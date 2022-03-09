Тедеско заставил «Лейпциг» снова быть собой

После прихода бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско «Лейпциг» демонстрирует существенный прогресс. Выяснем, что изменилось в команде.

«Лейпциг» снова борется за топ-4

«РБ Лейпциг» снова борется за место в топ-4, но что именно произошло с тех пор, как Доменико Тедеско заменил Джесси Марша, а клуб болтался на 11-м месте, что ближе к зоне вылета, чем к выходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне?

Простой ответ — результаты. Начав с победы над «Боруссией» Менхенгладбах со счетом 4:1, «Быки» набрали 16 из 24 возможных очков в Бундеслиге, уступив только «Арминии» и «Баварии» в одном из самых захватывающих поединков текущей кампании.

Кроме того, они забронировали себе место в полуфинале Кубка Германии — турнире, который они теперь хотят выиграть, поскольку команда, обыгравшая их в финале прошлого сезона, «Боруссия» Дортмунд, уже вылетела вместе с той же «Баварией» и еще тремя клубами элитного дивизиона: «Унион» Берлином, «Бохумом» и «Фрайбургом».

Атакующая тройка ведет «Лейпциг» к успехам

Тедеско может считать, что ему повезло, что в его распоряжение вернулся Дани Ольмо после длительного отсутствия из-за травмы, в то время как лучший бомбардир Кристофер Нкунку продолжает демонстрировать прекрасную форму. Играя по его схеме 3-4-2-1, дуэт находит зазоры в чужих редутах с большей легкостью и регулярностью.

Все это — музыка для ушей форварда Андре Силвы, который претерпел, пожалуй, самую впечатляющую трансформацию с тех пор, как Тедеско возглавил восточногерманскую команду. Под руководством нового главного тренера он забил восемь мячей, после того как всего трижды попадал в сетку ворот в 14 поединках под руководством Марша.

В прошлом сезоне португальский нападающий забил 28 голов в Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт», и благодаря похожей поддержке — Анхелиньо делает навесы слева, как их совершал Филип Костич за «Орлов» — он выглядит острее, чем когда-либо.

Тедеско вернул «Лейпцигу» знакомый ему стиль

Экс-рулевой «Спартака» возродил воспоминания о не столь далеких годах под руководством Юлиана Нагельсманна, где оба вместе получали свои тренерские лицензии, а Тедеско считался даже более вероятным кандидатом на пост наставника «Баварии». Во время учебы они выработали схожие философии, и это, похоже, помогло игрокам вернуться в свою зону комфорта и вспомнить стиль игры, который им знаком и понятен.

Любая смена тренера неизменно вдыхает новую жизнь в команду, но Тедеско сделал гораздо больше, чем просто это. Он в буквальном смысле чуть ли не вернул мяч в ноги своей команды. В первых четырех матчах «Лейпцига» под его руководством она владела мячом 53, 68, 76 и 68 процентов. Наивысшая доля владения сферой под руководством Марша составила 70 в первом туре, когда та проиграла «Майнцу» 0:1, а затем 62 процента в последнем поединке под руководством американца в Бундеслиге — еще одно поражение — 1:2 «Униона».

Эти два примера подтверждают, что владение мячом — это еще не все, но при Тедеско тенденция явно изменилась, и его коллектив оказался более продуктивным. Это можно увидеть по количеству его передач, где был достигнут максимум сезона в 733 против «Арминии» и 703 против «Майнца», превысив 400 во всех матчах, кроме двух. Наибольшее количество пасов, которые «Быки» сделали до прихода Тедеско, составило 548 в первом туре с коэффициентом выполнения 83,5 процента.

«Лейпциг» прибавил и в атаке, и в обороне

Достаточно просто сравнить это с 88,9 процента точных передач в 18 туре против «Майнца», и будет видно, что прогресс очевиден, а ожидаемое количество голов клуба (xG) превысило два из пяти в восьми матчах. Возможно, это не самый надежный индикатор атакующей угрозы, но нет никаких оснований для неправильной интерпретации реального среднего числа голов, которое достигло 2,25 за игру при Тедеско по сравнению с 1,79 за первые 14 поединков сезона.

Точно так же экс-наставник «Спартака», чья репутация построена на надежной обороне, превратил «Лейпциг» в более надежную команду. Она пропустила девять мячей в восьми матчах по сравнению с 18-ю в 14-ти играх. Показатель ожидаемых пропущенных мячей (xGA) показывает, что клуб пропустил менее одного гола за игру в половине этих матчей.

«Лейпциг» может впервые выиграть крупный трофей

Гибкость его крайних защитников помогла: так, Анхелиньо действует по всему левому флангу, выполняя как оборонительные, так и атакующие обязанности в соответствии с указаниями, в то время как Йошко Гвардиол, который занимает четвертое место в чемпионате по количеству выигранных дуэлей, подстраховывает только его.

Справа Беньямин Хенрикс проводит свой лучший сезон с тех пор, как сыграл в Бундеслиге среди игроков до 19 лет в составе «Байера» в сезоне 2015/16, поэтому это его лучший год как профессионала. Он отметился голом и тремя результативными передачами после того, как Тедеско возглавил команду.

В результате, «Лейпциг» снова борется за путевку в Лигу чемпионов и первый крупный трофей в истории клуба. Он сыграет с «Унион» Берлином в полуфинале Кубка Германии, а в Лиге Европы коллектив без матчей прошел «Спартак» в 1/8 финала. Размахивая воображаемой красной тряпкой, Тедеско снова разозлил лейпцигского быка.