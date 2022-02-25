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    «Милан» потеряет очки в матче с «Удинезе»?

    «Милан» — «Удинезе». Прогноз, ставки (к. 2.24) на футбол, чемпионат Италии, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Удинезе»
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    «Милан» одержал лишь три победы в восьми предыдущих матчах Серии А на своем поле
    «Милан» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:45 мск. «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Февраля 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 20:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Милан»

    «Милан» занимает первое место в таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков. Отрыв от «Интера» составляет два очка, при этом у конкурента есть еще игра в запасе.

    «Милан» мог лидировать с более комфортным преимуществом, если бы в прошлом туре снова не подарил очки одному из аутсайдеров. На этот раз «россонери» сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).

    Коэффициенты матча Милан — Удинезе

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    Еще одной неприятной осечкой стало в середине января домашнее поражение от «Специи» (1:2). Интересно, что между этими матчами «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», разгромил «Лацио» и победил «Интер».

    Все прогнозы на Серию А

    «Милан» одержал всего лишь три победы в восьми предыдущих матчах чемпионата Италии на своем поле.

    «Удинезе»

    «Удинезе» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 24-х матчах 25 очков.

    В начале февраля «Удинезе» выиграл на своем поле у «Торино» (2:0). Эта победа пока что остается единственной для команды Габриэле Чиоффи в 2022 году.

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    • После этого клуб из Удине с треском проиграл на выезде «Вероне», пропустив четыре безответных мяча.

    Но уже в следующем матче «Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

    В 13-ти гостевых матчах Серии А «Удинезе» одержал две победы.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Удинезе» — за 7.20.

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    Как ни странно, «Милану» почему-то с большим трудом даются большие матчи. Но после неудачи в Салерно «россонери» наверняка будут вдвойне заряжены. Тем более есть мотивация сохранить отрыв от конкурентов.

    Ставка — победа «Милана» + тотал больше 2,5 за 2.24.

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    «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» потеряет очки в матче с «Удинезе»?
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