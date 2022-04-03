«Барселона» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрала 54 очков.

Как раз перед паузой «Барса» провела лучший матч в сезоне. Каталонцы разорвали мадридский «Реал» — 4:0.

Коэффициенты матча Барселона — Севилья 1 1.45 X 4.50 2 7.20 Ставка

И самое удивительное, что «Барселона» доминировала в Мадриде, на поле своего главного футбольного врага.

Безусловно, Хави всего лишь за несколько месяцев проделал просто невероятную работу. Если не брать во внимание ситуацию в турнирной таблице, «Барселона» сейчас абсолютно лучшая команда Испании.

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Беспроигрышная серия «Барселоны» составляет уже 12 матчей — девять побед и три ничьи.

«Севилья»

«Севилья» тем временем находится на второй строчке, набрав в 29-ти матчах 57 очков. Отставание от «Реала» составляет девять очков.

В отличие от «Барсы», которая радовала и футболом, и результатами, для «Севильи» март получился не самым удачным месяцем.

Во-первых, команда Хулена Лопетеги вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей английскому «Вест Хэму». С учетом того, что в этом году финал турнира пройдет в Севилье, для клуба это стало серьезным ударом.

Между тем, три предыдущих матча «Севильи» в Ла Лиге завершились вничью.

При этом важно отметить, что «Севилья» ни разу не проигрывала в 15-ти предыдущих матчах чемпионата Испании.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Севильи» — за 7.70.

«Севилья» в любое время крайне опасна, но «Барса» сейчас чересчур хороша, в чем максимально можно было убедиться во время недавнего Эль Класико.

Команду Лопетеги тоже ждет непростое испытание. И есть подозрение, что для «Севильи» оно тоже завершится неприятным поражением.

Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.35.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Барселоны» в обоих таймах за 2.32.