«Аталанта» на своём поле сыграет против «Вероны» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 18 апреля, начало — 22:00 (мск). «Аталанта» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Богиня» не теряет надежд попасть в еврокубковую зону, но на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Фиорентины» составляет 2 очка, а от «Ромы» — 6.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Аталанта» 4 раза радовала болельщиков победами, 2 раза сыграла вничью и 4 раза потерпела поражения.

Коэффициенты матча Аталанта — Верона 1 1.62 X 4.20 2 5.10 Ставка

«Аталанта», скорее всего, возлагала особые надежды на еврокубки, но сломить сопротивление немецкого «Лейпцига» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы не удалось. И таким образом итальянцы по сумме двух матчей уступили немцам со счётом 1:3.

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В Серии А «богиня» последний раз побеждала два тура назад в матче с «Болоньей», которую смогла минимально переиграть на выезде со счётом 0:1, а после этого «Аталанта» терпела поражения от «Наполи» (1:3) и «Сассуоло» (2:1).

«Верона»

«Желто-синие» занимают 10-е место в турнирной таблице Серии А набрав 45 очков за 31 матч. Отставание от нынешнего соперника составляет 6 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Верона» 4 раза смогла одержать победу, 3 раза проиграла и 3 раза довольствовалась ничейным результатам.

В этом сезоне Серии А «мастифы» показывают нестабильные результаты. Два тура назад «Верона» разошлась ничьей с «Эмполи» со счётом 1:1, после этого смогла минимально переиграть «Дженоа» на собственном поле — 1:0. А в последнем туре чемпионата команда потерпела поражение от лидера турнира «Наполи» со счётом 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.34, а победу «Вероны» — за 5.25.

Прогноз — «Аталанта» расслабилась в домашнем чемпионате так как имела большие надежды на Лигу Европы, но там не срослось. Поэтому в этом матче «богиня» сделает всё, что бы реабилитироваться в глазах болельщиков и забрать такие нужные 3 очка.

Ставка — Победа «Аталанты» с форой (-1) за 2.08.