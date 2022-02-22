«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» вполне способен громко заявить о себе в Лиге чемпионов. В Примере команда улучшила свои показатели, поднявшись на 5 место.

В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» сумел добыть три очка. На выезде была разгромлена «Гранада» (1:4).

Коэффициенты матча Вильярреал — Ювентус 1 2.45 X 3.20 2 3.05 Ставка

В этом поединке «Вильярреал» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Жерара Морено и Франсиса Коклена.

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«Субмарина» исторически безуспешно противостоит «Ювентусу». Единственная очная встреча принесла победу испанцам (1:4). Правда, произошло сие в товарищеском матче.

«Ювентус»

Туринцы стоят на перепутье. Шансы на Скудетто минимальные, но строится, по сути, новая команда, перспективы которой весьма серьезны.

Ко двору пришелся Душан Влахович, на месте Альваро Мората и Пауло Дибала. Все они составляют ударный кулак «Старой Синьоры».

Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Ювентус» потерял очки. В дерби с «Торино» была зафиксирована ничья (1:1).

В кадровом плане у итальянцев есть проблемы. В лазарете находятся Джорджио Кьеллини, Федерико Кьеза и Леонардо Бонуччи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.63, на ничью за 3.34, а на «Ювентус» — за 2.89.

Атака хозяев в последних матчах демонстрирует приличную голевую отдачу .

В составе «Ювентуса» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

Обе команды прилично атакуют, и наверняка сразу пойдут вперед. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.