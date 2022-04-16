ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Соперники обменяются забитыми голами

    «Сент-Этьен» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Франции, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сент-Этьен»
    В субботу, 16 апреля, в рамках 32-го тура французской Лиги «Сент-Этьен» дома сразится с «Брестом». Игра начнется в 18:00 по мск. «Сент-Этьен» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Апреля 2022 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 18:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
    •

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» ведет борьбу за выживание. Сейчас он находится в зоне переходных матчей, имея на своем счету 27 баллов. Прямой вылет он опережает на пункт и на столько же отстает от безопасной строки.

    После вполне удачного отрезка с начала февраля по начало марта, где было выиграно три игры при одной мировой и одном поражении, в последующих четырех встречах они не побеждали.

    Коэффициенты матча Сент-Этьен — Брест

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Так в этот период «зеленые» сперва расписали два мировых результата подряд, а потом поочередно уступил на своем поле «Марселю» 2:4 и на выезде «Лорьяну» 2:6 в минувшем туре

    Календарь и таблица Лиги 1

    В своей последней домашней игре «Сент-Этьен» потерпел фиаско, а до этого имел 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

    «Брест»

    «Брест» с 39 зачетными пунктами в турнирной таблице идет на 12-й позиции, опережая опасную зону на 12 очков, так что вполне может себя чувствовать безопасно.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на своем поле расписали мировую с «Нантом» со счетом 1:1, а туром ранее они одолели в гостях 2:1 «Монпелье».

  • Французская Лига 1: Итоги 31-го тура. Что дальше?
  • 7 туров до финиша чемпионата. Кто на что претендует в сезоне? Разбираемся вместе
  • 12/04/2022

    • Перед этим же коллектив на протяжении четырех матчей первенства потерпел три поражения и одну игру выиграл. Причем две из трех неудач были в родных стенах.

    На выезде в текущем розыгрыше Лиги «Брест» выступает вполне сносно, выиграв пять поединков из 16 проведенных, а также пять раз сыграв вничью и проиграв шесть встреч.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Брест» выиграл у «Сент-Этьена» в последних четырех очных поединках, в том числе и в первом круге — 1:0. Отметим, что за последние четыре игры между ними четыре раза забивали обе команды.

    Прогноз и ставка на «Сент-Этьен» — «Брест»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.29, победа «Бреста» — 3.62, ничья — 3.19.

    Как правило, между собой эти клубы обмениваются голами в последнее время, да и в минувших поединках они зачастую без гола с поля не уходили.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Димитров — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Синнер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Этьен» — «Брест»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются забитыми голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры