«Сент-Этьен» сыграет на своем поле против «Труа» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Сент-Этьен» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 18-е место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

«Сент-Этьен» в шести предыдущих матчах потерпел всего лишь одно поражение, что свидетельствует о том, что команда смогла прийти в себя после очень сложного периола, когда казалось, что шансов на спасение почти не осталось.

В конце февраля «Сент-Этьен» уступил на выезде «Пари Сен-Жермен» (1:3), но после этого были победа над «Метцем» (1:0) и гостевая ничья с «Лиллем» (0:0).

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«Сент-Этьен» набрал семь очков и забил шесть мячей в трех предыдущих матчах чемпионата Франции на своем поле.

«Труа»

«Труа» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 28-ми матчах 28 очков.

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«Труа», судя по недавним результатам, тоже в неплохой форме. В конце февраля команда Брюно Ирля сыграла вничью с «Марселем» (1:1), показав неплохую реакцию после болезненных поражений от «Бреста» и «Ренна».

Март «Труа» начал с двух побед — с гостевой над «Бордо» и домашней над «Нантом».

Всего лишь один гостевой матч «Труа» в текущем чемпионате завершился вничью.

Прогноз и ставка

На «Сент-Этьен» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Труа» — за 3.66.

«Труа» все-таки похуже играет в гостях, чем дома. У команды Ирля немало выездных поражений, причем разгромных. «Сент-Этьен» же в последнее время играет на уровне крепкого середняка.

Ставка — победа «Сент-Этьена» за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Сент-Этьена» больше 1,5 за 2.24.