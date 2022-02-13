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    «Рома» возьмет три очка?

    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия А, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» в нынешнем сезоне выступает, мягко говоря, бледновато. Команда находится на 12 месте.

    Даже усилий лидера Доменико Берарди не хватает. Форвард настрелял 10 мячей, присовокупив к ним еще 7 ассистов.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Рома

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» был разгромлен. Выезд в Геную к «Сампдории» завершился крахом (4:0).

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    После того команда завершила свой путь в Кубке Италии. Поражение от «Ювентуса» (2:1) получилось крайне досадным.

    «Рома»

    На данный момент «Рома» занимает скромное, как для своих амбиций, 7 место. Да и вообще, вряд ли римлянам придется биться за зону Лиги чемпионов…

    Зато неплохо выглядит Тэмми Абрахам. Англичанин пришелся ко двору, забив уже 10 мячей в чемпионате.

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    • В предыдущем туре Серии А «Рома» не сумела добыть три очка. Дома команда расписала мировую с «Дженоа» (0:0).

    После того римляне вылетели из Кубка Италии. Поражение от «Интера» (2:0) полностью исходило из логики игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.10, на ничью за 3.80, а на «Сассуоло» — за 3.40.

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    Хозяева в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом.

    «Рома» надеется подняться, как минимум, в первую пятерку.

    Римляне борются за еврокубки, а значит, не должны испытать трудностей в матче с кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.10.

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    «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» возьмет три очка?
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