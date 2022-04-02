В субботу, 2 апреля, в 28-м туре нидерландской Эредивизии «Гронинген» на своем поле примет «Аякс». Начало поединка намечено на 17:30 по мск. «Гронинген» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гронинген»

«Гронинген» стремиться попасть в зону плей-офф, чтобы побороться за еврокубки. Сейчас он идет на восьмой позиции, отставая от заветной седьмой строки на четыре балла.

Свой последний отрезок чемпионата из восьми матчей «зелено-белые» проводят весьма неплохо, проиграв только раз за этот период, еще дважды отыграв вничью и добившись пяти викторий.

Коэффициенты матча Гронинген — Аякс 1 11.50 X 6.00 2 1.25 Ставка

На данный момент у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия. В этот период он два матча свел мировыми исходами и трижды победил. Одна из викторий была в прошлом туре в гостях над «Утрехтом» 3:1.

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Шесть из 13 домашних встреч в текущем чемпионате «Гронинген» свел вничью, четыре поединка он смог выиграть и три раза уходил с поля ни с чем.

«Аякс»

«Аякс» — лидер чемпионата Нидерландов. У команды на счету 66 набранных очков, но второй ПСВ Эйндховен отстает всего лишь на два пункта.

В текущем первенстве амстердамцы проигрывали только три раза. И последнее фиаско случилось с ними в конце февраля, когда они уступили на выезде скромному «Гоу Эхед Иглс» — 1:2.

После этого они выиграли три последующие поединка в Эредивизии, в том числе и у «Фейеноорда» 3:2 в минувшем туре. Также в этот период «божьи сыновья» вышли в финал Кубка страны, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Бенфики».

В этом чемпионате «Аякс» на выезде потерпел только одну неудачу за 13 проведенных встреч, два раза еще сыграл вничью и добыл десять викторий.

В первом круге «Аякс» выиграл дома 3:0, а перед этим в двух из трех матчей сильнее был «Гронинген», каждый раз побеждая на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.25.

На викторию «Гронингена» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.35.

В своем последнем отрезке «Аякс» побеждает скромно, да и с «Гронингеном» на его поле играет туго. В общем, здесь ставим на хозяев с форой +2.