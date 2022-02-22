«Ювентус» сыграет на выезде против «Вильярреала» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» на групповом этапе набрал десять очков. Испанцы играли против «Манчестер Юнайтед», «Аталанты» и «Янг Бойз».

Оба поражения «Вильярреал» потерпел в матчах с «МЮ», хотя в обоих случаях он был явно не хуже соперника.

Коэффициенты матча Вильярреал — Ювентус 1 2.50 X 3.20 2 3.00 Ставка

В последних 13-ти матчах у «Вильярреала» только два поражения. В минувшую субботу команда Унаи Эмери разгромила на выезде «Гранаду». А перед этим «желтая субмарина» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (0:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В текущем сезоне «Вильярреал» потерпел на своем поле лишь три поражения. В двух случаях это были встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной».

«Ювентус»

«Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов не смог набрать очки только в гостевой игре с «Челси», которая завершилась неприятным поражением со счетом 0:4.

Но все остальные матчи «Старая синьора» выиграла, в том числе против питерского «Зенита».

Перед встречей с «Вильярреалом» команда Массимилиано Аллегри провела слабый матч против «Торино». Дерби завершилось вничью 1:1. «Ювентус» уже в который раз продемонстрировал слабую игру в нападении.

Кроме того, можно вспомнить недавние матчи с «Миланом» и «Аталантой» — они тоже завершились вничью, а «Юве» абсолютно ничего не показал у чужих ворот.

Прогноз и ставка

На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Челси» — за 2.95.

«Ювентус» ждет сложнейший матч против очень неприятного соперника. Прошлогодний триумф «Вильярреала» в Лиге Европы подтвердил, что это команда может остановить кого угодно.

Скорее всего, Эмери придумает, какой-нибудь хитрый план, который станет для «Ювентуса» неприятным сюрпризом.

Ставка — победа «Вильярреала» за 2.58.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вильярреала» больше 1,5 за 2.65.