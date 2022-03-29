Гибралтар U21 сыграет на своем поле с Молдавией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 14:00 мск. Гибралтар U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар U21

В своей группе эта команда — явный андердог. В 6 матчах гибралтарцы не забили ни одного мяча!

При этом оборона у Гибралтара U21 — настоящий проходной двор. В 6 матчах пропущено уже 28 мячей.

Коэффициенты матча Гибралтар U21 — Молдавия U21 1 12.00 X 5.40 2 1.23 Ставка

В минувшем туре команда вновь разгромно уступила. Дома гибралтарская молодежь пала под натиском голландцев (0:7).

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Против молдаван команда сыграла только один раз. Причем в октябре минувшего года гибралтарцы уступили с минимальным счетом.

Молдавия U21

Молдаване не выигрывали как раз с того самого матча с гибралтарцами. После той виктории Молдавия U21 в двух матчах добыли лишь один балл.

Молдавия U21 испытывает трудности с реализацией. В 7 матчах забито всего два мяча, причем оба приносили победы.

Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого молдаване должны активнее идти вперед.

Правда, вряд ли молдавская молодежка сможет реально побороться за 2 место в группе. Швейцария и Нидерланды выглядят куда мощнее!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Молдавию U21 за 1.18, на ничью за 5.00, а на Гибралтар U21 — за 14.50.

Для гибралтарцев этот матч — однозначный шанс набрать свои первые очки .

Молдаване забили всего два гола в семи поединках.

Атака молдаван выглядит уж слишком блекло. Наши прогноз и ставка — Победа Гибралтара U21 или ничья с коэффициентом 4.00.