.

    Коэффициенты матча Барселона — Кадис

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    В минувший четверг «Барселона» с треском проиграла на своем поле «Айнтрахту» (2:3) и вылетела из Лиги Европы, упустив последнюю возможность завершить сезон с трофеем.

  • Сенсация на «Камп Ноу». Бенефис Костича оставил «Барсу» без Лиги Европы
  • Франкфуртский «Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы, победив на выезде «Барселону» со счетом 3:2 в ответном матче 1/4 финала. Рассказываем, как это было
  • 15/04/2022

    • Без сомнений, это был худший матч «Барсы» под руководством Хави. Интересно, что перед этим у каталонцев была серия из 15-ти матчей без поражений.

    «Барселона» выиграла пять предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании с общим счетом 16:4.

    «Кадис»

    «Кадис» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 31-м матче 28 очков. Отставание от главных конкурентов по борьбе за выживание пока что составляет лишь одно очко.

    «Кадис» начал апрель с гостевой ничьей с «Валенсией» (0:0). Отличный результат для выездного матча, но уже через неделю команда Серхио Сориано уступила на своем поле «Бетису» (1:2).

    Но в любом случае «Кадис» сложно назвать безнадежным аутсайдером. В десяти предыдущих матчах у него лишь три поражения.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А в шести предыдущих матчах на своем поле у «Кадиса» и вовсе лишь один проигрыш. В марте здесь не устоял «Вильярреал», выбивший на днях «Баварию» из Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Кадиса» — за 14.25.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сложно сомневаться в победе «Барсы» после неприятного фиаско в игре с «Айнтрахтом», но при этом вполне вероятно, что каталонцы снова пропустят.

    Оборона по-прежнему остается самым слабым местом «Барселоны». И особенно в тех случаях, когда на поле выходит центральный защитник Эрик Гарсия.

    Ставка — победа «Барселоны» + обе команды забьют за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Лансберг — Кианзад
  • Прочие
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Колорадо — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Борральо — Омаргаджиев
  • Прочие
  • Сегодня в 05:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Люке — Мухаммад
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ницца — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тараз — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гранада — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Кадис»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» пропустит, но все равно выиграет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры