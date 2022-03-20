«Лорьян» сыграет на своем поле против «Страсбурга» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:00 мск. «Лорьян — Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 17-е место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

В начале месяца «Лорьян» потерпел неприятное домашнее поражение от «Лиона», пропустив четыре мяча.

Коэффициенты матча Лорьян — Страсбург 1 3.45 X 3.30 2 2.20 Ставка

Но уже в следующем матче команда Кристофа Пелиссье выиграла в гостях у «Клермона» (0:2).

С учетом того, как ужасно «Лорьян» играл осенью и в начале этого года, сейчас он, по всей видимости, находится в более-менее оптимальном состоянии.

В шести предыдущих матчах «Лорьян» набрал 10 очков.

При этом стоит добавить, что в десяти предыдущих матчах на своем поле «Лорьян» одержал только одну победу.

«Страсбург»

«Страсбург» тем временем находится на пятой строчке, отставая всего лишь на три очка от идущего вторым «Марселя».

Беспроигрышная серия «Страсбурга» составляет пять матчей. На этом отрезке у него две победы и три ничьи. В прошлом туре команда Жюльена Стефана выиграла на своем поле у «Монако».

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На акцент также стоит сделать на том, что у «Страсбурга» в 17-ти предыдущих турах лишь два поражения. Судя по всему, это серьезный претендент на путевку в Лигу чемпионов.

«Страсбург» забил 14 мячей в семи предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают тоже 3.42, а победу «Страсбурга» — за 2.21.

«Лорьян», безусловно, будет сопротивляться, но есть подозрение, что остановить соперника ему не удастся. «Страсбург» действительно очень мощно проводит чемпионат.

Ставка — победа «Страсбурга» за 2.21.

Также можно можно рассмотреть ставку на голы «Страсбурга» в обоих таймах за 3.68.