«Монпелье»
«Монпелье» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока команда занимает только 11 место в турнирной таблице.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 29 матчах «Монпелье» пропустил в свои ворота 40 мячей.
Коэффициенты матча Монпелье — Брест
Зато в предыдущем туре чемпионата Франции «Монпелье» разжился тремя очками. На выезде команда переиграла «Бордо» (0:2).
Против «Бреста» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе «Монпелье» три победы при двух ничьих.
«Брест»
«Брест» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в Лиге 1.
На текущий момент команда занимает 13 место. Причем гандикап от зоны вылета составляет восемь зачетных баллов.
В предыдущем туре «Брест» удручил игрой и результатом. На выезде команда минимально уступила «Анже».
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 28 матчах она дала результативный сбой уже 43 раза.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монпелье» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Брест» — за 3.40.
«Монпелье» максимально мотивирован приблизиться к зоне еврокубков.
«Брест»
Весьма приличная атака хозяев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Монпелье» с коэффициентом 2.05.