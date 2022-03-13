«Айнтрахт Ф» на своём поле сыграет против «Бохума» в рамках 26-го тура Бундеслиги. Матч состоится 13 марта, начало — 19:30 (мск). «Айнтрахт Ф» — «Бохум» прогноз, ставка (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт Ф»

«Орлы» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 34 очка за 25 матчей. От еврокубковой зоны команду отделяет 7 баллов.

За последние 10 матей во всех турнирах «Айнтрахт» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 1 раз довольствовался ничейному результату и 4 раза радовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бохум 1 1.88 X 3.45 2 4.30 Ставка

В Бундеслиге «орлы» смогли реабилитироваться в последнем туре в матче с «Гертой», которую обыграли на выезде со счётом 1:4. А перед этим три матча подряд «Айнтрахт» терпел поражения от «Вольфсбурга» (0:2), «Кёльна» (1:0) и «Баварии» (0:1).

Все прогнозы на футбол

Так же команда провела первый матч в 1/8 Лиги Европы. Соперником «Айнтрахта» был сильный испанский «Бетис», но немцы показали красивую игру и смогли переиграть испанцев со счётом 1:2.

«Бохум»

«Несгибаемые» находятся на одну строчку ниже от предстоящего соперника занимая 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 32 баллами в активе.

За последние 10 игр во всех турнирах «сине-белые» 4 раза проигрывали, 3 раза смогли переиграть своих соперников и 3 раза закончили поединки с ничейным результатом.

«Бохум» в этом сезоне демонстрирует очень неоднозначную игру. Два тура назад команда не смогла определить сильнейшего с «Штутгартом» закончив поединок со счётом 1:1, после этого проиграла «Лейпцигу» на своём поле — 0:1. А в крайнем туре чемпионата «несгибаемые» одержали победу над «Гройтер Фюртом» (2:1).

В борьбе за кубок Германии «Бохум» смог дойти до 1/4 где встретился с «Фрайбургом». В основное время команд обменялись голами и завершили поединок ничьей — 1:1, а в дополнительное время «сине-белые» всё-таки пропустили гол и выбыли из участия за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Айнтрахта» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Бохума» — за 3.95.

Прогноз — Обе команды в этом сезоне показывают нестабильные результаты. Но «Айнтрахт» в последнем туре Бундеслиги и в матче ЛЕ доказал, что неоправданно болтается в середине турнирной таблицы и готов взять реванш за поражение в первом круге от «Бохума».

Так же обе команды в последних своих поединках забивают минимум по одному голу, но и имеют проблемы в защите из-за чего редко ворота обоих коллективов остаются сухими.

Ставка — Победа «Айнтрахта» за 1.95 и Обе команды забьют за 1.75.