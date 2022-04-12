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    Французская Лига 1: Итоги 31-го тура. Что дальше?

    7 туров до финиша чемпионата. Кто на что претендует в сезоне? Разбираемся вместе

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    «ПСЖ»
    ПСЖ — движется к титулу чемпиона Франции. «Монако» и «Лилль» подбираются к зоне еврокубков. А «Бордо» делает шаг в сторону зоны спасения. Ниже расскажем об изменениях в таблице после 31-го тура Лиги 1.

    Изменения в турнирной таблице

    «Монако» поменялся местами с «Лиллем» в таблице. Монегаски одержали победу над «Труа» (2:1) и теперь занимают 6 место в Лиге 1. А «доги» не смогли обыграть «Анже» (1:1). Лилль опустился на строчку ниже.

    Успешный тур для «Ланса». Команда разгромила участника ТОП-5 — «Ниццу» — 3:0. Промежуточный триумф помог клубу обойти «Нант» и «Лион». «Ланс» теперь на 8 позиции.

    ПСЖ — чемпион?

    ПСЖ (1 место и 71 очков) — команда Месси, Мбаппе и Неймара — выиграет золото чемпионата Франции. В этом сомнений точно нет. 12 очков над ближайшим преследователем и семь игр до конца сезона. Преимущество солидное. Париж в 31-м туре уничтожил «Клермон» (6:1).

    Календарь и таблица Лиги 1

    ПСЖ — «Марсель». Битва лидеров французского чемпионата. Уже в ближайшем туре. Игра пройдет 17 апреля на арене «Стад де Франс». Если парижане одержат победу, то вопрос о чемпионстве будет практически решен.

    Битва за Лигу Чемпионов

    «Марсель» (2 место и 59 очков) ¬– о золоте только мечтает. Но важнее удержать медаль серебряную. Команда побеждает в пятом матче кряду. Последняя над «Монпелье» (2:0).

    «Марсель» — «Монпелье»
    globallookpress.com

    Серебро чемпионата Франции дает право ее обладателю сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Бронза — лишь в квалификации ЛЧ. Так что битва с ПСЖ будет особенной. Победа над лидером сократит отставание до 9 пунктов. А поражение — может позволить «Ренну» подобраться к «Марселю» вплотную.

    «Ренн» (3 место и 56 очков) — продолжает погоню за «Марселем». В последних 10 матчах команда одержала 7 побед. Результат впечатляет. 9 апреля «красно-черные» с трудом переиграли «Реймс» (3:2).

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    • Играть еще семь матчей. Основной для «Ренна» против «Марселя». Он пройдет на домашней арене 14 мая. В предпоследнем туре французского чемпионата. Но уже в 32-м туре клуб может догнать «марсельцев» если обыграет «Монако» 15 апреля. А «Марсель» уступит ПСЖ. И это вполне реальный прогноз.

    Лига Европы

    «Страсбург» (4 место и 52 очка) — метит в группу Лиги Европы. Но удержать заветное место будет архисложно. Всего +1. И преимуществом сложно назвать. В матче с «Лионом» была упущена победа на 90-й минуте (1:1).

    Концовка сезона у «Страсбурга» сложная. Будут игры с лидерами Лиги — «Марселем», ПСЖ. А еще матчи с основными соперниками — «Ренном» и «Лиллем». Для начала команде нужно обыграть «Труа» в ближайшем туре, если клуб нацелен сохранить 4 место в турнирной таблице.

    Лига Конференций

    «Ницца» (5 место и 51 очко) — это место дает шанс сыграть в отборе Лиги Конференций. Но у «Ниццы» амбиции большие. Команда хочет зацепиться за Лигу Европы. А для этого нужно сместить «Страсбург». Шансы есть.

    «Ланс» — «Ницца»
    globallookpress.com

    Да, в последних матчах «Ницца» изрядно забуксовала. Команда не знает радости побед уже четвертую игру. Две ничьи с «Монпелье» (0:0) и «Ренном» (1:1) и два поражения от «Марселя» (1:2) и «Ланса» (0:3).

    Остаток сезона у клуба простой. В основном — соперники из нижней части таблице. Ближайшая игра против «Лорьяна» дом 17 апреля.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Ницце» приходится, и оглядываться назад. За клубом пытаются угнаться «Монако» (6 место и 50 очков) и «Лилль» (7 место 48 очков).

    Плей-офф на выбывание

    «Сент-Этьен» (18 место и 27 очков) — команда в опасной зоне. Это место еще может дать шанс сохранить место в Лиге 1. Выше — спасительное 17 место. Его в настоящий момент занимает «Клермон».

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    • Матч 31-го тура «Сент-Этьен» провалил прямому конкуренту за выживание «Лорьяну» (2:6).

    Следующие два матча для команды станут определяющими. «Сент-Этьен» встретится с «Брестом» и «Бордо».

    Кто на выход?

    «Бородо» (19 место и 26 очков) и «Мец» (20 место и 23 очка) — основные соискатели путевки на понижение в классе. В последнем туре соперники играли между собой. «Бордо» переиграл «Мец» (3:1). Смогу ли избежать вылета эти команды — узнаем в ближайших турах.

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