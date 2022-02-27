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    «Крылышки» переиграют «Ростов»

    «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, РПЛ, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 14:00 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Февраля 2022 года
    Ростов
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    •  Ростов 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Ростов»

    «Ростов» сражается за выживание. Правда, Виталий Кафанов вполне способен вытащить команду в район первой десятки.

    У ростовчан дела неплохо обстоят с атакой (30 голов). А вот оборона явно проседает, являясь одной из худших в лиге (35 пропущенных мячей).

    Коэффициенты матча Ростов — Крылья Советов

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    Лучшим бомбардиром команды является Дмитрий Полоз. В его активе 8 точных ударов в нынешнем чемпионате.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Вообще, «Ростов» играет против «крылышек» неудачно. Из пяти последних очных битв ростовчане победили в одной при трех поражениях.

    «Крылья Советов»

    Самарцы осенью смотрелись прилично. Да и могло ли быть иначе, если Игорь Осинькин создал прекрасный коллектив?!

    Главная проблема команды — в уходе Ивана Сергеева. Зато остался Владислав Сарвели, отличившийся 6 раз.

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    • А вот оборона действует блестяще. В 12 матчах команда пропустила только 18 мячей. Редуты!

    «Крылья Советов» наверняка будут искать свой шанс на контратаках. Тем паче, в составе имеется быстрый Максим Глушенков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Крылья Советов» — за 3.25.

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    «Ростов» слишком много пропускает в свои ворота.

    «Крылья Советов» славится надежными тылами.

    Гости выглядят монолитнее, к тому же в их составе есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 3.25.

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    «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Крылышки» переиграют «Ростов»
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