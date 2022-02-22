«Вильярреал»
«Вильярреал» вполне способен громко заявить о себе в Лиге чемпионов. В Примере команда улучшила свои показатели, поднявшись на 5 место.
В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» сумел добыть три очка. На выезде была разгромлена «Гранада» (1:4).
Коэффициенты матча Вильярреал — Ювентус
В этом поединке «Вильярреал» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Жерара Морено и Франсиса Коклена.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Субмарина» исторически безуспешно противостоит «Ювентусу». Единственная очная встреча принесла победу испанцам (1:4). Правда, произошло сие в товарищеском матче.
«Ювентус»
Туринцы стоят на перепутье. Шансы на Скудетто минимальные, но строится, по сути, новая команда, перспективы которой весьма серьезны.
Ко двору пришелся Душан Влахович, на месте Альваро Мората и Пауло Дибала. Все они составляют ударный кулак «Старой Синьоры».
Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Ювентус» потерял очки. В дерби с «Торино» была зафиксирована ничья (1:1).
В кадровом плане у итальянцев есть проблемы. В лазарете находятся Джорджио Кьеллини, Федерико Кьеза и Леонардо Бонуччи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.63, на ничью за 3.34, а на «Ювентус» — за 2.89.
Атака хозяев
В составе «Ювентуса» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.
Обе команды прилично атакуют, и наверняка сразу пойдут вперед. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.