«Ростов»
«Ростов» сражается за выживание. Правда, Виталий Кафанов вполне способен вытащить команду в район первой десятки.
У ростовчан дела неплохо обстоят с атакой (30 голов). А вот оборона явно проседает, являясь одной из худших в лиге (35 пропущенных мячей).
Коэффициенты матча Ростов — Крылья Советов
Лучшим бомбардиром команды является Дмитрий Полоз. В его активе 8 точных ударов в нынешнем чемпионате.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Вообще, «Ростов» играет против «крылышек» неудачно. Из пяти последних очных битв ростовчане победили в одной при трех поражениях.
«Крылья Советов»
Самарцы осенью смотрелись прилично. Да и могло ли быть иначе, если Игорь Осинькин создал прекрасный коллектив?!
Главная проблема команды — в уходе Ивана Сергеева. Зато остался Владислав Сарвели, отличившийся 6 раз.
А вот оборона действует блестяще. В 12 матчах команда пропустила только 18 мячей. Редуты!
«Крылья Советов» наверняка будут искать свой шанс на контратаках. Тем паче, в составе имеется быстрый Максим Глушенков.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Крылья Советов» — за 3.25.
«Ростов» с
«Крылья Советов» славится надежными тылами.
Гости выглядят монолитнее, к тому же в их составе есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 3.25.