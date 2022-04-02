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    «Хетафе» продлит ужасную серию «Мальорки»?

    «Хетафе» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Испании 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Мальорка»
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    «Хетафе» ни разу не проиграл в девяти предыдущих домашних матчах Ла Лиги
    «Хетафе» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2022 года
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    «Хетафе»

    «Хетафе» занимает 15-е место в таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

    Безвыигрышная серия «Хетафе» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке клуб из пригорода Мадрида четыре раза сыграл вничью, в том числе с «Валенсией» и «Атлетиком».

    Коэффициенты матча Хетафе — Мальорка

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
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    Последний раз на данный момент команда Кике Флореса побеждала в начале февраля, когда разгромила на своем поле «Леванте».

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    «Хетафе» ни разу не проиграл в девяти предыдущих домашних матчах Ла Лиги (шесть побед и три ничьи).

    «Мальорка»

    «Мальорка» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 29-ти матчах 26 очков.

    В отличие от «Хетафе», «Мальорка» находится в печальном состоянии. Ее серия поражений составляет уже шесть матчей.

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    • Более того, в 12-ти предыдущих турах у команды Луиса Гарсии — десять поражений.

    Также стоит отметить, что «Мальока» ужасно играет на выезде. Например, в восьми предыдущих гостевых матчах у нее семь поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Хетафе» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Мальорки» — за 3.94.

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    В отличие от «Мальорки», «Хетафе» неплохо проводит вторую часть сезона. Многое в игре и результатах хозяев предстоящего матча изменилось с тех пор, как главным тренером стал Кике Флорес.

    На данном этапе вполне легко предположить, что «Хетафе» наберет три очка в игре с «Мальоркой».

    Ставка — победа «Хетафе» за 2.15.

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    «Хетафе» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Хетафе» продлит ужасную серию «Мальорки»?
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