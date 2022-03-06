«Болонья» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:00 мск. «Болонья» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

«Болонья» провалила январскую часть дистанции, но в следующем месяце начала приходить в себя.

Коэффициенты матча Болонья — Торино 1 2.80 X 3.10 2 2.65 Ставка

В феврале команда Синиши Михайловича потерпела только одно поражение, проиграв на поле «Лацио». В остальных трех матчах «Болонья» набрала пять очков.

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«Болонья» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Торино»

«Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

В этом сезоне «Торино» точно не грозит вылет во второй дивизион, и именно по этой причине команда, скорее всего, и расслабилась в последнее время.

Безвыигрышная серия «Торино» составляет пять матчей (три поражения и две ничьи). Единственный позитивный момент на этом отрезке — ничья с «Ювентусом» (1:1).

«Торино» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках Серии А.

Прогноз и ставка

На «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Торино» — за 2.66.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Торино» со счетом 2:1.

Скорее всего, ближайшая игра тоже получится относительно результативной. Но в плане исхода шансы действительно 50 на 50.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.