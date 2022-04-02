«Лацио»
«Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 49 очков.
Как раз перед паузой на матчи сборных «Лацио» провалил встречу с «Ромой». Дерби завершилось поражением «лациале» со счетом 0:3.
Коэффициенты матча Лацио — Сассуоло
Кроме того, в марте «Лацио» одержал победы над «Кальяри» и «Венецией», при этом не пропустив ни одного мяча.
В текущем чемпионате на поле «Лацио» смогли выиграть только «Ювентус» и «Наполи».
«Сассуоло»
«Сассуоло» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 30-ти матчах 43 очка.
Две недели назад «Сассуоло» разгромил на своем поле «Специю» со счетом 4:1, благодаря чему продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.
На этом отрезке команда Алессио Дионизи одержала четыре победы. Интересно, что серия началась с гостевой победы над миланским «Интером».
«Сассуоло» забил 14 мячей в пяти последних матчах.
Факты и статистика
- Чаще всего «Лацио» пропускает в промежутке 31-45 минуты (5 мячей за 10 матчей)
- «Сассуоло» максимально результативен с 16 по 30 минуты (7 мячей в 10 играх)
- У «Лацио» только 4 победы в последних 10 матчах дома
- В последних 10 очных матчах у «Лацио» 4 победы над «Сассуоло»
- «Сассуоло» забивает в гостях в 12 из 13 последних матчей
- «Сассуоло» получает в среднем по 2 желтые карточки за игру
Прогноз и ставка
На «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 4.25, победу «Сассуоло» букмекеры предлагают за 4.25.
«Сассуоло» трижды обыгрывал «Лацио» в четырех предыдущих матчах. И сейчас команда Дионизи тоже способна остановить нестабильных римлян.
Это один из тех матчей предстоящего уик-энда, где ставка против фаворита не будет авантюрой.
Ставка — победа «Сассуоло» за 4.25.