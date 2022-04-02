«Хетафе» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» занимает 15-е место в таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

Безвыигрышная серия «Хетафе» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке клуб из пригорода Мадрида четыре раза сыграл вничью, в том числе с «Валенсией» и «Атлетиком».

Коэффициенты матча Хетафе — Мальорка 1 2.10 X 3.00 2 4.05 Ставка

Последний раз на данный момент команда Кике Флореса побеждала в начале февраля, когда разгромила на своем поле «Леванте».

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«Хетафе» ни разу не проиграл в девяти предыдущих домашних матчах Ла Лиги (шесть побед и три ничьи).

«Мальорка»

«Мальорка» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 29-ти матчах 26 очков.

В отличие от «Хетафе», «Мальорка» находится в печальном состоянии. Ее серия поражений составляет уже шесть матчей.

Более того, в 12-ти предыдущих турах у команды Луиса Гарсии — десять поражений.

Также стоит отметить, что «Мальока» ужасно играет на выезде. Например, в восьми предыдущих гостевых матчах у нее семь поражений.

Прогноз и ставка

На «Хетафе» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Мальорки» — за 3.94.

В отличие от «Мальорки», «Хетафе» неплохо проводит вторую часть сезона. Многое в игре и результатах хозяев предстоящего матча изменилось с тех пор, как главным тренером стал Кике Флорес.

На данном этапе вполне легко предположить, что «Хетафе» наберет три очка в игре с «Мальоркой».

Ставка — победа «Хетафе» за 2.15.