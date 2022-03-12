«Леванте»
«Лягушки» продолжают сидеть на дне озера чемпионата Испании. У них 18 очков и уже сейчас для спасения им надо набирать как минимум 8 пунктов.
При этом «Леванте» в последних 5 турах очень старался набирать очки и даже вышел на 9 место по это показателю. За 5 матчей команда собрала 7 баллов.
Коэффициенты матча Леванте — Эспаньол
Хозяева выиграли у «Атлетико» (1:0) и разгромили «Эльче» (3:0). Также была ничья с «Сельтой» (1:1). 7 марта команда потерпела свое 15 поражение в сезоне.
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Хосе Кампанья, Карлос Клерк, Хосе Луис Моралес, Шкодран Мустафи, Серхио Постиго и Марсело Сараччи — игроки, которые не помогут «Леванте» в предстоящей встрече.
«Эспаньол»
«Попугаи» сидят практически в середине таблицы — 12 место и 32 очка на счету на 27 туров чемпионата Испании. За этот период сезона команда набрала 8 побед, 8 ничьих и 11 поражений.
После длинной 8-матчевой серии без побед «Эспаньол» все же смог набрать 3 пункта, одолев на своем поле «Хетафе» (2:0). Перед этим в чемпионате гости выигрывали еще в конце декабря.
Ранее «Эспаньол» крупно проиграл «Вильярреалу» (1:5) и потерпел неудачу в матче с «Атлетиком» (1:2). При этом барселонский коллектив сумел добыть очки в матчах с «Севильей» (1:1) и «Барселоной» (2:2).
В списке травмированных у клуба Давид Лопес и Ману Морланес.
Прогноз и ставка
На бумаге небольшой перевес на стороне «Леванте» — 2.32 против 3.10. На ничью букмекеры дают возможность поставить с коэффициентом 3.45.
Обе команды сейчас не в лучших своих кондициях. Хотя у «Леванте» виден небольшой просвет и «Эспаньолу» удалось безвыигрышную серию прервать.
Оба соперника будут бороться за очки. В 3 из 4 очных встреч забивалось с обеих сторон и тотал был на приличном уровне. Так что мы предлагаем ставку на двойной исход «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.16.