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    «Аякс» будет иметь трудности в Гронингене?

    «Гронинген» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат Нидерландов, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гронинген» — «Аякс»
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    «Аякс»
    В субботу, 2 апреля, в 28-м туре нидерландской Эредивизии «Гронинген» на своем поле примет «Аякс». Начало поединка намечено на 17:30 по мск. «Гронинген» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Апреля 2022 года
    Гронинген
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Гронинген 17:30 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Гронинген»

    «Гронинген» стремиться попасть в зону плей-офф, чтобы побороться за еврокубки. Сейчас он идет на восьмой позиции, отставая от заветной седьмой строки на четыре балла.

    Свой последний отрезок чемпионата из восьми матчей «зелено-белые» проводят весьма неплохо, проиграв только раз за этот период, еще дважды отыграв вничью и добившись пяти викторий.

    Коэффициенты матча Гронинген — Аякс

  • 1
  • 11.50
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.25
  • Ставка
    •

    На данный момент у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия. В этот период он два матча свел мировыми исходами и трижды победил. Одна из викторий была в прошлом туре в гостях над «Утрехтом» 3:1.

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    Шесть из 13 домашних встреч в текущем чемпионате «Гронинген» свел вничью, четыре поединка он смог выиграть и три раза уходил с поля ни с чем.

    «Аякс»

    «Аякс» — лидер чемпионата Нидерландов. У команды на счету 66 набранных очков, но второй ПСВ Эйндховен отстает всего лишь на два пункта.

    В текущем первенстве амстердамцы проигрывали только три раза. И последнее фиаско случилось с ними в конце февраля, когда они уступили на выезде скромному «Гоу Эхед Иглс» — 1:2.

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    • После этого они выиграли три последующие поединка в Эредивизии, в том числе и у «Фейеноорда» 3:2 в минувшем туре. Также в этот период «божьи сыновья» вышли в финал Кубка страны, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Бенфики».

    В этом чемпионате «Аякс» на выезде потерпел только одну неудачу за 13 проведенных встреч, два раза еще сыграл вничью и добыл десять викторий.

    В первом круге «Аякс» выиграл дома 3:0, а перед этим в двух из трех матчей сильнее был «Гронинген», каждый раз побеждая на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Гронингена» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.35.

    В своем последнем отрезке «Аякс» побеждает скромно, да и с «Гронингеном» на его поле играет туго. В общем, здесь ставим на хозяев с форой +2.

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    «Гронинген» — «Аякс»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» будет иметь трудности в Гронингене?
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