«Брентфорд» на свём поле сыграет против «Вест Хэма» в рамках 32-го тура АПЛ. Матч состоится 10 апреля, начало — 16:00 (мск). «Брентфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Пчёлы» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 33 очка за 31 матч. Команда смогла забить в ворота своих соперников 37 голов, а в свои пропустила — 48.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Брентфорд» 5 раз терпел поражения, 3 раза радовал болельщиков победами и 2 раза сыграл вничью.

Коэффициенты матча Брентфорд — Вест Хэм 1 2.55 X 3.30 2 2.80 Ставка

«Брентфорд» воспрял с приходом Кристиана Эриксена и одержал три победы в последних четырех играх. В прошлые выходные «пчелы» в гостях вынесли «Челси» (4:1). А до этого им удалось одолеть «Норвич» (1:3) и «Бернли» (2:0). Единственное поражение было допущено от «Лестера» со счётом 2:1.

Этот матч пропустят Джош Дасилва, Жюльен Жанвье и Франк Ониека.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» ведут борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице набрав 51 очко. Опережающие их «Тоттенхэм» и «Арсенал» имеют отрыв всего в 3 балла.

За последние 10 игр во всех турнирах «Вест Хэм» 2 раза сыграл вничью, 4 раза смог одержать победы и 4 раза терпел поражения.

В Премьер-лиге Англии в последнем туре «Вест Хэм» вырвал очень важную победу, одолев «Эвертон» со счетом 2:1. Однако у лондонского клуба было немного времени, чтобы выдохнуть, так как в этот четверг в гости к «молотобойцам» приезжал «Лион», который увез домой ничью 1:1.

В этом матче команде не сможет помочь Анджело Огбонна.

Прогноз и ставка

На победу «Брентфорда» в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Вест Хэма» — за 2.84.

Прогноз - «Вест Хэм» имеет шанс пробить себе путь в первую четверку, что является серьезной мотивацией для гостей, поэтому лондонский коллектив должен брать 3 очка даже с таким сложным соперником как «Брентфорд».

Ставка — Победа «Вест Хэма» за 2.84.