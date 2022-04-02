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    «Галатасарай» выстрадает победу

    «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Суперлига, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк»
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    Маркао
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Фатих Карагюмрюк» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 20:30 мск. «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Апреля 2022 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:30 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» ныне пребывает в жесточайшем кризисе. Невероятно, но сейчас стамбульцы занимают только 15 место в турнирной таблице Суперлиги.

    Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 30 матчах «Галатасарай» пропустил 45 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Газиантепу» (3:1).

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    Зато в Лиге Европы команда выступила прилично. Правда, после сухой ничьей в первом матче с «Барселоной» стамбульцы дома уступили (1:2).

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» нынешний сезон проводит неровно. Команда скромно пребывает на экваторе турнирной таблицы.

    На текущий момент команда занимает 10 место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет шесть очков.

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    • В предыдущем туре «Фатих Карагюмрюк» добыл три зачетных пункта. Дома команда оставила ни с чем «Кайсериспор» (3:0).

    В атаке команды основной расчет лежит на Эмре Море. Именно он оформил хет-трик в предыдущем туре, обеспечив своей команде викторию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.75, на ничью за 4.14, а на «Фатих Карагюмрюк» — за 4.70.

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    «Галатасарай» сейчас находится в глубочайшем игровом кризисе.

    «Фатих Карагюмрюк» нестабилен, к тому же слабовато выглядит в атаке.

    «Галатасарай» по своему потенциалу явно находится на своем месте в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.

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    «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» выстрадает победу
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