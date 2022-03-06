«Дженоа» на своём поле сыграет против «Эмполи» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 6 марта, начало — 14:30 (мск). «Дженоа» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Команда Блессини Александра находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 17 очков после 27 матчей. От безопасного 17-го места команду отделяет 8 очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Дженоа» 3 раза проиграл своим соперникам и 7 раз не смог определить сильнейшего сыграв вничью.

Коэффициенты матча Дженоа — Эмполи 1 2.50 X 3.40 2 2.80 Ставка

В чемпионате Италии после поражения от «Фиорентины» со счётом 6:0, команда провела 5 ничейных поединков. В двух из них «Дженоа» играла в меньшинстве против «Удинезе» (0:0) и «Ромы» (0:0). А в последнем туре чемпионата неожиданно для всех команда сыграла вничью с главным фаворитом Серии А «Интером» — 0:0.

На поле не сможет выйти Маттиа Бани.

«Эмполи»

«Синие» находятся в середине турнирной таблицы Серии А на 13-м месте набрав 31 очко за 27 игр. От зоны вылета команда далеко и за еврокубки уже тоже бороться не сможет.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Эмполи» 6 раз потерпел поражения и 4 раза сыграл вничью со своими соперниками.

В Серии А «синие» не могут одержать победу уже 10 матчей подряд. В двух последних турах чемпионата «Эмполи» проиграл «Сампдории» (2:0) и «Ювентусу» (2:3). А перед этим провел два ничейных поединка с «Болоньей» (0:0) и «Кальяри» (1:1).

В этом матче команде не смогут помочь Риккардо Маркицца и Хаас Николас.

Прогноз и ставка

На победу «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Эмполи» — за 2.90.

Прогноз — «Дженоа» в последнее время демонстрирует очень качественный футбол и заслуженно является фаворитом предстоящей игры. «Эмполи» во второй половине сезона заметно сдал и не случайно не может выиграть уже 10 матчей кряду. Вполне возможно, что «Дженоа» не просто наберёт очки в матче с «Эмполи», но и обыграет команду Андреацолли.

Ставка — Победа «Дженоа» за 2.55.