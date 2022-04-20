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    «Реал» потеряет очки в Памплоне?

    «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Испании 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Реал» Мадрид
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    Карим Бензема
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 апреля в Памплоне, начало — в 22:30 мск. «Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 22:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х туров, в которых набрала 44 очка.

    «Осасуна» в начале апреля потерпела неприятное гостевое поражение от «Бетиса» (1:4), но после этого провела два удачных матча.

    Коэффициенты матча Осасуна — Реал Мадрид

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
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    Команда Хагобы Аррасате одержала победы над «Алавесом» (1:0) и «Валенсией» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Осасуна» потерпела лишь три поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

    «Реал»

    «Реал» тем временем находится на первой строчке, набрав в 32-х матчах 75 очков.

    В минувшее воскресенье «Мадрид» провел еще один невероятный матч, после которого многие наверняка смирились с тем, что никакой интриги в чемпионской гонке больше не осталось.

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    • «Реал» одержал волевую победу над «Севильей» — 3:2. Команда Карло Анчелотти отыгралась со счета 0:2, а решающий гол на последних минутах забил, конечно же, Карим Бензема.

    Кроме того, на прошлой неделе «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Королевский клуб» уступил «Челси» на своем поле, но по сумме двух матчей оказался лучше. Опять-таки, ключевым стал гол Бензема.

    Прогноз и ставка

    На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Реала» — за 1.76.

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    Отрыв «Реала» от конкурентов составляет уже внушительные 15 очков. Очевидно, что должно произойти что-то невероятное, чтобы «Мадрид» позволил догнать себя.

    Но при этом вполне вероятно, что в ближайшем матче «Реал», возможно, сделает небольшую передышку. Все-таки позади тяжелейшие матчи. А впереди — встреча с «Манчестер Сити».

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.15.

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    «Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» потеряет очки в Памплоне?
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