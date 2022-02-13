«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» в нынешнем сезоне выступает, мягко говоря, бледновато. Команда находится на 12 месте.

Даже усилий лидера Доменико Берарди не хватает. Форвард настрелял 10 мячей, присовокупив к ним еще 7 ассистов.

Коэффициенты матча Сассуоло — Рома 1 3.35 X 3.80 2 2.05 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» был разгромлен. Выезд в Геную к «Сампдории» завершился крахом (4:0).

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После того команда завершила свой путь в Кубке Италии. Поражение от «Ювентуса» (2:1) получилось крайне досадным.

«Рома»

На данный момент «Рома» занимает скромное, как для своих амбиций, 7 место. Да и вообще, вряд ли римлянам придется биться за зону Лиги чемпионов…

Зато неплохо выглядит Тэмми Абрахам. Англичанин пришелся ко двору, забив уже 10 мячей в чемпионате.

В предыдущем туре Серии А «Рома» не сумела добыть три очка. Дома команда расписала мировую с «Дженоа» (0:0).

После того римляне вылетели из Кубка Италии. Поражение от «Интера» (2:0) полностью исходило из логики игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.10, на ничью за 3.80, а на «Сассуоло» — за 3.40.

Хозяева в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом .

«Рома» надеется подняться, как минимум, в первую пятерку.

Римляне борются за еврокубки, а значит, не должны испытать трудностей в матче с кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.10.