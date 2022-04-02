«Гронинген»
«Гронинген» стремиться попасть в зону плей-офф, чтобы побороться за еврокубки. Сейчас он идет на восьмой позиции, отставая от заветной седьмой строки на четыре балла.
Свой последний отрезок чемпионата из восьми матчей «зелено-белые» проводят весьма неплохо, проиграв только раз за этот период, еще дважды отыграв вничью и добившись пяти викторий.
Коэффициенты матча Гронинген — Аякс
На данный момент у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия. В этот период он два матча свел мировыми исходами и трижды победил. Одна из викторий была в прошлом туре в гостях над «Утрехтом» 3:1.
Шесть из 13 домашних встреч в текущем чемпионате «Гронинген» свел вничью, четыре поединка он смог выиграть и три раза уходил с поля ни с чем.
«Аякс»
«Аякс» — лидер чемпионата Нидерландов. У команды на счету 66 набранных очков, но второй ПСВ Эйндховен отстает всего лишь на два пункта.
В текущем первенстве амстердамцы проигрывали только три раза. И последнее фиаско случилось с ними в конце февраля, когда они уступили на выезде скромному «Гоу Эхед Иглс» — 1:2.
После этого они выиграли три последующие поединка в Эредивизии, в том числе и у «Фейеноорда» 3:2 в минувшем туре. Также в этот период «божьи сыновья» вышли в финал Кубка страны, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Бенфики».
В этом чемпионате «Аякс» на выезде потерпел только одну неудачу за 13 проведенных встреч, два раза еще сыграл вничью и добыл десять викторий.
В первом круге «Аякс» выиграл дома 3:0, а перед этим в двух из трех матчей сильнее был «Гронинген», каждый раз побеждая на своем поле.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.25.
На викторию «Гронингена» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.35.
В своем последнем отрезке «Аякс» побеждает скромно, да и с «Гронингеном» на его поле играет туго. В общем, здесь ставим на хозяев с форой +2.