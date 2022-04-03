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    «Монпелье» привычно одолеет «Брест»

    «Монпелье» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 3 апреля 2022 года

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    Тежи Саванье
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Монпелье» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Апреля 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 16:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    «Монпелье» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока команда занимает только 11 место в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 29 матчах «Монпелье» пропустил в свои ворота 40 мячей.

    Коэффициенты матча Монпелье — Брест

  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Зато в предыдущем туре чемпионата Франции «Монпелье» разжился тремя очками. На выезде команда переиграла «Бордо» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против «Бреста» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе «Монпелье» три победы при двух ничьих.

    «Брест»

    «Брест» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в Лиге 1.

    На текущий момент команда занимает 13 место. Причем гандикап от зоны вылета составляет восемь зачетных баллов.

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    • В предыдущем туре «Брест» удручил игрой и результатом. На выезде команда минимально уступила «Анже».

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 28 матчах она дала результативный сбой уже 43 раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монпелье» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Брест» — за 3.40.

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    «Монпелье» максимально мотивирован приблизиться к зоне еврокубков.

    «Брест» испытывает заметные трудности в обороне.

    Весьма приличная атака хозяев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Монпелье» с коэффициентом 2.05.

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    «Монпелье» — «Брест»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Монпелье» привычно одолеет «Брест»
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