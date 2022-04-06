«Велес» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:00 мск. «Велес» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

Команда Дениса Бушуева способна удивить. «Крылатые быки» давно застолбили за собой статус крепкого середняка ФНЛ.

На текущий момент москвичи занимают 9 место. Впрочем, вряд ли команде Бушуева удастся вклиниться в марафон за попадание в плей-офф.

В минувшем туре «Велес» добыла три пункта. На выезде московская команда не оставила шансов «Ротору» (0:3).

Прогнозы на ФНЛ

Более того, эта победа стала для «Велеса» второй к ряду. Причем в обоих победных матчах команда Бушуева оставила свои ворота в неприкосновенности.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчанам сложновато без Сергея Юрана. Между тем, армейцы наверняка постараются добиться желаемого, а именно — угодить в четверку лучших.

«СКА-Хабаровск» на текущий момент занимает 6 место. Причем отставание от вожделенной зоны плей-офф составляет всего три очка.

Минувший тур сложился для команды неудачно. Все-таки потеря очков в домашней встрече с «Олимп-Долгопрудным» (3:3) в планы не входила.

А ведь до того хабаровчане добыли две победы к ряду. Не мешало бы команде прибавить и в плане реализации, ведь в 30 матчах она забила всего 39 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.43, на ничью за 3.06, а на «Велес» — за 3.15.

«Велес» прилично провел мартовский цикл чемпионата .

Хабаровчане на всех парах мчатся в зону плей-офф.

Обе команды наверняка постараются улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.18.