«Монпелье» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Монпелье» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока команда занимает только 11 место в турнирной таблице.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 29 матчах «Монпелье» пропустил в свои ворота 40 мячей.

Коэффициенты матча Монпелье — Брест 1 2.03 X 3.55 2 3.55 Ставка

Зато в предыдущем туре чемпионата Франции «Монпелье» разжился тремя очками. На выезде команда переиграла «Бордо» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Бреста» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе «Монпелье» три победы при двух ничьих.

«Брест»

«Брест» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в Лиге 1.

На текущий момент команда занимает 13 место. Причем гандикап от зоны вылета составляет восемь зачетных баллов.

В предыдущем туре «Брест» удручил игрой и результатом. На выезде команда минимально уступила «Анже».

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 28 матчах она дала результативный сбой уже 43 раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монпелье» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Брест» — за 3.40.

«Монпелье» максимально мотивирован приблизиться к зоне еврокубков.

«Брест» испытывает заметные трудности в обороне .

Весьма приличная атака хозяев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Монпелье» с коэффициентом 2.05.