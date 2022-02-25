«Милан» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:45 мск. «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает первое место в таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков. Отрыв от «Интера» составляет два очка, при этом у конкурента есть еще игра в запасе.

«Милан» мог лидировать с более комфортным преимуществом, если бы в прошлом туре снова не подарил очки одному из аутсайдеров. На этот раз «россонери» сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).

Коэффициенты матча Милан — Удинезе 1 1.45 X 4.40 2 7.30 Ставка

Еще одной неприятной осечкой стало в середине января домашнее поражение от «Специи» (1:2). Интересно, что между этими матчами «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», разгромил «Лацио» и победил «Интер».

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«Милан» одержал всего лишь три победы в восьми предыдущих матчах чемпионата Италии на своем поле.

«Удинезе»

«Удинезе» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 24-х матчах 25 очков.

В начале февраля «Удинезе» выиграл на своем поле у «Торино» (2:0). Эта победа пока что остается единственной для команды Габриэле Чиоффи в 2022 году.

После этого клуб из Удине с треском проиграл на выезде «Вероне», пропустив четыре безответных мяча.

Но уже в следующем матче «Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

В 13-ти гостевых матчах Серии А «Удинезе» одержал две победы.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Удинезе» — за 7.20.

Как ни странно, «Милану» почему-то с большим трудом даются большие матчи. Но после неудачи в Салерно «россонери» наверняка будут вдвойне заряжены. Тем более есть мотивация сохранить отрыв от конкурентов.

Ставка — победа «Милана» + тотал больше 2,5 за 2.24.