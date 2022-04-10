«Брентфорд»
«Пчёлы» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 33 очка за 31 матч. Команда смогла забить в ворота своих соперников 37 голов, а в свои пропустила — 48.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Брентфорд» 5 раз терпел поражения, 3 раза радовал болельщиков победами и 2 раза сыграл вничью.
Коэффициенты матча Брентфорд — Вест Хэм
«Брентфорд» воспрял с приходом Кристиана Эриксена и одержал три победы в последних четырех играх. В прошлые выходные «пчелы» в гостях вынесли «Челси» (4:1). А до этого им удалось одолеть «Норвич» (1:3) и «Бернли» (2:0). Единственное поражение было допущено от «Лестера» со счётом 2:1.
Этот матч пропустят Джош Дасилва, Жюльен Жанвье и Франк Ониека.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» ведут борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице набрав 51 очко. Опережающие их «Тоттенхэм» и «Арсенал» имеют отрыв всего в 3 балла.
За последние 10 игр во всех турнирах «Вест Хэм» 2 раза сыграл вничью, 4 раза смог одержать победы и 4 раза терпел поражения.
В Премьер-лиге Англии в последнем туре «Вест Хэм» вырвал очень важную победу, одолев «Эвертон» со счетом 2:1. Однако у лондонского клуба было немного времени, чтобы выдохнуть, так как в этот четверг в гости к «молотобойцам» приезжал «Лион», который увез домой ничью 1:1.
В этом матче команде не сможет помочь Анджело Огбонна.
Прогноз и ставка
На победу «Брентфорда» в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Вест Хэма» — за 2.84.
Прогноз - «Вест Хэм» имеет шанс пробить себе путь в первую четверку, что является серьезной мотивацией для гостей, поэтому лондонский коллектив должен брать 3 очка даже с таким сложным соперником как «Брентфорд».
Ставка — Победа «Вест Хэма» за 2.84.