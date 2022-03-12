12 марта «Леванте» и «Эспаньол» проведут очную встречу в рамках матча 28 тура чемпионата Испании, которая начнется в 16:00 мск. «Леванте» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Лягушки» продолжают сидеть на дне озера чемпионата Испании. У них 18 очков и уже сейчас для спасения им надо набирать как минимум 8 пунктов.

При этом «Леванте» в последних 5 турах очень старался набирать очки и даже вышел на 9 место по это показателю. За 5 матчей команда собрала 7 баллов.

Коэффициенты матча Леванте — Эспаньол 1 2.25 X 3.45 2 3.10 Ставка

Хозяева выиграли у «Атлетико» (1:0) и разгромили «Эльче» (3:0). Также была ничья с «Сельтой» (1:1). 7 марта команда потерпела свое 15 поражение в сезоне.

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Хосе Кампанья, Карлос Клерк, Хосе Луис Моралес, Шкодран Мустафи, Серхио Постиго и Марсело Сараччи — игроки, которые не помогут «Леванте» в предстоящей встрече.

«Эспаньол»

«Попугаи» сидят практически в середине таблицы — 12 место и 32 очка на счету на 27 туров чемпионата Испании. За этот период сезона команда набрала 8 побед, 8 ничьих и 11 поражений.

После длинной 8-матчевой серии без побед «Эспаньол» все же смог набрать 3 пункта, одолев на своем поле «Хетафе» (2:0). Перед этим в чемпионате гости выигрывали еще в конце декабря.

Ранее «Эспаньол» крупно проиграл «Вильярреалу» (1:5) и потерпел неудачу в матче с «Атлетиком» (1:2). При этом барселонский коллектив сумел добыть очки в матчах с «Севильей» (1:1) и «Барселоной» (2:2).

В списке травмированных у клуба Давид Лопес и Ману Морланес.

Прогноз и ставка

На бумаге небольшой перевес на стороне «Леванте» — 2.32 против 3.10. На ничью букмекеры дают возможность поставить с коэффициентом 3.45.

Обе команды сейчас не в лучших своих кондициях. Хотя у «Леванте» виден небольшой просвет и «Эспаньолу» удалось безвыигрышную серию прервать.

Оба соперника будут бороться за очки. В 3 из 4 очных встреч забивалось с обеих сторон и тотал был на приличном уровне. Так что мы предлагаем ставку на двойной исход «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.16.