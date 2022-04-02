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    «Сассуоло» подтвердит статус неудобного соперника для «Лацио»?

    «Лацио» — «Сассуоло». Прогноз и ставки (к. 4.25) на футбол, чемпионат Италии, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Сассуоло»
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    В текущем чемпионате на поле «Лацио» смогли выиграть только «Ювентус» и «Наполи».
    «Лацио» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в 31-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2022 года
    Лацио
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    «Лацио»

    «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 49 очков.

    Как раз перед паузой на матчи сборных «Лацио» провалил встречу с «Ромой». Дерби завершилось поражением «лациале» со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Лацио — Сассуоло

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    Кроме того, в марте «Лацио» одержал победы над «Кальяри» и «Венецией», при этом не пропустив ни одного мяча.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем чемпионате на поле «Лацио» смогли выиграть только «Ювентус» и «Наполи».

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 30-ти матчах 43 очка.

    Две недели назад «Сассуоло» разгромил на своем поле «Специю» со счетом 4:1, благодаря чему продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.

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    • На этом отрезке команда Алессио Дионизи одержала четыре победы. Интересно, что серия началась с гостевой победы над миланским «Интером».

    «Сассуоло» забил 14 мячей в пяти последних матчах.

    Факты и статистика

    • Чаще всего «Лацио» пропускает в промежутке 31-45 минуты (5 мячей за 10 матчей)
    • «Сассуоло» максимально результативен с 16 по 30 минуты (7 мячей в 10 играх)
    • У «Лацио» только 4 победы в последних 10 матчах дома
    • В последних 10 очных матчах у «Лацио» 4 победы над «Сассуоло»
    • «Сассуоло» забивает в гостях в 12 из 13 последних матчей
    • «Сассуоло» получает в среднем по 2 желтые карточки за игру

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 4.25, победу «Сассуоло» букмекеры предлагают за 4.25.

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    «Сассуоло» трижды обыгрывал «Лацио» в четырех предыдущих матчах. И сейчас команда Дионизи тоже способна остановить нестабильных римлян.

    Это один из тех матчей предстоящего уик-энда, где ставка против фаворита не будет авантюрой.

    Ставка — победа «Сассуоло» за 4.25.

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    «Лацио» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (4.25), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» подтвердит статус неудобного соперника для «Лацио»?
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