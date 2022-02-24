«Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Глазго Рейнджерс»

Шотландцы в первом матче сотворили настоящую сенсацию. На выезде «рейнджеры» уверенно переиграли немцев (2:4).

А вот в минувшем туре своего чемпионата «Глазго Рейнджерс» потерял очки. Выездной поединок с «Данди Юнайтед» завершился вничью (1:1).

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Боруссия Д 1 4.40 X 4.40 2 1.68 Ставка

Шотландцы стабильностью не блещут. Впрочем, команда уже показала, что способна выдавать отдельные мощные поединки.

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В лазарете «Глазго Рейнджерс» находится Янис Хаджи. Правда, румынский хавбек пребывает там уже месяц.

«Боруссия» Д

Дортмундцы и стабильность — обитатели разных планет. Уступив дома шотландцам, команда затем разнесла в щепки одноклубников из Менхенгладбаха (6:0).

Более того, в последних матчах не играл лидер атак «Боруссии» Д Холанн. Однако норвежец должен помочь своей команде в Глазго.

Главная проблема команды — переполненный лазарет. Самыми заметными потерями являются Джованни Рейна, Мануэль Аканжи и Томас Менье.

Разумеется, главная надежда немцев опирается на возвращение Эрлинга Холанна. Наверняка норвежец будет рвать и метать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Глазго Рейнджерс» — за 4.20.

В последних матчах «Глазго Рейнджерс» не блещет результатами.

«Боруссия» Д имеет квалифицированную линию атаки во главе с блестящим Холанном .

Возвращение в состав Холанна станет решающим фактором для победы немцев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Боруссии» Д -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.