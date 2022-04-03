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    Матч будет носить низовой характер

    «Труа» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Франции, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Реймс»
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    «Реймс»
    «Труа» дома сыграет против «Реймса» в 30-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 3 апреля, начало — в 16:00 по мск. «Труа» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Апреля 2022 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 16:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Труа»

    «Труа» еще предстоит отстаивать свое место в Лиге 1. За девять туров до финиша первенства клуб идет на 15-й строке, но от опасной зоны оторвался лишь на два пункта.

    К данной же игре коллектив подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой он поровну поделил мировые исходы и победные результаты, пропустив за все это время лишь два гола.

    Коэффициенты матча Труа — Реймс

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    В своей последней проведенной встрече «синие» поделили очки в гостях с «Сент-Этьеном», сыграв 1:1, а туром ранее они на своем поле смогли минимально переиграть «Нант» — 1:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Труа» в текущем чемпионате Франции выиграли лишь три игры из 14 проведенных при шесть мировых исходах и пяти фиаско.

    «Реймс»

    «Реймс» с 36 набранными баллами разместился на 12-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от опасной зоны уже на девять пунктов.

    За последние семь встреч первенства «красно-белые» проиграли только раз, уступив еще в середине февраля на выезде «Нанту» со счетом 0:1. Также в этот период три раза победили и три игры свели вничью.

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    • К данной же игре коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, где дважды выиграл и трижды расписал мировые. В минувшем туре он поделил очки дома с «Лионом» — 0:0.

    На чужих полях «Реймс» в этом чемпионате выиграл лишь четыре игры из 15, еще шесть раз он расписывал мировые и пять раз терпел фиаско.

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    В первом круге «Реймс» на своем поле проиграл «Труа» со счетом 1:2, а до этого они между собой не играли на протяжении четырех лет.

    Прогноз и ставка на «Труа» — «Реймс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 2.62, победа «Реймса» — 3.05, ничья — 3.18.

    От данного противостояния не стоит ждать большого количества забитых мячей, так как оба этих клуба уж очень малорезультативны, особенно в последнее время.

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    «Труа» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Матч будет носить низовой характер
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