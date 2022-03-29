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    Первые очки Гибралтара U21?

    Гибралтар U21 — Молдавия U21. Прогноз, ставка (к. 4.00) на футбол, отбор на ЧЕ-23, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар U21 — Молдавия U21
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    Гибралтар U21 сыграет на своем поле с Молдавией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 14:00 мск. Гибралтар U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 29 Марта 2022 года
    Гибралтар U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Гибралтар U21 14:00 Молдавия U21 Молдавия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Гибралтар U21

    В своей группе эта команда — явный андердог. В 6 матчах гибралтарцы не забили ни одного мяча!

    При этом оборона у Гибралтара U21 — настоящий проходной двор. В 6 матчах пропущено уже 28 мячей.

    Коэффициенты матча Гибралтар U21 — Молдавия U21

  • 1
  • 12.00
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.23
  • Ставка
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    В минувшем туре команда вновь разгромно уступила. Дома гибралтарская молодежь пала под натиском голландцев (0:7).

    Все прогнозы на футбол

    Против молдаван команда сыграла только один раз. Причем в октябре минувшего года гибралтарцы уступили с минимальным счетом.

    Молдавия U21

    Молдаване не выигрывали как раз с того самого матча с гибралтарцами. После той виктории Молдавия U21 в двух матчах добыли лишь один балл.

    Молдавия U21 испытывает трудности с реализацией. В 7 матчах забито всего два мяча, причем оба приносили победы.

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    • Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого молдаване должны активнее идти вперед.

    Правда, вряд ли молдавская молодежка сможет реально побороться за 2 место в группе. Швейцария и Нидерланды выглядят куда мощнее!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Молдавию U21 за 1.18, на ничью за 5.00, а на Гибралтар U21 — за 14.50.

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    Для гибралтарцев этот матч — однозначный шанс набрать свои первые очки.

    Молдаване забили всего два гола в семи поединках.

    Атака молдаван выглядит уж слишком блекло. Наши прогноз и ставка — Победа Гибралтара U21 или ничья с коэффициентом 4.00.

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    Гибралтар U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Первые очки Гибралтара U21?
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