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    «Карабах» забьет и пропустит

    «Карабах» — «Сабаил». Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, чемпионат Азербайджана, 2 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сабаил»
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    Марко Вешович
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 21-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Карабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Карабах 15:00 Сабаил Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Карабах»

    «Карабах» на данный момент находится на законном 1 месте. Причем, скорее всего, команда уже де-факто может примерять на себя чемпионскую корону.

    Причем атака агдамцев в нынешнем сезоне действует весьма результативно. В 19 матчах «Карабах» забил 41 гол.

    Минувший тур команда может записать себе в актив. На выезде «Карабах» нанес разгромное поражение «Зире» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Сабаила» команда играет весьма успешно. Три победы при одной неудаче в пяти матчах говорят о явном превосходстве над оппонентом.

    «Сабаил»

    «Сабаил» отчаянно сражается за выживание. Причем на текущий момент команда находится на последнем 8 месте.

    У команды имеются явные проблемы с обороной. В 20 матчах «Сабаил» умудрился пропустить уже 39 раз.

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    • Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Сабаил» потерпел минимальное поражение от «Сабаха».

    Более того, эта неудача для «Сабаила» стала шестой к ряду. А последний успех пришелся еще на декабрь, да и то — на кубковый поединок с полпредом первого дивизиона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.10, на ничью за 7.90, а на «Сабаил» — за 22.00.

    200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Карабах» смотрится в несколько раз монолитнее соперника.

    «Сабаил» проиграл шесть своих последних поединков.

    Хозяева явно сильнее, но и «Сабаил» может найти свой шанс у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.81.

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    «Карабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» забьет и пропустит
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