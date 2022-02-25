Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы

«Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0. Питерцы так и не смогли отличиться, хотя шансы были. Юри Алберто в дебюте второго тайма забил из офсайда, а в концовке встречи арбитр после просмотра ВАР отменил гол Чистякова. «Зенит» не смог пробиться в 1/8 финала турнира.

Ход матча

6’ Дзюба после заброса из глубины поля головой сбросил мяч на правый край штрафной площади «Бетиса», откуда Сутормин пытался прострелить вдоль ворот, но защитник отбил мяч на угловой.

16’ Дзюба ворвался в свободную зону по правому флангу и прострелил в штрафную «Бетиса». Юри Алберто поборолся, но не сумел зацепиться за мяч.

20’ Фекир вырезал подачу на дальний угол вратарской «Зенита». Одоевский кулаком смахнул мяч в сторону.

31’ Дуглас Сантос подключил левым флангом Кругового, который простреливал вдоль ворот, но на замыкании не удалось сыграть ни Дзюбе, ни Юри Альберто.

37’ Алберто ускорился по левому флангу и прострелил низом во вратарскую хозяев. Родригес выбил мяч, помешав Дзюбе замкнуть.

47’ «Зенит» забил, но сделал это из офсайда. Красиво разыграли питерцы — Вендел сделал пас вразрез, Сутормин забежал и прострелил в центр штрафной, а Алберто поразил пустые ворота. Но Алексей забрался во «вне игры».

50’ Штанга спасла «Зенит» от пропущенного гола. Прошла подача с углового, Песселья сделал скидку во вратарскую, Родригес пробил головой в дальний угол — каркас ворот сыграл за гостей.

61’ Угловой с левого фланга подал Фекир, и Виллиан Жозе пробивал в дальнюю «девятку» ворот «Зенита», но немного не попал.

75’ Дуглас сделал заброс в штрафную «Бетиса», Малком дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Алберто из борьбы пробил выше перекладины.

81’ Сергеев забежал по флангу и низом прострелил в штрафную «Бетиса». Защитник в подкате выбил мяч, помешав Алберто замкнуть.

88’ Малком врывался на высокой скорости на правый край штрафной площади, но прострельную передачу сделал прямо в руки Силве.

90+1’ Питерцы провели атаку правым флангом, Мостовой получил пас на ход и мягко навесил во вратарскую, а Чистяков головой переправил мяч в сетку. Но вновь отменили гол «Зенита» после ВАР. Как оказалось, Ерохин в борьбе во вратарской наступил сопернику на ногу.

90+6’ Прошла подача с углового, Ерохин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч просвистел над перекладиной ворот «Бетиса».

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Бетис — Зенит 0:0 Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Кристиан Тельо, 90'), Серхио Каналес (Вилльям Карвалью, 71'), Набиль Фекир (Борха Иглесиас, 83'), Айтор Руйбаль, Виллиан Жозе (Хоакин, 83') Зенит: Yuri Alberto (Александр Ерохин, 90'), Артём Дзюба (Ivan Sergeev, 64'), Малком, Данил Круговой, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин (Андрей Мостовой, 86'), Daniil Odoevski Предупреждения: Родригес Гидо (23'), Клаудиньо (42'), Вильмар Барриос (55'), Александр Ерохин (90 + 2')

Следующие матчи

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет 25 февраля в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Начало в 14:00 мск.

Календарь и таблица Лиги Европы

В ближайшем матче «Бетис» 27 февраля сыграет с «Севилье» в гостевом дерби 26 тура Ла лиги. На следующий день «Зенит» примет «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ.

Увы, играем вничью в Испании и завершаем выступление в Лиге Европы. #БетисЗенит pic.twitter.com/TgxG99MU44 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 24, 2022

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Ну это игра, это футбол. Сегодня, я думаю, ребята отдали все силы ради победы, старались, играли активно, агрессивно. Но, к сожалению, для того чтобы побеждать, нужно забивать. Те моменты, которые у нас были... И незасчитанный гол, к сожалению для нас... Могли рассчитывать на более приемлемый результат.

Никаких вопросов к команде быть не может. Но на сегодняшний день, значит, «Бетис» сильнее нас, раз они идут дальше. То, что мы не побеждаем, — уровень соперника очень приличный. Естественно, победить на выезде «Бетис» в данной ситуации не так-то и просто. Могли рассчитывать, старались, но я думаю, что сделали все что могли в этом матче.