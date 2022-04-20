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    Соседи по турнирке сыграют в осторожный футбол

    «Бордо» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Чемпионат Франции, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Сент-Этьен»
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    «Бордо»
    В среду, 20 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги «Бордо» дома сразится с «Сент-Этьеном». Игра начнется в 20:00 по мск. «Бордо» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 20:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    «Бордо»

    За шесть туров до завершения чемпионата «Бордо» с 26 очками идет на предпоследнем месте. От зоны стыковых матчей его отделяют три балла, а от безопасной строки отставание составляет четыре пункта.

    В минувшем туре первенства «жирондинцы» потерпели крупное поражение в гостях у «Лиона» со счетом 1:6. И данное фиаско стало для них шестым за десять последних поединков в чемпионате.

    Коэффициенты матча Бордо — Сент-Этьен

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
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    Также в этот период коллектив смог добиться только одной виктории, одолев на своем поле нижеидущий «Метц» 3:1, и еще три поединка он завершил мировыми исходами.

    Календарь и таблица Лиги 1

    У себя дома «Бордо» проиграл шесть из десяти предыдущих матчей и одержал лишь две победы.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 очками находится на 17-й безопасной строке. Прямой вылет он опережает на четыре пункта, а зону переходных матчей обходит только на балл.

    После вполне удачного отрезка с начала февраля по начало марта, где было выиграно три игры при одной мировой и одном поражении, в последующих четырех встречах они не побеждали.

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    • Так в этот период «зеленые» сперва расписали два мировых результата подряд, а потом поочередно уступил в двух играх подряд. В минувшем игровом дне они прервали эту серию, переиграв дома 2:1 «Лорьян».

    За восемь предыдущих гостевых матчей «Сент-Этьен» выиграл всего два раза и в половине встреч оставался без забитых голов.

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    В первом круге «Бордо» выиграл у «Сент-Этьена» на его поле со счетом 2:1, в прошлом розыгрыше Лиги 1 дважды сильнее были «зеленые» — 4:1 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Бордо» — «Сент-Этьен»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 2.42, победа «Сент-Этьена» — 3.00, ничья — 3.58.

    Можно сказать, что это битва за шесть очков. Поэтому ожидаем от обоих сторон осторожной игры с минимумом забитых мячей.

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    «Бордо» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Соседи по турнирке сыграют в осторожный футбол
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