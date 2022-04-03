«Барселона»
«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрала 54 очков.
Как раз перед паузой «Барса» провела лучший матч в сезоне. Каталонцы разорвали мадридский «Реал» — 4:0.
Коэффициенты матча Барселона — Севилья
И самое удивительное, что «Барселона» доминировала в Мадриде, на поле своего главного футбольного врага.
Безусловно, Хави всего лишь за несколько месяцев проделал просто невероятную работу. Если не брать во внимание ситуацию в турнирной таблице, «Барселона» сейчас абсолютно лучшая команда Испании.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Беспроигрышная серия «Барселоны» составляет уже 12 матчей — девять побед и три ничьи.
«Севилья»
«Севилья» тем временем находится на второй строчке, набрав в 29-ти матчах 57 очков. Отставание от «Реала» составляет девять очков.
В отличие от «Барсы», которая радовала и футболом, и результатами, для «Севильи» март получился не самым удачным месяцем.
Во-первых, команда Хулена Лопетеги вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей английскому «Вест Хэму». С учетом того, что в этом году финал турнира пройдет в Севилье, для клуба это стало серьезным ударом.
Между тем, три предыдущих матча «Севильи» в Ла Лиге завершились вничью.
При этом важно отметить, что «Севилья» ни разу не проигрывала в 15-ти предыдущих матчах чемпионата Испании.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Севильи» — за 7.70.
«Севилья» в любое время крайне опасна, но «Барса» сейчас чересчур хороша, в чем максимально можно было убедиться во время недавнего Эль Класико.
Команду Лопетеги тоже ждет непростое испытание. И есть подозрение, что для «Севильи» оно тоже завершится неприятным поражением.
Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.35.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Барселоны» в обоих таймах за 2.32.