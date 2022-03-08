Период неопределенности. «МЮ» надо менять не только тренера, но и половину состава

Ральфу Рангнику так и не удалось найти общий язык с игроками «МЮ»

Поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в минувшее воскресенье стало всего лишь вторым для «МЮ» под руководством. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: в 18-ти матчах при немцах у «красных дьяволов» лишь восемь побед.

Маркус Рэшфорд уже начинает сомневаться по поводу своего будущего на «Олд Траффорд». И вряд ли он один такой.

Рэшфорд хочет играть за «МЮ», его контракт действует до конца следующего сезона, но он понимает, что его карьера зашла в тупик. Такими темпами он может потерять место в сборной Англии.

Кроме того, трудно представить, что 37-летний Криштиану Роналду захочет остаться в «МЮ» на второй сезон в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Рангник при этом в общении с клубной пресс-службой признался, что «МЮ» больше не имеет терять очки, если хочет завершить сезон в топ-4.

Но, глядя на календарь, Рангник наверняка понимает, что обойтись без потерь будет крайне непросто. Впереди гостевые матчи с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а также домашние встречи с «Тоттенхэмом» и «Челси».

Непопадание в Лигу чемпионов скажется и на трансферных планах «МЮ». Это существенно снизит шансы подписать новых игроков и убедить остаться в команде тех, у кого накопились сомнения. Помимо Рэшфорда, это также касается Поля Погба. Контракт француза рассчитан до конца сезона.

Хотя игроки «МЮ» понимают, что большая часть ответственности за то, в каком положении находится команда, лежит на них, существует также мнение, что ситуацию усугубляет отсутствие постоянного тренера. В «МЮ» до сих пор не знают, кто будет следующим тренером.

Основными кандидатами на пост главного тренера «МЮ» остаются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. В клубе при этом уверяют, что уделяют максимальное внимание этому вопросу, но ситуация по-прежнему остается неопределенной.

Однако тут надо заметить, что у «МЮ» сейчас нет нормальной возможности для общения с Почеттино и тен Хагом. Оба заняты в других клубах, и, к тому же, впереди у них важнейшие матчи в Лиге чемпионов.

Атмосфера неопределенности усугубляет ситуацию на «Олд Траффорд», многие футболисты разочарованы обстановкой в клубе.

Почти нет сомнений, что летом команду покинут Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани, которые станут свободными агентами. Кроме того, неопределенным остается будущее Давида Де Хеа, Донни ван де Бека, Дина Хендерсона и Антони Марсьяля.

Игроки «МЮ» очень болезненно восприняли критику, которая полилась в их адрес после неприятного поражения от «Манчестер Сити». Особенно их задели слова бывших футболистов «МЮ» Роя Кина и Гари Нэвилла.

«Мне нечего сказать о проблемах в клубе. Вряд ли именно я должен рассуждать об этом. Впереди самая важная часть сезона. Это единственное, о чем я думаю. Все, что происходит за кулисами, лично для меня не имеет никакого значения. Нам надо сосредоточиться на своей игре», — сказал полузащитник «МЮ» Скотт Мактоминей.

«Жалкий "МЮ" в полнейшей неразберихе»

Бывший нападающий «Челси» и других английских клубов Крис Саттон считает, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в масштабной перестройке.

«Люди говорят о прошлом, вспоминают годы славы, но сейчас от этого уже ничего не осталось. Сейчас нужно понять, хотят ли мноние игроки оставаться в "Манчестер Юнайтед". Раздевалка — это выгребная яма. И там одно сплошное большое эго», — заявил Саттон.

«МЮ», по мнению эксперта, нужно избавиться от Роналду, Кавани и Погба, «чтобы начать все заново».

«В этой команде каждый думает только о себе. Этому составу больше нельзя доверять. Куда подевался командный дух? Мне было неприятно находиться в этой команде», — добавил бывший защитник «Ман Сити» Майка Ричардс.