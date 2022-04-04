«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел

В 31 туре итальянской Серии А «Ювентус» проиграл на своем поле «Интеру». Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Плохая реализация дорого обошлась «Ювентусу»

«Когда Миланцы обозначили свое присутствие в чемпионской гонке, туринцы по сути сошли с дистанции. Матч "Ювентус" — "Интер" не может быть обычным поединком, а уж тем более в этом сезоне. В первом тайме только "бьянконери" давили на чужие ворота, со своими двумя форвардами при поддержке еще двоих нападающих», — пишет в колонке La Stampa Джиджи Гаранцини.

«В итоге именно "Интер" вышел вперед перед перерывом. Во втором тайме сценарий игры не изменился с серией нереализованных моментов у хозяев поля [...]. Но при этом и "Интер" стал чуть более уверен в своей обороне».

В ворота «Интера» не был назначен спорный пенальти

«Конец мечтам о скудетто, но ладно просто поражение, но ведь "Ювентус" проиграл из-за VAR. Несколько раз в своей жизни, я был свидетелем такого лживого результата, но, увы, помимо того, что спорный эпизод имел место "не в штрафной", это также является хорошим или плохим событием в футболе, в зависимости от того, с точки зрения вы смотрите на случившееся», — отмечает в материале Leggo Франческо Оппини.

«Сначала плохая работа [арбитра] Иррати, а затем при использовании VAR его коллегой Маццолени, который в кульминационный момент матча забыл проверить, что фол Бастони на Закарии был в своей штрафной и, следовательно, это был четкий пенальти. Потому что, возможно, подчеркиваю, возможно, в тот момент назначение справедливого пенальти в пользу "Ювентуса" изменило бы судьбу самого матча, турнирной таблицы, чемпионата, и, почему бы нет, всего сезона».

«Интер» победил не по игре, но это не важно

«Результат не правильный, "Ювентус" заслуживал гораздо большего — хотя бы ничью, но это время для результатов, и кто выигрывает, тот не думает, как ему это удалось. "Интер" сейчас выглядит чуть ли не как открытие, тогда как "Ювентус" мог бы добиться большего, в целом доминировал, но не играл с видом победителя», — рассуждает на страницах Corriere della Sera Марио Скончерти.

«"Ювентус" стал командой, но данный сезон практически закончился. Неважно даже, что "Интер" кажется третьим из трех претендентов на скудетто по игре и своей физической форме. Май не идеален, гонка за титул тяжела, поэтому главное здесь — солидность и удача. Этот успех в Турине не будет стоить критики и возродит желание бороться за титул».

«Ювентус» может быть доволен своей игрой

«Схема Аллегри 4-2-3-1 с Пауло Дибалой под центрфорвардом и Моратой на фланге — была эффективной, отчасти из-за интенсивности и драйва, которые продемонстрировал "Ювентус". Это то, чего ему не хватало большую часть сезона, и худшее, что может случиться сейчас — это то, что туринцы откажутся от такой тактики просто потому, что проиграли.

Очень немногие успешные команды играют в реактивный футбол, который коллектив Аллегри демонстрировал большую часть этого сезона, и воскресный вечер показал, что "Ювентус" может играть по-другому», — рассуждает в материале ESPN Габриэле Маркотти.

«Что касается "Интера", то он хорошо справлялся в обороне и полузащите, хотя "Ювентус" дважды попал в каркас ворот, а во втором тайме имел пару моментов, чтобы увеличить отрыв. Но хотя результат огромен в том, что эти очки удерживают "нерадзурри" в чемпионской гонке, им действительно не следует почивать на лаврах. Перерыв пошел на пользу миланцам в воскресенье, однако это не то, что следует принимать как должное».