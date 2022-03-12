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    Реабилитация «Динамо»?

    «Арсенал» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, РПЛ, 12 марта 2022 года

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    Сандро Шварц
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:30 мск. «Арсенал» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Марта 2022 года

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» явно не устраивает текущее 12 место. Борьба за сохранение прописки в элите в самом разгаре.

    Отрыв от зоны прямого вылета составляет 4 очка. Тогда как гандикап от зоны стыков — вовсе минимальный.

    Минувший тур сложился для туляков неплохо. Ничья с «Крыльями Советов» (2:2) тянет на очковое приобретение.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Против «Динамо» команда в последние годы играет вполне успешно. Из пяти последних очных поединков туляки выиграли дважды при двух же поражениях.

    «Динамо»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит весьма прилично. Сандро Шварц ставит перед москвичами максимальные задачи, однако пока «Динамо» находится на 2 месте.

    После поражения в дерби от «Спартака» (0:2) отставание от «Зенита» выросло. Теперь оно измеряется пятью зачетными баллами.

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    • Наверняка «Динамо» в этой встрече будет играть исключительно с позиции силы. Атака во главе с Федором Смоловым выглядит мощно.

    Да и вообще, динамовцам не мешало бы прибавить в плане результативности. Все-таки 36 мячей в 20 матчах — явно не лидерский показатель.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 2.02, на ничью за 3.36, а на «Арсенал» Тула — за 4.00.

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    «Арсенал» пропустил больше всех в чемпионате (39 мячей).

    Гости смотрятся сильнее, к тому же мотивированы реабилитироваться за поражение от «Спартака».

    Для продолжения чемпионской гонки динамовцы обязаны исключительно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.02.

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    «Арсенал» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Реабилитация «Динамо»?
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