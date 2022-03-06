«Болонья»
«Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.
«Болонья» провалила январскую часть дистанции, но в следующем месяце начала приходить в себя.
Коэффициенты матча Болонья — Торино
В феврале команда Синиши Михайловича потерпела только одно поражение, проиграв на поле «Лацио». В остальных трех матчах «Болонья» набрала пять очков.
«Болонья» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле.
«Торино»
«Торино» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.
В этом сезоне «Торино» точно не грозит вылет во второй дивизион, и именно по этой причине команда, скорее всего, и расслабилась в последнее время.
Безвыигрышная серия «Торино» составляет пять матчей (три поражения и две ничьи). Единственный позитивный момент на этом отрезке — ничья с «Ювентусом» (1:1).
«Торино» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках Серии А.
Прогноз и ставка
На «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Торино» — за 2.66.
Матч первого круга между этими командами завершился победой «Торино» со счетом 2:1.
Скорее всего, ближайшая игра тоже получится относительно результативной. Но в плане исхода шансы действительно 50 на 50.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.