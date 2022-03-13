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    «Айнтрахт» возьмет реванш

    «Айнтрахт Ф» — «Бохум» прогноз, ставка (к.1.95) на футбол, чемпионат Германии, 13 марта 2022 года

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    Филип Костич
    «Айнтрахт Ф» на своём поле сыграет против «Бохума» в рамках 26-го тура Бундеслиги. Матч состоится 13 марта, начало — 19:30 (мск). «Айнтрахт Ф» — «Бохум» прогноз, ставка (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Марта 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Айнтрахт Ф»

    «Орлы» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 34 очка за 25 матчей. От еврокубковой зоны команду отделяет 7 баллов.

    За последние 10 матей во всех турнирах «Айнтрахт» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 1 раз довольствовался ничейному результату и 4 раза радовал болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бохум

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    В Бундеслиге «орлы» смогли реабилитироваться в последнем туре в матче с «Гертой», которую обыграли на выезде со счётом 1:4. А перед этим три матча подряд «Айнтрахт» терпел поражения от «Вольфсбурга» (0:2), «Кёльна» (1:0) и «Баварии» (0:1).

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    Так же команда провела первый матч в 1/8 Лиги Европы. Соперником «Айнтрахта» был сильный испанский «Бетис», но немцы показали красивую игру и смогли переиграть испанцев со счётом 1:2.

    «Бохум»

    «Несгибаемые» находятся на одну строчку ниже от предстоящего соперника занимая 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 32 баллами в активе.

    За последние 10 игр во всех турнирах «сине-белые» 4 раза проигрывали, 3 раза смогли переиграть своих соперников и 3 раза закончили поединки с ничейным результатом.

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    • «Бохум» в этом сезоне демонстрирует очень неоднозначную игру. Два тура назад команда не смогла определить сильнейшего с «Штутгартом» закончив поединок со счётом 1:1, после этого проиграла «Лейпцигу» на своём поле — 0:1. А в крайнем туре чемпионата «несгибаемые» одержали победу над «Гройтер Фюртом» (2:1).

    В борьбе за кубок Германии «Бохум» смог дойти до 1/4 где встретился с «Фрайбургом». В основное время команд обменялись голами и завершили поединок ничьей — 1:1, а в дополнительное время «сине-белые» всё-таки пропустили гол и выбыли из участия за трофей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Айнтрахта» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Бохума» — за 3.95.

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    Прогноз — Обе команды в этом сезоне показывают нестабильные результаты. Но «Айнтрахт» в последнем туре Бундеслиги и в матче ЛЕ доказал, что неоправданно болтается в середине турнирной таблицы и готов взять реванш за поражение в первом круге от «Бохума».

    Так же обе команды в последних своих поединках забивают минимум по одному голу, но и имеют проблемы в защите из-за чего редко ворота обоих коллективов остаются сухими.

    Ставка — Победа «Айнтрахта» за 1.95 и Обе команды забьют за 1.75.

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    «Айнтрахт Ф» — «Бохум» прогноз, ставка (к: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» возьмет реванш
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