«Лацио» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля в Риме, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 32-х туров, в которых набрал 55 очков.

«Лацио» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах. На этом отрезке римляне забили десять мячей.

Коэффициенты матча Лацио — Торино 1 1.60 X 4.00 2 5.50 Ставка

В прошлом туре команда Маурицио Сарри разгромила на выезде «Дженоа» (4:1). Автором хет-трика в этой игре стал Чиро Иммобиле.

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В этом сезоне на поле «Лацио» смогли выиграть только «Ювентус» и «Наполи».

«Торино»

«Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 31-м матче 39 очков.

У «Торино» в десяти предыдущих матчах всего лишь одна победа. В начале месяца туринский клуб выиграл на выезде у «Салернитаны» (1:0).

Но сейчас нельзя сказать, что «Торино» находится в совсем уж плохой форме. В пяти недавних матчах команда Ивана Юрича три раза сыграла вничью, в том числи с «Интером» и «Миланом».

«Торино» забил всего лишь два гола в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Торино» — за 5.30.

Скорее всего, «Торино» выберет максимально осторожную тактику, из-за чего очередной матч с его участием получится скупым на забитые мячи.

Ставка — победа «Лацио» или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 2.22.

Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью — 0:0 и 1:1.