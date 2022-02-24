«Глазго Рейнджерс»
Шотландцы в первом матче сотворили настоящую сенсацию. На выезде «рейнджеры» уверенно переиграли немцев (2:4).
А вот в минувшем туре своего чемпионата «Глазго Рейнджерс» потерял очки. Выездной поединок с «Данди Юнайтед» завершился вничью (1:1).
Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Боруссия Д
Шотландцы стабильностью не блещут. Впрочем, команда уже показала, что способна выдавать отдельные мощные поединки.
В лазарете «Глазго Рейнджерс» находится Янис Хаджи. Правда, румынский хавбек пребывает там уже месяц.
«Боруссия» Д
Дортмундцы и стабильность — обитатели разных планет. Уступив дома шотландцам, команда затем разнесла в щепки одноклубников из Менхенгладбаха (6:0).
Более того, в последних матчах не играл лидер атак «Боруссии» Д Холанн. Однако норвежец должен помочь своей команде в Глазго.
Главная проблема команды — переполненный лазарет. Самыми заметными потерями являются Джованни Рейна, Мануэль Аканжи и Томас Менье.
Разумеется, главная надежда немцев опирается на возвращение Эрлинга Холанна. Наверняка норвежец будет рвать и метать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Глазго Рейнджерс» — за 4.20.
В последних матчах «Глазго Рейнджерс» не блещет результатами.
«Боруссия» Д
Возвращение в состав Холанна станет решающим фактором для победы немцев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Боруссии» Д -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.