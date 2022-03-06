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    «Болонья» возьмет реванш у «Торино»?

    «Болонья» — «Торино». Прогноз, ставки (к. 2.36) на футбол, чемпионат Италии, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Торино»
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    «Болонья» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:00 мск. «Болонья» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2022 года
    Болонья
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    •  Болонья 17:00 Торино Торино
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    «Болонья»

    «Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

    «Болонья» провалила январскую часть дистанции, но в следующем месяце начала приходить в себя.

    Коэффициенты матча Болонья — Торино

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    В феврале команда Синиши Михайловича потерпела только одно поражение, проиграв на поле «Лацио». В остальных трех матчах «Болонья» набрала пять очков.

    Все прогнозы на футбол

    «Болонья» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Торино»

    «Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

    В этом сезоне «Торино» точно не грозит вылет во второй дивизион, и именно по этой причине команда, скорее всего, и расслабилась в последнее время.

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    • Безвыигрышная серия «Торино» составляет пять матчей (три поражения и две ничьи). Единственный позитивный момент на этом отрезке — ничья с «Ювентусом» (1:1).

    «Торино» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках Серии А.

    Прогноз и ставка

    На «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Торино» — за 2.66.

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    Матч первого круга между этими командами завершился победой «Торино» со счетом 2:1.

    Скорее всего, ближайшая игра тоже получится относительно результативной. Но в плане исхода шансы действительно 50 на 50.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

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    «Болонья» — «Торино»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Болонья» возьмет реванш у «Торино»?
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