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    «Севилья» тоже проиграет «Барсе» с разгромным счетом?

    «Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 2.35) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 3 апреля 2022 года

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    Беспроигрышная серия «Барселоны» составляет уже 12 матчей
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Севилья Севилья
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрала 54 очков.

    Как раз перед паузой «Барса» провела лучший матч в сезоне. Каталонцы разорвали мадридский «Реал» — 4:0.

    Коэффициенты матча Барселона — Севилья

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.20
  • Ставка
    •

    И самое удивительное, что «Барселона» доминировала в Мадриде, на поле своего главного футбольного врага.

    Безусловно, Хави всего лишь за несколько месяцев проделал просто невероятную работу. Если не брать во внимание ситуацию в турнирной таблице, «Барселона» сейчас абсолютно лучшая команда Испании.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Беспроигрышная серия «Барселоны» составляет уже 12 матчей — девять побед и три ничьи.

    «Севилья»

    «Севилья» тем временем находится на второй строчке, набрав в 29-ти матчах 57 очков. Отставание от «Реала» составляет девять очков.

    В отличие от «Барсы», которая радовала и футболом, и результатами, для «Севильи» март получился не самым удачным месяцем.

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    • Во-первых, команда Хулена Лопетеги вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей английскому «Вест Хэму». С учетом того, что в этом году финал турнира пройдет в Севилье, для клуба это стало серьезным ударом.

    Между тем, три предыдущих матча «Севильи» в Ла Лиге завершились вничью.

    При этом важно отметить, что «Севилья» ни разу не проигрывала в 15-ти предыдущих матчах чемпионата Испании.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Севильи» — за 7.70.

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    «Севилья» в любое время крайне опасна, но «Барса» сейчас чересчур хороша, в чем максимально можно было убедиться во время недавнего Эль Класико.

    Команду Лопетеги тоже ждет непростое испытание. И есть подозрение, что для «Севильи» оно тоже завершится неприятным поражением.

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.35.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Барселоны» в обоих таймах за 2.32.

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    «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» тоже проиграет «Барсе» с разгромным счетом?
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