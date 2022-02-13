«Сассуоло»
«Сассуоло» в нынешнем сезоне выступает, мягко говоря, бледновато. Команда находится на 12 месте.
Даже усилий лидера Доменико Берарди не хватает. Форвард настрелял 10 мячей, присовокупив к ним еще 7 ассистов.
Коэффициенты матча Сассуоло — Рома
В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» был разгромлен. Выезд в Геную к «Сампдории» завершился крахом (4:0).
После того команда завершила свой путь в Кубке Италии. Поражение от «Ювентуса» (2:1) получилось крайне досадным.
«Рома»
На данный момент «Рома» занимает скромное, как для своих амбиций, 7 место. Да и вообще, вряд ли римлянам придется биться за зону Лиги чемпионов…
Зато неплохо выглядит Тэмми Абрахам. Англичанин пришелся ко двору, забив уже 10 мячей в чемпионате.
В предыдущем туре Серии А «Рома» не сумела добыть три очка. Дома команда расписала мировую с «Дженоа» (0:0).
После того римляне вылетели из Кубка Италии. Поражение от «Интера» (2:0) полностью исходило из логики игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.10, на ничью за 3.80, а на «Сассуоло» — за 3.40.
Хозяева
«Рома» надеется подняться, как минимум, в первую пятерку.
Римляне борются за еврокубки, а значит, не должны испытать трудностей в матче с кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.10.