ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Период неопределенности. «МЮ» надо менять не только тренера, но и половину состава

    «Манчестер Юнайтед» ждет очередная перестройка

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 1-7 марта Ральфу Рангнику так и не удалось найти общий язык с игроками «МЮ»Период неопределенности. «МЮ» надо менять не только тренера, но и половину состава Ферран Торрес — один из героев матча«Барселона» не изменяет себе и возрождается
  • 17:24
    • Источник: «Челси» придется расстаться ключевыми игроками в связи с решением Абрамовича продать клуб
  • 16:56
    • «ПСЖ» определился с заменой для Ди Марии
  • 16:36
    • «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в четвертом матче серии
  • 16:27
    • Источник: Холанд решил перейти в «Барселону»
    Все новости спорта
    Ральфу Рангнику так и не удалось найти общий язык с игроками «МЮ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ральфу Рангнику так и не удалось найти общий язык с игроками «МЮ»
    Футболисты «Манчестер Юнайтед» по-прежнему обеспокоены ситуацией в команде. Их сезон продолжает медленно разрушаться. И главная проблема, по их мнению, заключается в тренере, пишет автор BBC Sport Саймон Стоун.
    Поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в минувшее воскресенье стало всего лишь вторым для «МЮ» под руководством Ральфа Рангника. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: в 18-ти матчах при немцах у «красных дьяволов» лишь восемь побед.

    Маркус Рэшфорд уже начинает сомневаться по поводу своего будущего на «Олд Траффорд». И вряд ли он один такой.

    Рэшфорд хочет играть за «МЮ», его контракт действует до конца следующего сезона, но он понимает, что его карьера зашла в тупик. Такими темпами он может потерять место в сборной Англии.

    Кроме того, трудно представить, что 37-летний Криштиану Роналду захочет остаться в «МЮ» на второй сезон в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

  • «Барселона» не изменяет себе и возрождается
  • Реакция прессы на матч «Эльче» — «Барселона»
  • Вчера

    • Рангник при этом в общении с клубной пресс-службой признался, что «МЮ» больше не имеет терять очки, если хочет завершить сезон в топ-4.

    Но, глядя на календарь, Рангник наверняка понимает, что обойтись без потерь будет крайне непросто. Впереди гостевые матчи с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а также домашние встречи с «Тоттенхэмом» и «Челси».

    Непопадание в Лигу чемпионов скажется и на трансферных планах «МЮ». Это существенно снизит шансы подписать новых игроков и убедить остаться в команде тех, у кого накопились сомнения. Помимо Рэшфорда, это также касается Поля Погба. Контракт француза рассчитан до конца сезона.

    Хотя игроки «МЮ» понимают, что большая часть ответственности за то, в каком положении находится команда, лежит на них, существует также мнение, что ситуацию усугубляет отсутствие постоянного тренера. В «МЮ» до сих пор не знают, кто будет следующим тренером.

    Основными кандидатами на пост главного тренера «МЮ» остаются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. В клубе при этом уверяют, что уделяют максимальное внимание этому вопросу, но ситуация по-прежнему остается неопределенной.

    Однако тут надо заметить, что у «МЮ» сейчас нет нормальной возможности для общения с Почеттино и тен Хагом. Оба заняты в других клубах, и, к тому же, впереди у них важнейшие матчи в Лиге чемпионов.

  • Слухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены
  • Проект возрождается?
  • 05/03/2022

    • Атмосфера неопределенности усугубляет ситуацию на «Олд Траффорд», многие футболисты разочарованы обстановкой в клубе.

    Почти нет сомнений, что летом команду покинут Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани, которые станут свободными агентами. Кроме того, неопределенным остается будущее Давида Де Хеа, Донни ван де Бека, Дина Хендерсона и Антони Марсьяля.

    Игроки «МЮ» очень болезненно восприняли критику, которая полилась в их адрес после неприятного поражения от «Манчестер Сити». Особенно их задели слова бывших футболистов «МЮ» Роя Кина и Гари Нэвилла.

    «Мне нечего сказать о проблемах в клубе. Вряд ли именно я должен рассуждать об этом. Впереди самая важная часть сезона. Это единственное, о чем я думаю. Все, что происходит за кулисами, лично для меня не имеет никакого значения. Нам надо сосредоточиться на своей игре», — сказал полузащитник «МЮ» Скотт Мактоминей.

    «Жалкий "МЮ" в полнейшей неразберихе»

    Бывший нападающий «Челси» и других английских клубов Крис Саттон считает, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в масштабной перестройке.

    «Люди говорят о прошлом, вспоминают годы славы, но сейчас от этого уже ничего не осталось. Сейчас нужно понять, хотят ли мноние игроки оставаться в "Манчестер Юнайтед". Раздевалка — это выгребная яма. И там одно сплошное большое эго», — заявил Саттон.

  • Пора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • Реакция английских СМИ на решение Романа Абрамовича продать «Челси»
  • 03/03/2022

    • «МЮ», по мнению эксперта, нужно избавиться от Роналду, Кавани и Погба, «чтобы начать все заново».

    «В этой команде каждый думает только о себе. Этому составу больше нельзя доверять. Куда подевался командный дух? Мне было неприятно находиться в этой команде», — добавил бывший защитник «Ман Сити» Майка Ричардс.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры