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    Разгром от «Боруссии» заказывали?!

    «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка за 5.75 на матч Лиги Европы 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия» Д
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    Марко Ройс
    «Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Глазго Рейнджерс»

    Шотландцы в первом матче сотворили настоящую сенсацию. На выезде «рейнджеры» уверенно переиграли немцев (2:4).

    А вот в минувшем туре своего чемпионата «Глазго Рейнджерс» потерял очки. Выездной поединок с «Данди Юнайтед» завершился вничью (1:1).

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Боруссия Д

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    Шотландцы стабильностью не блещут. Впрочем, команда уже показала, что способна выдавать отдельные мощные поединки.

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    В лазарете «Глазго Рейнджерс» находится Янис Хаджи. Правда, румынский хавбек пребывает там уже месяц.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы и стабильность — обитатели разных планет. Уступив дома шотландцам, команда затем разнесла в щепки одноклубников из Менхенгладбаха (6:0).

    Более того, в последних матчах не играл лидер атак «Боруссии» Д Холанн. Однако норвежец должен помочь своей команде в Глазго.

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    • Главная проблема команды — переполненный лазарет. Самыми заметными потерями являются Джованни Рейна, Мануэль Аканжи и Томас Менье.

    Разумеется, главная надежда немцев опирается на возвращение Эрлинга Холанна. Наверняка норвежец будет рвать и метать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Глазго Рейнджерс» — за 4.20.

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    В последних матчах «Глазго Рейнджерс» не блещет результатами.

    «Боруссия» Д имеет квалифицированную линию атаки во главе с блестящим Холанном.

    Возвращение в состав Холанна станет решающим фактором для победы немцев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Боруссии» Д -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. Разгром от «Боруссии» заказывали?!
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