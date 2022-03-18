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    Сможет ли «Сент-Этьен» выиграть у «Труа»?

    «Сент-Этьен» — «Труа». Прогноз, ставки (к. 2.24) БК Pinnacle на футбол, чемпионат Франции 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Труа»
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    «Сент-Этьен» набрал семь очков и забил шесть мячей в трех предыдущих матчах чемпионата Франции на своем поле
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле против «Труа» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Сент-Этьен» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Марта 2022 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 23:00 Труа Труа
  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» занимает 18-е место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

    «Сент-Этьен» в шести предыдущих матчах потерпел всего лишь одно поражение, что свидетельствует о том, что команда смогла прийти в себя после очень сложного периола, когда казалось, что шансов на спасение почти не осталось.

    Коэффициенты матча Сент-Этьен — Труа

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    В конце февраля «Сент-Этьен» уступил на выезде «Пари Сен-Жермен» (1:3), но после этого были победа над «Метцем» (1:0) и гостевая ничья с «Лиллем» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Сент-Этьен» набрал семь очков и забил шесть мячей в трех предыдущих матчах чемпионата Франции на своем поле.

    «Труа»

    «Труа» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 28-ми матчах 28 очков.

    12.02X3.4523.70

    «Труа», судя по недавним результатам, тоже в неплохой форме. В конце февраля команда Брюно Ирля сыграла вничью с «Марселем» (1:1), показав неплохую реакцию после болезненных поражений от «Бреста» и «Ренна».

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  • 15/03/2022

    • Март «Труа» начал с двух побед — с гостевой над «Бордо» и домашней над «Нантом».

    Всего лишь один гостевой матч «Труа» в текущем чемпионате завершился вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Сент-Этьен» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Труа» — за 3.66.

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    «Труа» все-таки похуже играет в гостях, чем дома. У команды Ирля немало выездных поражений, причем разгромных. «Сент-Этьен» же в последнее время играет на уровне крепкого середняка.

    Ставка — победа «Сент-Этьена» за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Сент-Этьена» больше 1,5 за 2.24.

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    «Сент-Этьен» — «Труа»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сент-Этьен» выиграть у «Труа»?
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