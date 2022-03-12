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    «Леванте» и «Эспаньол» устроят обмен голами?

    «Леванте» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.16) и ставки на футбол, Примера, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Эспаньол»
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    Тонни Вильена
    12 марта «Леванте» и «Эспаньол» проведут очную встречу в рамках матча 28 тура чемпионата Испании, которая начнется в 16:00 мск. «Леванте» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 16:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Леванте»

    «Лягушки» продолжают сидеть на дне озера чемпионата Испании. У них 18 очков и уже сейчас для спасения им надо набирать как минимум 8 пунктов.

    При этом «Леванте» в последних 5 турах очень старался набирать очки и даже вышел на 9 место по это показателю. За 5 матчей команда собрала 7 баллов.

    Коэффициенты матча Леванте — Эспаньол

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    Хозяева выиграли у «Атлетико» (1:0) и разгромили «Эльче» (3:0). Также была ничья с «Сельтой» (1:1). 7 марта команда потерпела свое 15 поражение в сезоне.

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    Хосе Кампанья, Карлос Клерк, Хосе Луис Моралес, Шкодран Мустафи, Серхио Постиго и Марсело Сараччи — игроки, которые не помогут «Леванте» в предстоящей встрече.

    «Эспаньол»

    «Попугаи» сидят практически в середине таблицы — 12 место и 32 очка на счету на 27 туров чемпионата Испании. За этот период сезона команда набрала 8 побед, 8 ничьих и 11 поражений.

    После длинной 8-матчевой серии без побед «Эспаньол» все же смог набрать 3 пункта, одолев на своем поле «Хетафе» (2:0). Перед этим в чемпионате гости выигрывали еще в конце декабря.

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  • 08/03/2022

    • Ранее «Эспаньол» крупно проиграл «Вильярреалу» (1:5) и потерпел неудачу в матче с «Атлетиком» (1:2). При этом барселонский коллектив сумел добыть очки в матчах с «Севильей» (1:1) и «Барселоной» (2:2).

    В списке травмированных у клуба Давид Лопес и Ману Морланес.

    Прогноз и ставка

    На бумаге небольшой перевес на стороне «Леванте» — 2.32 против 3.10. На ничью букмекеры дают возможность поставить с коэффициентом 3.45.

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    Обе команды сейчас не в лучших своих кондициях. Хотя у «Леванте» виден небольшой просвет и «Эспаньолу» удалось безвыигрышную серию прервать.

    Оба соперника будут бороться за очки. В 3 из 4 очных встреч забивалось с обеих сторон и тотал был на приличном уровне. Так что мы предлагаем ставку на двойной исход «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.16.

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    «Леванте» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Леванте» и «Эспаньол» устроят обмен голами?
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