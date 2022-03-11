11 марта в Леувардене местный клуб «Камбюр» сыграет с амстердамским «Аяксом» в 26-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Старт игры намечен на 22:00 по мск. «Камбюр» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Камбюр»

С 33 набранными очками «Камбюр» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Эредивизии. Однако ему трудно будет зацепиться за зону еврокубков, так как он отстает от нее на семь пунктов.

У клуба из Леувардена в активе только одна виктория за последние девять встреч чемпионата. Данная победа была добыта в позапрошлом туре дома над аутсайдером ситтарской «Фортуной» 2:1.

В восьми же других поединках первенства коллектив еще трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Одно из фиаско пришлось на минувший игровой день — в гостях от «Твенте» 0:1.

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На своем поле «Камбюр» в этом чемпионате заработал 16 очков из 33. Он добился пяти выигрышей, одну встречу свел вничью и потерпел шесть неудач.

«Аякс»

«Аякс» с 60 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы нидерландского первенства, но второй ПСВ отстает всего лишь на два балла.

В рамках чемпионата страны «божьи сыновья» за последние девять встреч теряли очки только в одном случае, проиграв в позапрошлом игровом дне на выезде «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.

Другие же восемь поединков амстердамцы выиграли. Также они не так давно пробились в финал Кубка Нидерландов, а еще играют в Лиге чемпионов, где оспаривают с «Бенфикой» выход в четвертьфинал, завершив первую игру 2:2 в Португалии.

На чужих полях «Аякс» в текущем чемпионате потерпел лишь одно поражение за 12 матчей, еще дважды он сыграл вничью и добыл девять викторий.

«Аякс» выиграл у «Камбюра» в пяти последних очных встречах первенства, среди которых была и домашняя победа в первом круге со счетом 9:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.17.

На викторию «Камбюра» дают — 13.50, ничья оценена — в 8.40.

«Аяксу» после этой игры предстоит провести ответный поединок 1/8 ЛЧ с «Бенфикой». Поэтому амстердамцы здесь сильно выкладываться не будут, выиграв малой кровью с небольшим количеством забитых мячей.