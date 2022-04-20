Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 апреля в Памплоне, начало — в 22:30 мск. «Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х туров, в которых набрала 44 очка.

«Осасуна» в начале апреля потерпела неприятное гостевое поражение от «Бетиса» (1:4), но после этого провела два удачных матча.

Коэффициенты матча Осасуна — Реал Мадрид 1 5.40 X 3.80 2 1.65 Ставка

Команда Хагобы Аррасате одержала победы над «Алавесом» (1:0) и «Валенсией» (2:1).

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«Осасуна» потерпела лишь три поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

«Реал»

«Реал» тем временем находится на первой строчке, набрав в 32-х матчах 75 очков.

В минувшее воскресенье «Мадрид» провел еще один невероятный матч, после которого многие наверняка смирились с тем, что никакой интриги в чемпионской гонке больше не осталось.

«Реал» одержал волевую победу над «Севильей» — 3:2. Команда Карло Анчелотти отыгралась со счета 0:2, а решающий гол на последних минутах забил, конечно же, Карим Бензема.

Кроме того, на прошлой неделе «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Королевский клуб» уступил «Челси» на своем поле, но по сумме двух матчей оказался лучше. Опять-таки, ключевым стал гол Бензема.

Прогноз и ставка

На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Реала» — за 1.76.

Отрыв «Реала» от конкурентов составляет уже внушительные 15 очков. Очевидно, что должно произойти что-то невероятное, чтобы «Мадрид» позволил догнать себя.

Но при этом вполне вероятно, что в ближайшем матче «Реал», возможно, сделает небольшую передышку. Все-таки позади тяжелейшие матчи. А впереди — встреча с «Манчестер Сити».

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.15.