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    «Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки (к. 1.76) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд
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    Марко Ройс
    24 февраля состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Боруссией» Дортмунд. Встреча пройдет на «Айброкс» (Глазго). Начало в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Рейнджерс»

    После хорошей серии побед «Рейнджерс» все-таки ее прервал и в самом неожиданном месте. Команда сыграла вничью с «Данди Юнайтед» в чемпионате (1:1). Это конечно повлияло на разрыв с «Селтиком». Теперь хозяева уступают «кельтам» 3 пункта в борьбе за титул.

    Зато перед предстоящей игрой «Рейнджерс» может быть в определенной мере спокоен. После победы 4:2 в Дортмунде, коллектив вполне может подойти к этой игре в рассудительной манере, ведь им не нужно отыгрываться и на своем поле будет легче отстаивать результат.

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Боруссия Д

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    Стоит добавить, что клуб из Глазго отпраздновал дома 9 побед подряд. Все они были добыты всухую без малейшего пропущенного гола.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Травмированы у «Рейнджерс» Янис Хаджи и Леон Балогун.

    «Боруссия» Д

    Для «Боруссии» тут все ясно, как белый день. Ей нужно просто забивать и как можно больше, чтобы с запасом. Учитывая, что в прошлом туре Бундеслиги, как раз после матча в ЛЕ, «шмели» разнесли тезку гладбахскую «Боруссию» со счетом 6:0, то «рейнджерам» действительно стоит бояться.

    «Желтые» имеют перед матчем не совсем стабильную серию результатов. До поражения от «Рейнджерс» команда проиграла «Байеру» 2:5 и разгромила «Унион» 3:0. Также была победа над «Хоффенхаймом», но уже со счетом 3:2.

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    • Таким образом, матчи с «Боруссией» — это всегда весело. Тотал больше 3 не падает уже 10 поединков с участием дортмундцев.

    Травмированы Мануэль Аканжи, Дэн-Аксель Загаду, Томас Мёнье и Джованни Рейна.

    Прогноз и ставка

    Котировки с большим перевесом склоняются в сторону «Боруссии» — 4.30 против 1.76 соответственно. При этом на проход в следующий раунд букмекеры дают такие коэффициенты: 1.27 на хозяев и 4.10 на гостей.

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    У «Боруссии» вроде бы восстановился Эрлинг Холанн. Это огромный плюс для атаки дортмундцев, которая и без того хорошо оснащена. После 2:4 не остается ничего, кроме победы. Полагаем, что команде Марко Розе под силу.

    Наклевывается голевой поединок. Команды не стеснялись в первом матче. Вряд ли будут стесняться и в этот раз. «Рейнджерс» не удастся сбивать темп и придется подыгрывать в этом плане сопернику, подстраиваясь под его обороты.

    «Боруссия» будет заточена на атаку, что должно повлиять на результативность. Все-таки многие матчи с ее участием были богаты голами. Ставим на тотал больше 3 в основное время за 1.80.

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    «Рейнджерс» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. В Глазго будет жарко
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