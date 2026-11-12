12 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Италия и Франция. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Италия

Турнирное положение: Италия борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Италия в четырех матчах добыла 7 очков. Команда отличилась восемью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв турок — 3:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того Италия не уступила французам — 1:1, да и еще один поединок с Турцией завершился викторией — 4:1. Команда не уступила в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Италия нынче несколько прибавила, к тому же на один зачетный балл оторвалась от Бельгии.

При этом Италия в двух последних очных встречах не сумела одолеть Францию. Команда уже два года не обыгрывает французов, к тому же пропустила уже три последних чемпионата мира. Так что настрой на максимальный результат в Лиге наций очевиден.

Команда уж точно будет рисковать. Итальянцы на три очка отстают от Франции, так что в случае победы взгромоздятся на трон.

Франция

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Франция в четырех турах разжилась 10 очками. А вот забить удалось семь мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла крепкую Бельгию — 4:1.

До того Франция разошлась миром с Италией — 1:1, а вот несколько ранее нанесла поражение бельгийцам — 1:0. Французы не проигрывали в четырех последних матчах.

Состояние команды: Франция при Зинедине Зидане не столь мощно атакует, зато пропускает в среднем меньше одного мяча за матч.

При этом Франция явно не собирается терять лидерство в своем квартете. «Трёхцветные» в текущем турнире еще не проигрывали, да и почему бы не воспользоваться проблемами в обороне итальянцев?! Плюс проводящий свой лучший сезон Майкл Олисе отличился уже четырежды в Лиге наций. А ведь есть еще и Килиан Мбаппе!

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Французы намерены досрочно выиграть свою группу. Вот только согласится ли с этим оппонент?

На что ставят в матче Италия — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Италия — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Cтавка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.83. Ничья — в 3.80, выигрыш Италии — в 3.80.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.60, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.

Прогноз: Французы выглядят монолитнее соперника, тылы которого сверхнадежными назвать никак нельзя.

6.00 Фора Франции -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Италия — Франция принесёт чистый выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Фора Франции -2.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

9.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч Италия — Франция принесёт прибыль 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 9.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

Франция в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника

Италия уже два года не обыгрывает французов

Франция в среднем пропускает реже гола за матч

Итальянцы в среднем пропускают больше одного мяча за матч

Франция в среднем забивает фактически два мяча за матч

Не пропустите

Сбалансированный прогноз на матч с коэффициентом для ставки за 1.80.