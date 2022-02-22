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    «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет на поле «Вильярреала»?

    «Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.58) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Ювентус»
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    Пауло Дибала
    «Ювентус» сыграет на выезде против «Вильярреала» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 22 Февраля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Ювентус Ювентус
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» на групповом этапе набрал десять очков. Испанцы играли против «Манчестер Юнайтед», «Аталанты» и «Янг Бойз».

    Оба поражения «Вильярреал» потерпел в матчах с «МЮ», хотя в обоих случаях он был явно не хуже соперника.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Ювентус

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
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    В последних 13-ти матчах у «Вильярреала» только два поражения. В минувшую субботу команда Унаи Эмери разгромила на выезде «Гранаду». А перед этим «желтая субмарина» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (0:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В текущем сезоне «Вильярреал» потерпел на своем поле лишь три поражения. В двух случаях это были встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной».

    «Ювентус»

    «Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов не смог набрать очки только в гостевой игре с «Челси», которая завершилась неприятным поражением со счетом 0:4.

    Но все остальные матчи «Старая синьора» выиграла, в том числе против питерского «Зенита».

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    • Перед встречей с «Вильярреалом» команда Массимилиано Аллегри провела слабый матч против «Торино». Дерби завершилось вничью 1:1. «Ювентус» уже в который раз продемонстрировал слабую игру в нападении.

    Кроме того, можно вспомнить недавние матчи с «Миланом» и «Аталантой» — они тоже завершились вничью, а «Юве» абсолютно ничего не показал у чужих ворот.

    Прогноз и ставка

    На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Челси» — за 2.95.

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    «Ювентус» ждет сложнейший матч против очень неприятного соперника. Прошлогодний триумф «Вильярреала» в Лиге Европы подтвердил, что это команда может остановить кого угодно.

    Скорее всего, Эмери придумает, какой-нибудь хитрый план, который станет для «Ювентуса» неприятным сюрпризом.

    Ставка — победа «Вильярреала» за 2.58.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вильярреала» больше 1,5 за 2.65.

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    «Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет на поле «Вильярреала»?
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