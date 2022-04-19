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    Французская Лига 1: Подводим итоги 32-го тура

    ПСЖ в шаге от чемпионства и не только. Рассказываем о шансах французских команд в Лиге 1. За 6 туров до финиша

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    ПСЖ — «Марсель»
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    ПСЖ — «Марсель»
    Матч лидеров чемпионата Франции, новый претендент на место в Лиге Европы и очередная жертва в зоне вылета. Проясняем ситуацию.

    Изменения в турнирной таблице

    Перестановки в таблице коснулись 7 команд. Болезненный удар получил «Страсбург». Ничья в матче с «Труа» (1:1), причем победа была упущена на 85-й минуте.

    Ошибкой клуба воспользовалась «Ницца». «Орлята» дома переиграли «Лорьян» (2:1). Таким образом «Ницца» поднялась на 4 место, а «Страсбург» опустился на 5 строчку.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Рокировка с участием трёх «Л». Действующий чемпион Франции теряет позиции. «Лилль» проиграл «Лансу» (1:2) и опустился на 9 место. «Ланс» в свою очередь поднялся на 7 позицию. Вверх по таблице пошел и «Лион». Разгром «Бордо» (6:1) помог взлететь на 8 место Лиги 1.

    32-й тур себе в актив может занести «Сент-Этьен». «Зелёные» переиграли «Брест» (2:1) и покинули зону вылета. На опасное 18 место свалился «Клермон» после ничьи с «Метцом» (1:1).

    «Дерби Франции»

    «Парк-де-Пренс». «Ле Классико». Лидер Лиги 1 «Париж» (1 место и 74 очка) — сделал уверенный шаг к титулу чемпиона Франции. Их главный конкурент «Марсель» (2 место и 59 очков). Дерби Франции завершилось трудной победой фаворита чемпионской гонки (2:1). В составе ПСЖ отличились Неймар и Мбаппе — с пенальти. У «Марселя») — Дуже Чалета-Цар.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Следующий тур — в среду 20 апреля. «Париж» может оформить титул чемпиона: если обыграет в гостях «Анже», а «Марсель» не сможет победить «Нант» у себя дома.

    Кому-то бронзу, а кому и серебро роднее

    На 99% можно сказать с уверенностью, что «Марсель» не сможет взять золото. А вот родное серебро удержать будет сложно. К «провансальцам» уже подобрался «Ренн» (3 место и 56 очков). В минувшем туре клуб переиграл «Анже» (2:0). Теперь разница между командами составляет три очка.

    Жажда Лиги Чемпионов

    В Лиге Чемпионов желают оказаться многие. «ПСЖ» и «Марсель» пока идут в групповой турнир. А вот плотность от 3 до 6 места сумасшедшая. «Ренн» на позиции, которая дает право сыграть в отборе ЛЧ.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Но на бронзу засматривается ряд клубов. Ближайший преследователь — «Ницца» (4 место и 54 очка). Рядом «Страсбург» и «Монако». У этих команд по 53 набранных балла.

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    • Командам играть еще 6 туров. Все еще не раз поменяется в турнирной таблице. Особенно вкусным получится тур 33-й. 20 апреля «Монако» примет «Ниццу», а «Ренн» отправится в гости к «Страсбургу».

    «Сент-Этьен» прибавил, «Клермон» дал заднюю

    «Клермон» (18 место и 29 очков) сдает позиции. Команда не может выиграть уже 5-й матч. Не обыграли и главного аутсайдера лиги — «Метц» (20 место и 24 очка). Рядом расположился униженный «Лионом» — «Бордо» (19 место и 26 очков).

    «Лион» — «Бордо»
    globallookpress.com

    У «Бордо» к слову, есть прекрасный шанс подобраться к зоне спасения. В 33-м туре домашняя игра с «Сент-Этьеном». Она состоится 20 апреля. Разница между командами всего 4 очка. «Метцу» играть с «Лорьяном», а «Клермону» с «Труа».

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