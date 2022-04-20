В среду, 20 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги «Бордо» дома сразится с «Сент-Этьеном». Игра начнется в 20:00 по мск. «Бордо» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

За шесть туров до завершения чемпионата «Бордо» с 26 очками идет на предпоследнем месте. От зоны стыковых матчей его отделяют три балла, а от безопасной строки отставание составляет четыре пункта.

В минувшем туре первенства «жирондинцы» потерпели крупное поражение в гостях у «Лиона» со счетом 1:6. И данное фиаско стало для них шестым за десять последних поединков в чемпионате.

Также в этот период коллектив смог добиться только одной виктории, одолев на своем поле нижеидущий «Метц» 3:1, и еще три поединка он завершил мировыми исходами.

Календарь и таблица Лиги 1

У себя дома «Бордо» проиграл шесть из десяти предыдущих матчей и одержал лишь две победы.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 очками находится на 17-й безопасной строке. Прямой вылет он опережает на четыре пункта, а зону переходных матчей обходит только на балл.

После вполне удачного отрезка с начала февраля по начало марта, где было выиграно три игры при одной мировой и одном поражении, в последующих четырех встречах они не побеждали.

Так в этот период «зеленые» сперва расписали два мировых результата подряд, а потом поочередно уступил в двух играх подряд. В минувшем игровом дне они прервали эту серию, переиграв дома 2:1 «Лорьян».

За восемь предыдущих гостевых матчей «Сент-Этьен» выиграл всего два раза и в половине встреч оставался без забитых голов.

В первом круге «Бордо» выиграл у «Сент-Этьена» на его поле со счетом 2:1, в прошлом розыгрыше Лиги 1 дважды сильнее были «зеленые» — 4:1 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Бордо» — «Сент-Этьен»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 2.42, победа «Сент-Этьена» — 3.00, ничья — 3.58.

Можно сказать, что это битва за шесть очков. Поэтому ожидаем от обоих сторон осторожной игры с минимумом забитых мячей.