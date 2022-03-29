Гибралтар U21
В своей группе эта команда — явный андердог. В 6 матчах гибралтарцы не забили ни одного мяча!
При этом оборона у Гибралтара U21 — настоящий проходной двор. В 6 матчах пропущено уже 28 мячей.
Коэффициенты матча Гибралтар U21 — Молдавия U21
В минувшем туре команда вновь разгромно уступила. Дома гибралтарская молодежь пала под натиском голландцев (0:7).
Против молдаван команда сыграла только один раз. Причем в октябре минувшего года гибралтарцы уступили с минимальным счетом.
Молдавия U21
Молдаване не выигрывали как раз с того самого матча с гибралтарцами. После той виктории Молдавия U21 в двух матчах добыли лишь один балл.
Молдавия U21 испытывает трудности с реализацией. В 7 матчах забито всего два мяча, причем оба приносили победы.
Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого молдаване должны активнее идти вперед.
Правда, вряд ли молдавская молодежка сможет реально побороться за 2 место в группе. Швейцария и Нидерланды выглядят куда мощнее!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Молдавию U21 за 1.18, на ничью за 5.00, а на Гибралтар U21 — за 14.50.
Для гибралтарцев этот матч — однозначный
Молдаване забили всего два гола в семи поединках.
Атака молдаван выглядит уж слишком блекло. Наши прогноз и ставка — Победа Гибралтара U21 или ничья с коэффициентом 4.00.