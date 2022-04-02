«Карабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 21-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Карабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» на данный момент находится на законном 1 месте. Причем, скорее всего, команда уже де-факто может примерять на себя чемпионскую корону.

Причем атака агдамцев в нынешнем сезоне действует весьма результативно. В 19 матчах «Карабах» забил 41 гол.

Минувший тур команда может записать себе в актив. На выезде «Карабах» нанес разгромное поражение «Зире» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Против «Сабаила» команда играет весьма успешно. Три победы при одной неудаче в пяти матчах говорят о явном превосходстве над оппонентом.

«Сабаил»

«Сабаил» отчаянно сражается за выживание. Причем на текущий момент команда находится на последнем 8 месте.

У команды имеются явные проблемы с обороной. В 20 матчах «Сабаил» умудрился пропустить уже 39 раз.

Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Сабаил» потерпел минимальное поражение от «Сабаха».

Более того, эта неудача для «Сабаила» стала шестой к ряду. А последний успех пришелся еще на декабрь, да и то — на кубковый поединок с полпредом первого дивизиона.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.10, на ничью за 7.90, а на «Сабаил» — за 22.00.

«Карабах» смотрится в несколько раз монолитнее соперника.

«Сабаил» проиграл шесть своих последних поединков .

Хозяева явно сильнее, но и «Сабаил» может найти свой шанс у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.81.