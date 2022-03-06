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    «Дженоа» заберёт такие важные 3 очка

    «Дженоа» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Италии, 6 марта 2022 года

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    Зиньо Ванхеусден
    «Дженоа» на своём поле сыграет против «Эмполи» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 6 марта, начало — 14:30 (мск). «Дженоа» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 14:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Дженоа»

    Команда Блессини Александра находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 17 очков после 27 матчей. От безопасного 17-го места команду отделяет 8 очков.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Дженоа» 3 раза проиграл своим соперникам и 7 раз не смог определить сильнейшего сыграв вничью.

    Коэффициенты матча Дженоа — Эмполи

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В чемпионате Италии после поражения от «Фиорентины» со счётом 6:0, команда провела 5 ничейных поединков. В двух из них «Дженоа» играла в меньшинстве против «Удинезе» (0:0) и «Ромы» (0:0). А в последнем туре чемпионата неожиданно для всех команда сыграла вничью с главным фаворитом Серии А «Интером» — 0:0.

    На поле не сможет выйти Маттиа Бани.

    «Эмполи»

    «Синие» находятся в середине турнирной таблицы Серии А на 13-м месте набрав 31 очко за 27 игр. От зоны вылета команда далеко и за еврокубки уже тоже бороться не сможет.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Эмполи» 6 раз потерпел поражения и 4 раза сыграл вничью со своими соперниками.

    В Серии А «синие» не могут одержать победу уже 10 матчей подряд. В двух последних турах чемпионата «Эмполи» проиграл «Сампдории» (2:0) и «Ювентусу» (2:3). А перед этим провел два ничейных поединка с «Болоньей» (0:0) и «Кальяри» (1:1).

    В этом матче команде не смогут помочь Риккардо Маркицца и Хаас Николас.

    Прогноз и ставка

    На победу «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Эмполи» — за 2.90.

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    Прогноз — «Дженоа» в последнее время демонстрирует очень качественный футбол и заслуженно является фаворитом предстоящей игры. «Эмполи» во второй половине сезона заметно сдал и не случайно не может выиграть уже 10 матчей кряду. Вполне возможно, что «Дженоа» не просто наберёт очки в матче с «Эмполи», но и обыграет команду Андреацолли.

    Ставка — Победа «Дженоа» за 2.55.

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    «Дженоа» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Дженоа» заберёт такие важные 3 очка
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