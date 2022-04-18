«Барселона» сыграет на своем поле против «Кадиса» в 32-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 60 очков.

«Барса», как известно, добилась существенного прогресса с тех пор, как в команду пришел Хави, но недавние события снова заставили вспомнить, что проблем по-прежнему достаточно.

Коэффициенты матча Барселона — Кадис 1 1.20 X 6.30 2 14.00 Ставка

В минувший четверг «Барселона» с треском проиграла на своем поле «Айнтрахту» (2:3) и вылетела из Лиги Европы, упустив последнюю возможность завершить сезон с трофеем.

Без сомнений, это был худший матч «Барсы» под руководством Хави. Интересно, что перед этим у каталонцев была серия из 15-ти матчей без поражений.

«Барселона» выиграла пять предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании с общим счетом 16:4.

«Кадис»

«Кадис» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 31-м матче 28 очков. Отставание от главных конкурентов по борьбе за выживание пока что составляет лишь одно очко.

«Кадис» начал апрель с гостевой ничьей с «Валенсией» (0:0). Отличный результат для выездного матча, но уже через неделю команда Серхио Сориано уступила на своем поле «Бетису» (1:2).

Но в любом случае «Кадис» сложно назвать безнадежным аутсайдером. В десяти предыдущих матчах у него лишь три поражения.

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А в шести предыдущих матчах на своем поле у «Кадиса» и вовсе лишь один проигрыш. В марте здесь не устоял «Вильярреал», выбивший на днях «Баварию» из Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Кадиса» — за 14.25.

Сложно сомневаться в победе «Барсы» после неприятного фиаско в игре с «Айнтрахтом», но при этом вполне вероятно, что каталонцы снова пропустят.

Оборона по-прежнему остается самым слабым местом «Барселоны». И особенно в тех случаях, когда на поле выходит центральный защитник Эрик Гарсия.

Ставка — победа «Барселоны» + обе команды забьют за 3.20.