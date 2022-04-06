«Велес»
Команда Дениса Бушуева способна удивить. «Крылатые быки» давно застолбили за собой статус крепкого середняка ФНЛ.
На текущий момент москвичи занимают 9 место. Впрочем, вряд ли команде Бушуева удастся вклиниться в марафон за попадание в плей-офф.
Коэффициенты матча Велес — СКА-Хабаровск
В минувшем туре «Велес» добыла три пункта. На выезде московская команда не оставила шансов «Ротору» (0:3).
Более того, эта победа стала для «Велеса» второй к ряду. Причем в обоих победных матчах команда Бушуева оставила свои ворота в неприкосновенности.
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчанам сложновато без Сергея Юрана. Между тем, армейцы наверняка постараются добиться желаемого, а именно — угодить в четверку лучших.
«СКА-Хабаровск» на текущий момент занимает 6 место. Причем отставание от вожделенной зоны плей-офф составляет всего три очка.
Минувший тур сложился для команды неудачно. Все-таки потеря очков в домашней встрече с «Олимп-Долгопрудным» (3:3) в планы не входила.
А ведь до того хабаровчане добыли две победы к ряду. Не мешало бы команде прибавить и в плане реализации, ведь в 30 матчах она забила всего 39 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.43, на ничью за 3.06, а на «Велес» — за 3.15.
«Велес»
Хабаровчане на всех парах мчатся в зону плей-офф.
Обе команды наверняка постараются улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.18.