В субботу, 16 апреля, в рамках 32-го тура французской Лиги «Сент-Этьен» дома сразится с «Брестом». Игра начнется в 18:00 по мск. «Сент-Этьен» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» ведет борьбу за выживание. Сейчас он находится в зоне переходных матчей, имея на своем счету 27 баллов. Прямой вылет он опережает на пункт и на столько же отстает от безопасной строки.

После вполне удачного отрезка с начала февраля по начало марта, где было выиграно три игры при одной мировой и одном поражении, в последующих четырех встречах они не побеждали.

Так в этот период «зеленые» сперва расписали два мировых результата подряд, а потом поочередно уступил на своем поле «Марселю» 2:4 и на выезде «Лорьяну» 2:6 в минувшем туре

Календарь и таблица Лиги 1

В своей последней домашней игре «Сент-Этьен» потерпел фиаско, а до этого имел 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

«Брест»

«Брест» с 39 зачетными пунктами в турнирной таблице идет на 12-й позиции, опережая опасную зону на 12 очков, так что вполне может себя чувствовать безопасно.

В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на своем поле расписали мировую с «Нантом» со счетом 1:1, а туром ранее они одолели в гостях 2:1 «Монпелье».

Перед этим же коллектив на протяжении четырех матчей первенства потерпел три поражения и одну игру выиграл. Причем две из трех неудач были в родных стенах.

На выезде в текущем розыгрыше Лиги «Брест» выступает вполне сносно, выиграв пять поединков из 16 проведенных, а также пять раз сыграв вничью и проиграв шесть встреч.

«Брест» выиграл у «Сент-Этьена» в последних четырех очных поединках, в том числе и в первом круге — 1:0. Отметим, что за последние четыре игры между ними четыре раза забивали обе команды.

Прогноз и ставка на «Сент-Этьен» — «Брест»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.29, победа «Бреста» — 3.62, ничья — 3.19.

Как правило, между собой эти клубы обмениваются голами в последнее время, да и в минувших поединках они зачастую без гола с поля не уходили.