«Ростов» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 14:00 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» сражается за выживание. Правда, Виталий Кафанов вполне способен вытащить команду в район первой десятки.

У ростовчан дела неплохо обстоят с атакой (30 голов). А вот оборона явно проседает, являясь одной из худших в лиге (35 пропущенных мячей).

Коэффициенты матча Ростов — Крылья Советов 1 2.30 X 3.20 2 3.30 Ставка

Лучшим бомбардиром команды является Дмитрий Полоз. В его активе 8 точных ударов в нынешнем чемпионате.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Вообще, «Ростов» играет против «крылышек» неудачно. Из пяти последних очных битв ростовчане победили в одной при трех поражениях.

«Крылья Советов»

Самарцы осенью смотрелись прилично. Да и могло ли быть иначе, если Игорь Осинькин создал прекрасный коллектив?!

Главная проблема команды — в уходе Ивана Сергеева. Зато остался Владислав Сарвели, отличившийся 6 раз.

А вот оборона действует блестяще. В 12 матчах команда пропустила только 18 мячей. Редуты!

«Крылья Советов» наверняка будут искать свой шанс на контратаках. Тем паче, в составе имеется быстрый Максим Глушенков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Крылья Советов» — за 3.25.

«Ростов» с лишком много пропускает в свои ворота .

«Крылья Советов» славится надежными тылами.

Гости выглядят монолитнее, к тому же в их составе есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 3.25.