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    «Лацио» и «Торино» «засушат» еще одну игру?

    «Лацио» — «Торино». Прогноз (к. 2.22) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Торино»
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    В этом сезоне на поле «Лацио» смогли выиграть только «Ювентус» и «Наполи»
    «Лацио» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля в Риме, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Апреля 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Торино Торино
  • Турин
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    «Лацио»

    «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 32-х туров, в которых набрал 55 очков.

    «Лацио» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах. На этом отрезке римляне забили десять мячей.

    Коэффициенты матча Лацио — Торино

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  • 4.00
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
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    В прошлом туре команда Маурицио Сарри разгромила на выезде «Дженоа» (4:1). Автором хет-трика в этой игре стал Чиро Иммобиле.

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    В этом сезоне на поле «Лацио» смогли выиграть только «Ювентус» и «Наполи».

    «Торино»

    «Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 31-м матче 39 очков.

    У «Торино» в десяти предыдущих матчах всего лишь одна победа. В начале месяца туринский клуб выиграл на выезде у «Салернитаны» (1:0).

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    • Но сейчас нельзя сказать, что «Торино» находится в совсем уж плохой форме. В пяти недавних матчах команда Ивана Юрича три раза сыграла вничью, в том числи с «Интером» и «Миланом».

    «Торино» забил всего лишь два гола в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Торино» — за 5.30.

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    Скорее всего, «Торино» выберет максимально осторожную тактику, из-за чего очередной матч с его участием получится скупым на забитые мячи.

    Ставка — победа «Лацио» или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 2.22.

    Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью — 0:0 и 1:1.

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    «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» и «Торино» «засушат» еще одну игру?
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