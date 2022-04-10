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    «Вест Хэм» не отдаст победу в этом матче

    «Брентфорд» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.84) на футбол, Премьер-лига Англии, 10 апреля 2022 года

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    Джаррод Боуэн
    «Брентфорд» на свём поле сыграет против «Вест Хэма» в рамках 32-го тура АПЛ. Матч состоится 10 апреля, начало — 16:00 (мск). «Брентфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 16:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Брентфорд»

    «Пчёлы» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 33 очка за 31 матч. Команда смогла забить в ворота своих соперников 37 голов, а в свои пропустила — 48.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Брентфорд» 5 раз терпел поражения, 3 раза радовал болельщиков победами и 2 раза сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Вест Хэм

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
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    «Брентфорд» воспрял с приходом Кристиана Эриксена и одержал три победы в последних четырех играх. В прошлые выходные «пчелы» в гостях вынесли «Челси» (4:1). А до этого им удалось одолеть «Норвич» (1:3) и «Бернли» (2:0). Единственное поражение было допущено от «Лестера» со счётом 2:1.

    Этот матч пропустят Джош Дасилва, Жюльен Жанвье и Франк Ониека.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» ведут борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице набрав 51 очко. Опережающие их «Тоттенхэм» и «Арсенал» имеют отрыв всего в 3 балла.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Вест Хэм» 2 раза сыграл вничью, 4 раза смог одержать победы и 4 раза терпел поражения.

    В Премьер-лиге Англии в последнем туре «Вест Хэм» вырвал очень важную победу, одолев «Эвертон» со счетом 2:1. Однако у лондонского клуба было немного времени, чтобы выдохнуть, так как в этот четверг в гости к «молотобойцам» приезжал «Лион», который увез домой ничью 1:1.

    В этом матче команде не сможет помочь Анджело Огбонна.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брентфорда» в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Вест Хэма» — за 2.84.

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    Прогноз - «Вест Хэм» имеет шанс пробить себе путь в первую четверку, что является серьезной мотивацией для гостей, поэтому лондонский коллектив должен брать 3 очка даже с таким сложным соперником как «Брентфорд».

    Ставка — Победа «Вест Хэма» за 2.84.

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    «Брентфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» не отдаст победу в этом матче
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