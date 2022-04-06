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    «Велес» забьет и пропустит

    «Велес» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «СКА-Хабаровск»
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    Мамаду Майга
    «Велес» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:00 мск. «Велес» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Апреля 2022 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 19:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Велес»

    Команда Дениса Бушуева способна удивить. «Крылатые быки» давно застолбили за собой статус крепкого середняка ФНЛ.

    На текущий момент москвичи занимают 9 место. Впрочем, вряд ли команде Бушуева удастся вклиниться в марафон за попадание в плей-офф.

    Коэффициенты матча Велес — СКА-Хабаровск

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В минувшем туре «Велес» добыла три пункта. На выезде московская команда не оставила шансов «Ротору» (0:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Более того, эта победа стала для «Велеса» второй к ряду. Причем в обоих победных матчах команда Бушуева оставила свои ворота в неприкосновенности.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчанам сложновато без Сергея Юрана. Между тем, армейцы наверняка постараются добиться желаемого, а именно — угодить в четверку лучших.

    «СКА-Хабаровск» на текущий момент занимает 6 место. Причем отставание от вожделенной зоны плей-офф составляет всего три очка.

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    • Минувший тур сложился для команды неудачно. Все-таки потеря очков в домашней встрече с «Олимп-Долгопрудным» (3:3) в планы не входила.

    А ведь до того хабаровчане добыли две победы к ряду. Не мешало бы команде прибавить и в плане реализации, ведь в 30 матчах она забила всего 39 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.43, на ничью за 3.06, а на «Велес» — за 3.15.

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    «Велес» прилично провел мартовский цикл чемпионата.

    Хабаровчане на всех парах мчатся в зону плей-офф.

    Обе команды наверняка постараются улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.18.

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    «Велес» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Велес» забьет и пропустит
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