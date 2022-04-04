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    Ударное начало от «Кайрата»?

    «Акжайык» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Казахстана, 4 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Акжайык» — «Кайрат»
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    Курбан Бердыев
    «Акжайык» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 13:00 мск. «Акжайык» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 04 Апреля 2022 года
    Акжайык
  • Уральск
    •  Акжайык 13:00 Кайрат Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Акжайык»

    «Акжайык» в новом чемпионате стартовал неудачно. Ныне команда оказалась на предпоследнем 13 месте, не набрав ни одного очка.

    Вот и в минувшем туре команда вновь осталась без очков. На выезде «Акжайык» по всем статьям уступил «Ордабасам» (2:0).

    «Акжайык» пока не может найти свою игру. Особенно это касается реализации, да и с организацией атак у команды огромные проблемы.

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    Против «Кайрат» команда исторически играет с переменным успехом. Об этом говорит две победы и три поражения в пяти последних очных встречах.

    «Кайрат»

    Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. 7 очков в трех матчах вполне можно назвать приемлемым результатом.

    В нынешнем сезоне «Кайрат» наверняка поборется за чемпионский титул. Правда, для этого нужно демонстрировать более стабильные результаты.

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    • Вот и в минувшем туре «Кайрат» потерял первые очки в чемпионате. Дома алмаатинцы упустили победу над «Таразом» (1:1).

    «Кайрат» по первым турам смотрится сильнее всех в лиге. Опытнейший Курбан Бердыев твердо намерен взять «золото».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.58, на ничью за 3.76, а на «Акжайык» — за 5.30.

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    «Акжайык» в стартовых турах выглядел крайне неубедительно.

    Алмаатинцы отлично стартовали, к тому же обладают мощной атакой.

    Команда Бердыева наверняка постарается забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Акжайык» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. Ударное начало от «Кайрата»?
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